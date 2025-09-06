Scopri cosa ti riservano le stelle nell'oroscopo di domenica 7 settembre 2025. Con la Luna in Pesci che stimola i rapporti sociali e Mercurio retrogrado in Vergine, la giornata porta riflessione e qualche momento di introspezione. Venere in Leone accende la passione, mentre Marte in Bilancia dona energia mentale ma anche un po' di irrequietezza.

Previsioni oroscopo domenica 7 settembre 2025 segno per segno

Ariete: potreste sentire il bisogno di chiarire alcune questioni in sospeso in campo professionale. La posizione sfavorevole di Marte vi agita, spingendovi a risolvere i vostri problemi al lavoro.

Di contro, sarà importante non agire d'impulso per evitare problemi. Sul fronte amoroso il partner sarà molto importante nella vostra vita, guidandovi nelle vostre scelte quotidiane. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna in sestile dal segno dei Pesci vi aiuterà a riflettere sulla vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo. Sarà una giornata più dolce, ma che richiederà maggiore impegno e attenzione per un rapporto migliore. In quanto al lavoro la concentrazione di Mercurio vi ripagherà con progetti più riusciti. Voto - 7️⃣

Gemelli: non sarà una domenica così appagante per la vostra relazione di coppia, considerato la Luna in quadratura. Venere sarà benefica dal segno del Leone, ciò nonostante non aspettatevi momenti da batticuore.

Sul posto di lavoro attenzione agli imprevisti. Dimostratevi in grado di reggere la pressione e gestire le varie situazioni che capiteranno. Voto - 7️⃣

Cancro: la prima domenica di settembre vi vedrà piuttosto allegri. La posizione favorevole della Luna porterà ottimismo in voi, ma soprattutto, voglia di rendere più attraente la vostra vita sociale. In quanto al lavoro ve la caverete piuttosto bene, ma evitate rischi inutili, considerato la posizione scomoda di Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali che vedranno un bel cielo sopra di voi in questa domenica di settembre. Single oppure no, dovrete approfittare del periodo per intensificare un legame per voi troppo importante. Sul posto di lavoro sarete un po’ sovraccarichi.

Al netto di qualche scadenza, un passo alla volta vi darete da fare per non rimanere indietro. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in opposizione dal segno dei Pesci potrebbe rendere questa domenica di settembre un po’ complicata dal punto di vista sentimentale. Dovrete cambiare prospettiva nel vostro rapporto, affinché possiate vivere bene insieme. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà nei vostri progetti, mentre il sostegno di Giove sarà prezioso per raggiungere il successo senza fastidiosi imprevisti. Voto - 7️⃣

Bilancia: Marte nel vostro segno porterà energia mentale, ma anche un po’ di irrequietezza in campo professionale. Non vi sfuggirà niente in questo periodo, dimostrando di essere capaci in qualunque situazione.

Sul fronte amoroso ci penserà il pianeta Venere a concedervi momenti di tenerezza e passione con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno amico dei Pesci porterà maggiore armonia nella vostra vita sentimentale. Avrete bisogno di stabilire una connessione autentica con la persona che amate, al fine di risolvere eventuali malintesi e curare il vostro legame. Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto chiari nei vostri progetti, smussando ogni dettaglio che possa fare la differenza. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale non particolarmente brillante in questa domenica di settembre. Ci saranno alcune tensioni da appianare con la persona che amate, causate dalla Luna in quadratura, e dal vostro atteggiamento, a volte un po’ impulsivo.

Sul fronte professionale non tutto va come previsto a causa di Mercurio. Cercate di essere più previdenti quando organizzate le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà una domenica appagante per quanto riguarda i sentimenti. Nuovi incontri saranno possibili per i cuori solitari, ma richiederanno una certa delicatezza e comprensione. In quanto al lavoro la creatività non vi mancherà, ma dovrete anche avere le energie necessarie per poter agire senza difficoltà. Attenzione dunque a Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale che vi vedrà ancora litigare con questa Venere in opposizione. Per vivere emozioni profonde tra voi e la persona che amate, servirà chiarezza, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete pianificare bene le vostre prossime mosse, in vista della stagione autunnale. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna in congiunzione al vostro cielo porterà le giuste occasioni per condividere i vostri sentimenti più profondi con la persona che amate. Se siete single buone vibrazioni vi spingeranno ad incrementare un rapporto speciale. In ambito lavorativo attenzione a come deciderete di gestire le vostre mansioni, considerato Mercurio in opposizione. Voto - 7️⃣