L'oroscopo di venerdì 12 settembre 2025 porta con sé energie cosmiche favorevoli per comunicare, negoziare e agire con chiarezza. Il Sole in sestile a Giove e Mercurio in sestile a Giove conferiscono ottimismo, ispirazione e apertura verso nuove opportunità. Questo periodo è perfetto per elaborare idee, stringere accordi e avviare progetti con slancio e fiducia.

Per il segno del Toro ci sarà una maggiore sensibilità da gestire in amore, mentre il Leone litigherà un po’ con questa Luna in quadratura. Scorpione potrebbe mostrarsi ribelle, ma non sempre per le giuste cause, mentre l'umore ottimo e propositivo spingerà i nativi Capricorno a dare il meglio al lavoro.

Previsioni oroscopo venerdì 12 settembre 2025 segno per segno

Ariete: l'intesa con il partner sarà abbastanza discreta nel corso di questa giornata di venerdì. La vostra relazione di coppia viaggerà lungo il binario corretto, offrendovi momenti di armonia e romanticismo. In quanto al lavoro la giusta comunicazione potrebbe rivelarsi vincente per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno la Luna ancora con voi durante questa giornata di venerdì. Dimostrerete maggiore sensibilità nei confronti del partner, cercando di costruire un legame più sincero, anche se meno romantico. In quanto al lavoro avrete buone capacità grazie a Mercurio, dimostrandovi capaci di gestire ogni situazione.

Voto - 8️⃣

Gemelli: la comunicazione con il partner sarà parte vitale del vostro rapporto. Queste stelle saranno ben allineate nei vostri confronti, e vi spingeranno a rafforzare il vostro legame. In quanto al lavoro meglio non correre troppi rischi per il momento. Anche se Marte vi spinge a muovervi, con Mercurio in quadratura potreste commettere degli errori. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile nel corso di questa giornata. Armonia e comprensione nascono da una bella Luna in sestile e dal dialogo sincero con la persona che amate. In quanto al lavoro avrete buone trattative in corso, e con l'aiuto di Mercurio, saprete come gestirle al meglio. Voto - 8️⃣

Leone: in questa giornata di venerdì litigherete un po’ con questa Luna in quadratura.

Nonostante Venere sia in buon aspetto, a volte faticherete un po’ a mostrare i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro proposte e idee brillanti potrebbero finalmente trovare strada, e con un po’ di fortuna, stravolgere la vostra vita. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrologica equilibrata e piacevole per l'oroscopo di venerdì. La Luna porta armonia, ma soprattutto sincerità nel vostro rapporto, che farà bene per la convivenza con il partner. Nel lavoro Mercurio e Giove saranno due alleati preziosi per raggiungere di slancio i vostri obiettivi professionale. Un po’ d'ambizione inoltre vi farà bene. Voto - 9️⃣

Bilancia: sarà un periodo stabile in campo amoroso per voi nativi del segno.

Un buon dialogo, unito a buoni sentimenti, rafforzerà il vostro legame. Se siete single non abbiate paura di fare nuove conoscenze. In quanto al lavoro siate più espressivi nel vostro modo di fare. Sarà più facile in questo modo trovare soluzioni adeguate per le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: il vostro atteggiamento freddo, ribelle, non sempre avrà buone fondamenta. Queste stelle non vi daranno una mano, ma per migliorare la situazione in amore o in famiglia, forse sarebbe necessario fare un passo indietro. In quanto al lavoro attenzione a non buttarvi in progetti per voi complessi o rischiosi, che possono complicare la vostra posizione. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di venerdì tutto sommato tranquilla per la vostra storia d'amore.

Con il partner godrete di un cielo sereno, che vi spingerà a vivere un rapporto sincero e affiatato, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte professionale faticherete a essere concentrati a causa di Mercurio, rischiando di prendere la decisione sbagliata. Voto - 8️⃣

Capricorno: il buon umore e la voglia di fare apriranno una giornata produttiva e convincente. Soprattutto nel lavoro, dimostrerete buone capacità, in particolare voi nati nella prima decade. In amore la Luna vi permetterà di mostrare saggezza e buone emozioni verso il partner, godendo di un rapporto stabile e sempre più affiatato. Voto - 8️⃣

Acquario: vita affettiva che continua a mettervi a disagio. Una comunicazione chiara può migliorare il vostro rapporto, ma dovrete dimostrare più sincerità e meno arroganza.

Sul fronte professionale organizzate bene le vostre mansioni, in modo tale da ottimizzare i tempi. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna in sestile dal segno del Toro favorisce il legame con la persona che amate. Le parole giuste possono creare intimità profonda. In quanto al lavoro avrete la sensazione che tutto non stia andando per il verso giusto, oppure di avere troppe mansioni da svolgere in poco tempo. Voto - 7️⃣