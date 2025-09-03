L'oroscopo di venerdì 5 settembre si presenta mutevole, come certi pensieri che cambiano direzione appena li si afferra. Alcuni segni troveranno il ritmo giusto fin dal mattino, come il Leone, che brillerà con naturalezza quasi avesse ricevuto in anticipo il copione perfetto. I Gemelli, invece, si muoveranno tra stimoli e imprevisti, cercando di cogliere il meglio senza perdere il filo. Per la Vergine, il consiglio è di non pretendere risposte immediate: anche una giornata storta può insegnare qualcosa.

Previsioni astrologiche e pagelle del 5 settembre: al Cancro voto 8

Ariete. La giornata potrebbe iniziare con qualche contrattempo, ma nulla di ingestibile. Se vi sentite sotto pressione, provate a semplificare gli impegni. Alcune persone intorno a voi potrebbero essere più nervose del solito, quindi meglio evitare discussioni. Se avete appuntamenti o scadenze, cercate di arrivarci preparati: l’improvvisazione oggi non aiuta. Un messaggio o una telefonata potrebbe chiarire una situazione rimasta in sospeso. Non è il momento per grandi cambiamenti, ma per piccoli aggiustamenti che fanno la differenza. In famiglia, meglio non insistere su questioni delicate. La serata sarà più distesa, soprattutto se scegliete di stare con chi non vi chiede nulla.

Un film, una cena semplice o anche solo silenzio possono essere la chiusura ideale. Voto: 6.

Toro. Alcuni segnali vi spingeranno a prendere in mano ciò che avete lasciato in sospeso. Non è necessario fare tutto subito, ma iniziare è già un passo importante. Le persone intorno a voi sembrano più disponibili, e questo vi aiuterà a concludere ciò che avete iniziato. Se avete un progetto personale, dedicategli tempo: anche un piccolo avanzamento sarà utile. Sul lavoro, una conferma vi darà sicurezza. In famiglia, un gesto gentile può rafforzare un legame. Evitate di pretendere troppo: la misura sarà la vostra alleata. In amore, chi è in coppia troverà maggiore complicità, mentre chi è solo potrebbe ricevere un messaggio inatteso.

La sera sarà perfetta per rilassarsi, magari con un buon piatto o una chiacchierata sincera. Voto: 8

Gemelli. Il ritmo sarà vivace, ma non caotico. Vi troverete coinvolti in conversazioni, spostamenti, piccoli imprevisti che però vi tengono vivi. Se avete qualcosa da dire, fatelo senza troppi giri di parole: la chiarezza sarà apprezzata. Sul lavoro, una proposta potrebbe aprire nuove possibilità. Non tutto sarà definito, ma l’idea vi piacerà. In famiglia, meglio evitare discussioni su questioni passate: guardate avanti. Se vi sentite stanchi, concedetevi una pausa anche breve. La serata sarà adatta a chiacchiere leggere o a un po’ di svago. Un invito potrebbe arrivare all’ultimo momento: valutate se accettarlo, ma senza sentirvi obbligati.

Anche restare a casa può essere una scelta piacevole. Voto: 7.

Cancro. Qualcosa che vi ha fatto pensare nei giorni scorsi potrebbe tornare a galla, ma con un tono diverso. Non sarà più fonte di preoccupazione, bensì di riflessione. Se avete avuto tensioni con qualcuno, è il momento giusto per chiarire. Le parole saranno ascoltate, e anche i silenzi avranno il loro valore. Sul lavoro, una piccola soddisfazione vi farà sentire più sicuri. In famiglia, un gesto gentile potrebbe scaldare l’atmosfera. Non cercate risposte immediate: lasciate che gli eventi si sviluppino con calma. La serata sarà ideale per stare in compagnia di chi vi conosce bene, senza bisogno di troppe spiegazioni. Un libro, una passeggiata o una cena tranquilla saranno perfetti per chiudere la giornata.

Voto: 8.

