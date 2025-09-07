Nell'oroscopo di lunedì 8 settembre, le stelle suggeriscono energia positiva e l’opportunità di un nuovo inizio, grazie a un allineamento armonioso tra Sole e Mercurio in Vergine, che favorirà chiarezza mentale e comunicativa.

I Pesci saranno sostenuti da una notevole vitalità, mentre il Sagittario dovrà essere prudente, sia in amore che nel lavoro. I nativi della Bilancia affronteranno i progetti professionali con lucidità e razionalità, mentre l'armonia affettiva sarà in primo piano per i nativi del Leone.

Previsioni oroscopo lunedì 8 settembre 2025 segno per segno

Ariete: giornata ideale per mettere in mostra le vostre emozioni secondo l'oroscopo. Cercate di non concentrare tutte le energie solo sul partner, mantenendo equilibrio con gli altri aspetti del rapporto. In quanto al lavoro prendete i vostri progetti con la dovuta calma, evitando di compiere scelte azzardate. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in sestile dal segno dei Pesci vi permetterà di iniziare bene questa settimana, anche se non potrete ignorare i problemi che Venere vi crea ultimamente. Siate lucidi nei confronti del partner, mostrando attenzione ai suoi desideri. In quanto al lavoro sarà un bel periodo per aumentare il ritmo, e mettere sul piatto idee che possano funzionare davvero.

Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale un po’ traballante in questo lunedì di settembre. Con la Luna e Venere in contrasto, non sempre il rapporto con la persona che amate si rivelerà stabile. Cercate di essere più aperti e comprensivi. In quanto al lavoro alcuni imprevisti potrebbero sorprendervi. Cercate di riprendervi il più presto possibile. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni di lunedì positive per voi nativi del segno. La Luna vi sorride dal segno amico dei Pesci, regalandovi gioia e maturità nella vostra vita sentimentale. Se siete single, qualcuno vorrebbe soltanto fare il vostro bene. In quanto al lavoro Mercurio vi aiuta a riorganizzarvi, e trovare idee convincenti per i vostri progetti professionali.

Voto - 8️⃣

Leone: l'armonia affettiva sarà al centro per voi nativi del segno in questo periodo. Queste stelle, in particolare Venere in congiunzione, vi guideranno verso una relazione di coppia profonda e matura, oltre che romantica. In quanto al lavoro i vostri progetti seguiranno la giusta direzione, ciò nonostante, sarà facile commettere un errore. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un lunedì intenso per quanto riguarda il lavoro. Farete buoni progressi nei vostri progetti professionali, grazie a Mercurio che porterà buone idee e creatività. In amore la Luna in opposizione potrebbe causare piccoli malintesi, che non andranno molto lontano se risolti per tempo. Cercate dunque di essere comprensivi. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali favorevoli nel corso di questa giornata.

In ambito professionale sarete lucidi e razionali nei vostri progetti, grazie al supporto di Marte e Giove. In ambito amoroso Venere illumina la vostra relazione di coppia. Un dialogo aperto sarà utile per vivere un legame solido insieme. Se siete single siate aperti a nuove conoscenze. Voto - 8️⃣

Scorpione: le stelle di questo lunedì vi vedranno un po’ più morbidi nei confronti del partner, potrebbe mancare un po’ di entusiasmo, tuttavia resterà spazio per la comprensione reciproca, considerato il pianeta Venere in quadratura. Cercate di comprendere meglio lo stato d'animo della persona che amate per costruire un legame più solido. In quanto al lavoro farete buoni progressi, che porteranno soddisfazioni e qualche entrata extra.

Voto - 7️⃣

Sagittario: attenzione ai malintesi in questo periodo secondo l'oroscopo. Con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci, cercate di essere prudenti nei confronti della persona che amate. Sarà richiesta prudenza anche in campo professionale, considerato che Mercurio in quadratura potrebbe portare alcuni imprevisti che richiederanno maggiore flessibilità nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: il rapporto con la persona che amate sarà stabile e maturo secondo l'oroscopo. Sarà un bel periodo per riorganizzarsi e vedere il vostro rapporto sotto una nuova luce. Per quanto riguarda il lavoro sarete capaci di sbloccare alcune situazioni in sospeso, grazie alla forza di Mercurio in trigono, trovando soluzioni efficaci.

Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere in opposizione in questo lunedì di settembre. Attenzione a non lasciare questioni in sospeso nel vostro rapporto, che rischiano di complicare la situazione. In ambito professionale alcune mansioni saranno sotto osservazione, e richiederanno più attenzione per essere risolte adeguatamente. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata positiva e matura per voi nativi del segno. Romanticismo e passione saranno su buoni livelli, ma ciò che vi preoccuperà maggiormente, sarà il benessere della persona che amate. Nel lavoro dovrete cambiare alcune abitudini per poter essere più efficienti nei vostri progetti professionali. Voto - 7️⃣