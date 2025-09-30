In questo inizio di ottobre, le energie planetarie permetteranno di ritrovare equilibrio e chiarezza. Dopo mesi di cambiamenti e tensioni, l'oroscopo di mercoledì 1° ottobre apre una finestra utile per fare un bilancio interiore: cosa tenere, cosa lasciare andare, dove investire le proprie risorse emotive e pratiche.

Il segno dello Scorpione vivrà un periodo di rinnovamento e opportunità, soprattutto in campo professionale, mentre il Leone dovrà fare i conti con alcune spese da affrontare. I nativi del Cancro non dovranno lasciarsi andare a istinti impulsivi, mentre la concentrazione dei Bilancia sarà favorita da Mercurio.

Previsioni oroscopo mercoledì 1° ottobre 2025 segno per segno

Ariete: in questo mercoledì di ottobre le stelle assumeranno una posizione poco incoraggiante dal punto di vista amoroso. Con la Luna in quadratura, attenzione a non essere troppo esigenti nei confronti del partner. In ambito professionale l'attenzione ai dettagli potrebbe rivelarsi fondamentale per lo sviluppo delle vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali che annunciano un bel cielo sopra di voi. Con la Luna e Venere in buon aspetto, saprete godere di momenti romantici, chiarendo eventuali dubbi sul vostro rapporto. In quanto al lavoro servirà una certa precisione per riuscire a gestire bene le vostre mansioni. Meglio dunque non essere precipitosi.

Voto - 8️⃣

Gemelli: Venere in quadratura dal segno della Vergine potrebbe alimentare dei dubbi nella vostra vita sentimentale. Se qualcosa vi pesa nel vostro rapporto, sarà meglio parlarne. Nel lavoro avrete buone capacità, ma dovrete essere più affidabili, non solo nel vostro modo di fare, ma anche verso i vostri stessi colleghi. Voto - 6️⃣

Cancro: avrete l’occasione di dimostrare il meglio di voi. La Luna in quadratura potrebbe mostrare lati del vostro carattere che non volete evidenziare. Cercate dunque di lavorare su di voi e curare al meglio i vostri rapporti. In ambito professionale avrete a che fare con progetti di spessore, e sarà fondamentale svolgere un buon lavoro. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di mercoledì stabile per quanto riguarda i sentimenti.

Vi sentirete bene con la persona che amate, mentre voi single potreste avere idee originali per approcciarvi alla vostra fiamma. Nel lavoro dovrete fare i conti con alcune spese. Potreste essere costretti a rivedere i vostri piani se qualcosa non va come previsto. Voto - 7️⃣

Vergine: questo mercoledì di ottobre si rivelerà appagante in ambito amoroso. Il vostro rapporto si rivelerà stimolante e piacevole grazie alla Luna e Venere, che vi metteranno a vostro agio con la persona che amate. In ambito professionale vi sentirete energici grazie a Marte, con idee interessanti, che però richiederanno un po’ di calma. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarete piuttosto concentrati sulle vostre mansioni in questo periodo, dimostrando di avere le idee chiare grazie anche a Mercurio in congiunzione.

Attenzione però a Giove in quadratura, che potrebbe rallentarvi un po’. In amore attenzione a critiche che possono ferire. Con la Luna in quadratura, potrebbe scatenarsi qualche incomprensione. Voto - 7️⃣

Scorpione: si apre un periodo di rinnovamento e opportunità in campo professionale. Avrete carisma e buone idee, che potrebbero portarvi lontano se gestite nel modo giusto. In amore le stelle favoriscono contatti nuovi, soprattutto per voi single. Forse potreste incontrare qualcuno di molto interessante. Voto - 9️⃣

Sagittario: attenzione a non avere pretese elevate in ambito amoroso. Con Venere in quadratura dal segno della Vergine, potrebbe esserci qualche incomprensione di troppo. Cercate di non avere aspettative eccessive sul rapporto.

Nel lavoro sistemate la vostra routine: potreste guadagnare tanto tempo se gestite le vostre cose in modo differente. Voto - 6️⃣

Capricorno: la Luna e Venere in trigono favoriscono incontri leggeri e gentilezza nei nuovi rapporti, soprattutto per voi cuori solitari. Per chi è in coppia, queste stelle ravvivano la complicità. Potrebbe bastare anche un gesto inaspettato per stare bene insieme. Nel lavoro ragionate bene sulle vostre idee. Potreste trovare la giusta ispirazione. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di mercoledì stabile per quanto riguarda i sentimenti. Se ben gestito, il vostro rapporto può darvi belle soddisfazioni. Approfittate della Luna in trigono per mostrare le vostre emozioni. In ambito professionale vi sentirete pronti per stravolgere in meglio le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in sestile vi permetterà di capire meglio i sentimenti del partner in questo periodo, ma non sarà ancora il momento di lasciarvi andare alle emozioni. Nel lavoro siate prudenti. Anche se Marte porterà tante energie da investire, meglio non avere fretta nelle decisioni. Voto - 7️⃣