Leone. Vi sveglierete con una sensazione positiva, come se qualcosa stesse per accadere. E in effetti, la giornata promette bene. Le persone vi cercheranno, vi ascolteranno, e le vostre idee saranno accolte con interesse. Se avete un progetto da proporre, questo è il momento giusto. Anche sul lavoro, ciò che sembrava fermo potrebbe finalmente muoversi. In famiglia, piccoli gesti porteranno grandi sorrisi. Non serve strafare: basta essere presenti. Se avete un obiettivo personale, dedicategli tempo. La fortuna vi osserva da vicino, e non è solo una sensazione. Approfittatene per sistemare ciò che è rimasto in sospeso. La sera sarà perfetta per rilassarvi con chi vi fa stare bene, magari con una cena speciale o una sorpresa.

Voto: 10.

Vergine. Giornata abbastanza stagnante con alcuni imprevisti che potrebbero far cambiare programma. Non è il caso di allarmarsi: la giornata, seppur di stallo, richiederà flessibilità soprattutto nei rapporti con gli altri. Se qualcuno vi contraddice, non reagite subito: ascoltate. Sul lavoro, meglio evitare decisioni affrettate. In famiglia, una parola detta male può creare tensione: scegliete con cura. Non è il momento per chiarimenti profondi, ma per gesti semplici. Se vi sentite nervosi, fate qualcosa che vi aiuti a scaricare: una passeggiata, un po’ di ordine, o anche solo silenzio. La serata sarà più tranquilla, ma evitate di rimuginare su ciò che non è andato. Meglio pensare a domani con uno sguardo più leggero.

Voto: 5.

Bilancia. L'oroscopo prevede l'arrivo di una proposta: potrebbe sorprendervi, ma non è detto che sia da accettare o rifiutare a priori. Prendetevi il tempo per valutare, senza lasciarvi influenzare da chi vi spinge a decidere in fretta. Se avete avuto tensioni con qualcuno, oggi sarà più facile trovare un punto d’incontro. Le parole saranno più leggere, e anche i gesti avranno un effetto positivo. Sul lavoro, meglio non cercare soluzioni complicate: ciò che è semplice funziona meglio. In famiglia, una piccola attenzione può cambiare l’umore di tutti. Se vi sentite stanchi, non forzate: anche rallentare è una scelta utile. La serata sarà adatta a momenti tranquilli, magari con musica, lettura o una passeggiata.

Non cercate risposte: lasciate che arrivino da sole. Voto: 7.

Scorpione. Alcuni segnali vi faranno capire che state andando nella direzione giusta. Non sarà una giornata perfetta, ma le cose importanti sembrano trovare un equilibrio. Se avete avuto dubbi o tensioni, potreste ricevere una risposta che chiarisce. Le relazioni sono al centro: qualcuno potrebbe sorprendervi con un gesto inaspettato. Sul lavoro, una parola detta al momento giusto può aprire una porta. Non cercate di controllare ogni dettaglio: lasciate che alcune cose vadano come devono. La giornata vi invita a osservare, capire e agire con calma. In serata, un invito o una telefonata potrebbe cambiare il tono della giornata. Non sottovalutate i piccoli segnali: parlano più di quanto sembri.

Voto: 9.

Sagittario. Il bisogno di movimento sarà forte, ma non tutto potrà essere gestito come vorreste. Se avete troppi impegni, provate a selezionare quelli davvero importanti. Alcune persone potrebbero chiedervi qualcosa che non vi convince: non sentitevi obbligati a dire sì. Sul lavoro, meglio evitare discussioni: non tutti saranno disposti ad ascoltare. In famiglia, una battuta fuori luogo può creare tensione, quindi scegliete con attenzione le parole. Se vi sentite nervosi, fate qualcosa che vi aiuti a scaricare: sport, camminata, o anche solo un po’ di silenzio. La serata sarà più serena se vi concedete un momento solo vostro, lontano da rumori e richieste. Voto: 6.

Capricorno. Alcuni dettagli che avete trascurato potrebbero tornare a chiedere attenzione.

