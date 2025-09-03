Nell'oroscopo della giornata di giovedì 4 settembre, il segno dell'Acquario dimostrerà maggiore maturità e razionalità nel rapporto con il partner, grazie alla Luna in congiunzione, mentre il Leone non dovrà prendere iniziative senza il consenso della persona che ama. I pianeti in dissonanza potranno rendere evidente i lati meno gradevoli del segno del Toro, mentre la Bilancia avrà la situazione sotto controllo, lavorando con serenità.

Previsioni oroscopo giovedì 4 settembre 2025 segno per segno

Ariete: vi addentrerete in questa prima parte del mese con maggior entusiasmo.

La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, spingendovi a vivere il vostro legame con maggior spontaneità, ma soprattutto sincerità. Per quanto riguarda il lavoro Marte provoca un po’ di attrito. La vostra tabella di marcia sarà ben definita, ma senza le giuste energie, potreste faticare un po’ a rispettarla, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Toro: queste stelle in cattivo aspetto potrebbero rendere difficile il vostro rapporto con il partner. Nel vostro cielo, la Luna e Venere saranno contrari: assillati dai problemi quotidiani, sarà importante evitare discussioni con la persona che amate, soprattutto se per motivi futili. In quanto al lavoro Mercurio vi aiuterà a ragionare meglio sulle vostre mansioni.

Di contro, prendetevi il tempo necessario per poter riflettere e prendere la decisione migliore. Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale che s'incendia in amore. Avrete piena fiducia nella persona che amate, e lascerete che le emozioni parlino per voi. Se siete single la vostra spontaneità potrebbe conquistare il cuore della vostra fiamma. Sul fronte professionale sarete in fermento grazie a Marte, ma non dovrete essere precipitosi nelle vostre decisioni, considerato Mercurio in quadratura dal segno della Vergine. Voto - 8️⃣

Cancro: ritroverete benessere in amore durante questo giovedì di settembre. La Luna smetterà di remarvi contro, rendendovi più lucidi e attenti ai bisogni del partner, per una storia d'amore più dolce.

Nel lavoro saprete mantenere la calma, e trovare soluzioni adeguate per i vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Leone: attenzione al vostro atteggiamento nei confronti della persona che amate in questa giornata di giovedì. Venere vi sorride, ma con la Luna in opposizione, meglio non prendere decisioni importanti senza il consenso del partner. Bene il lavoro grazie a Marte, motore delle vostre iniziative, spesso di successo. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale discreta durante questa giornata di giovedì. Vi sentirete in sintonia con la persona che amate, accogliendo ogni momento insieme con il giusto entusiasmo. Sul fronte professionale Mercurio porterà buone idee, rendendovi reattivi e con la giusta creatività.

Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale gradevole grazie alla Luna in trigono, che aggiungerà ottimismo alla vostra vita quotidiana. Avrete voglia di conquiste, di corteggiare la persona che amate in modo originale. Giocatevi bene le vostre carte, sfruttando la bontà di Venere in sestile. Nel lavoro Marte vi rende reattivi, portandovi a metterci più impegno in quel che fate. Cercate però di mantenere una certa qualità. Voto - 8️⃣

Scorpione: non sarà una giornata da incorniciare per quanto riguarda i sentimenti. Queste stelle saranno in posizione dissonante nei vostri confronti, causando possibili malintesi tra voi e la persona che amate, non molto semplici da gestire. In quanto al lavoro sembra abbiate ritrovato la direzione giusta, ma non dovrete avere fretta.

Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà un giovedì piacevole da vivere in campo amoroso. Queste stelle vi daranno supporto, e vi concederanno emozioni uniche da vivere con la persona che amate. In quanto al lavoro dovrete essere capaci di gestire le vostre scadenze, evitando complicazioni fastidiose. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata stabile per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La passione per voi non significherà tutto: sentirete la necessità di raccontare tutto di voi alla persona che amate, e vivere un rapporto il più aperto e sincero possibile. Sul posto di lavoro Mercurio porterà buone idee, ma dovrete anche essere in grado di applicarle correttamente. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in congiunzione porterà un po’ di benessere nella vostra vita sentimentale, nonostante Venere contraria.

Potrebbe essere un buon momento per mettere in luce eventuali problemi tra voi e risolverli una volta per tutte. Sul posto di lavoro potrebbero esserci occasioni interessanti per fare un investimento a lungo termine. Voto - 7️⃣

Pesci: non sempre le emozioni giocheranno a vostro favore durante questo periodo. Ci terrete molto al benessere del vostro rapporto, ma non dovrete nascondere nulla alla persona che amate. In quanto al lavoro Mercurio potrebbe rallentarvi un po’. Riflettete bene sui progetti che intendete sviluppare. Voto - 7️⃣