Non è nulla di grave, ma va sistemato. Se vi sentite in bilico tra due scelte, provate a parlarne con qualcuno di fiducia: un punto di vista esterno può aiutare. Le relazioni saranno più stabili, e anche sul lavoro l’atmosfera sarà meno tesa. Non cercate di risolvere tutto in poche ore: basta fare un passo alla volta. Un piccolo gesto potrebbe migliorare il rapporto con qualcuno che vi è caro. In serata, scegliete la compagnia che vi fa sentire a vostro agio, senza dover spiegare troppo. Un libro, una passeggiata o una cena tranquilla saranno perfetti per chiudere la giornata. Voto: 6.

Acquario. Le idee non mancheranno, ma non tutte saranno facili da realizzare. Se avete un progetto in mente, meglio iniziare con ciò che è più semplice.

Le persone intorno a voi potrebbero non capire subito le vostre intenzioni: non scoraggiatevi. Sul lavoro, una proposta potrebbe sembrare interessante, ma va valutata con attenzione. In famiglia, meglio evitare discussioni su questioni pratiche: non è il momento giusto. Se vi sentite agitati, cercate un’attività che vi aiuti a ritrovare il ritmo. La serata sarà più piacevole se scegliete di stare con chi vi lascia spazio, senza pressioni. Anche un po’ di solitudine può essere rigenerante. Voto: 6.

Pesci. Una giornata che vi invita a fare ordine, non solo fuori ma anche dentro. Se avete accumulato pensieri, è il momento di metterli in fila. Le parole saranno più leggere, e anche i gesti avranno un effetto positivo.

Sul lavoro, meglio non cercare soluzioni complicate: ciò che è semplice funziona meglio. In famiglia, una piccola attenzione può cambiare l’umore di tutti. Se vi sentite stanchi, non forzate: anche rallentare è una scelta utile. La serata sarà adatta a momenti tranquilli, magari con musica, lettura o una passeggiata. Non cercate risposte: lasciate che arrivino da sole. Voto: 7.

Quando le stelle parlavano agli imperatori: viaggio nelle origini dell’astrologia

L’astrologia non è nata ieri, né l’altro ieri. È una delle più antiche forme di interpretazione del mondo, e affonda le sue radici in epoche in cui il cielo non era solo uno sfondo, ma un messaggero. Già i Babilonesi scrutavano le stelle per prevedere eventi politici e naturali.

La celebre Tavoletta di Venere di Ammi-saduqa è uno dei primi documenti astrologici conosciuti: annotava le fasi di Venere per trarne presagi.

Ma non furono solo i Mesopotamici a dare voce agli astri. Gli Egizi, con il loro culto solare, associavano le costellazioni al ciclo del Nilo, mentre i Maya costruivano templi con 365 scalini, uno per ogni giorno dell’anno, orientati secondo i moti planetari. In India, l’astrologia vedica—chiamata Jyotish, “scienza della luce”—è tuttora considerata una disciplina sacra, parte integrante dei testi vedici. Anche la Cina, con il suo calendario lunisolare, ha sviluppato un sistema astrologico parallelo, basato su animali ed elementi naturali.

Curiosamente, l’astrologia non è sempre stata confinata al mondo spirituale. Nel Rinascimento, era materia di studio nelle università europee. Medici come Paracelso la usavano per diagnosticare malattie, mentre astronomi come Keplero, contribuì in modo decisivo all’astronomia moderna, non rinunciarono a tracciare oroscopi. L’astrologia era vista come una chiave per comprendere l’armonia dell’universo, un ponte tra cielo e terra.

Un episodio poco noto ma affascinante riguarda l’imperatore romano Tiberio, che si dice consultasse regolarmente astrologi prima di prendere decisioni politiche. E Napoleone Bonaparte? Pare che avesse un astrologo personale, che lo avvertì di non partire per la campagna di Russia. Ignorò il consiglio, e sappiamo com’è andata.