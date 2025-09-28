L'oroscopo del mese di ottobre si apre con dinamismo e profondità: un mese in cui Mercurio invita alla prudenza nei contatti e nelle decisioni, mentre Venere intensifica le emozioni e i legami affettivi, stimolando connessioni trasformative.

Marte in Scorpione aggiunge equilibrio e determinazione nelle relazioni e nel lavoro, mentre l'emotività dei nativi Bilancia sarà particolarmente accentuata. Il Leone potrebbe avere occasioni da non perdere in campo professionale, ma non solo, mentre il segno dell'Acquario si dimostrerà più attraente.

Per la Vergine, con Venere e Mercurio in rapido transito arriveranno opportunità veloci in amore e lavoro, da cogliere con prontezza

Previsioni oroscopo ottobre 2025 segno per segno

Ariete: Venere in opposizione a partire dalla seconda metà del mese potrebbe attenuare il vostro entusiasmo amoroso secondo l'oroscopo. Qualche discussione potrebbe far emergere verità nascoste, che richiederanno del tempo per essere risolte definitivamente. In quanto al lavoro Mercurio invita a rivedere le vostre strategie, ed evitare spiacevoli imprevisti, che possono solo rallentare la vostra scalata verso il successo. Voto - 7️⃣

Toro: movimenti astrali di questo mese di ottobre che spesso saranno favorevoli secondo l'oroscopo.

Soprattutto nella prima parte del mese godrete del sostegno di Venere, che vi spingerà a vivere la vostra relazione di coppia con armonia e impegno. In quanto al lavoro dimostrerete sicurezza nelle vostre mansioni, ma con Marte in opposizione dal segno dello Scorpione, non sempre potreste sentirvi così carichi di energie. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale tra alti e bassi nel corso di questo ottobre. A volte potrebbe esserci qualche discussione da gestire con il partner. Altre volte invece, vi sentirete davvero uniti e innamorati. Molto dipenderà dalla posizione di Venere, croce e delizia di questo periodo. Sul posto di lavoro una calma, ma decisa riflessione vi permetterà di evitare errori elementari.

Voto - 8️⃣

Cancro: questo mese inizierà molto bene dal punto di vista sentimentale. Con il sostegno di Venere, aprirete il vostro cuore verso nuove conoscenze, oppure proverete a vivere un modo più movimentato il vostro attuale rapporto. Attenzione, però, quando Venere si metterà in quadratura potrebbe evidenziare alcuni lati meno semplici della vostra vita amorosa. In quanto al lavoro la vostra produttività sarà buona, grazie a Marte, Giove, e presto anche Mercurio in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Leone: potrebbero arrivare occasioni interessanti in campo professionale nel prossimo periodo. Se siete riusciti a raggiungere certi obiettivi, finalmente è arrivato il momento di intensificare, e provare ad ambire più in alto.

Anche in ambito amoroso questo ottobre potrebbe essere il vostro mese, soprattutto per voi cuori solitari che sprizzate amore e gioia da condividere con la persona giusta. Voto - 8️⃣

Vergine: movimenti astrali che vedranno il rapido passaggio di stelle come Venere e Mercurio. Le opportunità verranno rapidamente dunque, sia in amore che nel lavoro: dovrete dimostrarvi pronti a coglierle al volo. Sarà dunque un mese movimentato, che richiederà grande attenzione e concentrazione da parte vostra, affinché possiate cogliere il meglio dalla vita. Voto - 8️⃣

Bilancia: l'arrivo di Venere nel vostro segno zodiacale aggiungerà profondità al dialogo ed emotività da non sottovalutare. La passione con il partner sarà luminosa, con la possibilità di portare il vostro rapporto a un livello superiore.

Per quanto riguarda il lavoro, un'attenta revisione ai vostri progetti potrebbe aprire a entrate e collaborazioni interessanti. Voto - 9️⃣

Scorpione: equilibrio e determinazione saranno fondamentali in questo periodo per voi nativi del segno. Le stelle assumeranno una posizione favorevole, creando occasioni per relazioni autentiche, non importa se ci vorrà del tempo. Nel lavoro valuterete tutto con grande lucidità, affrontando ogni mansione con determinazione, pur di raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Sagittario: questo mese di ottobre potrebbe non iniziare al meglio per voi nativi del segno, complice il pianeta Venere in quadratura. Potreste sentirvi meno calorosi, in sintonia con il calo delle temperature.

Di contro, cercherete di fare qualcosa per cercare di migliorare, soprattutto nella seconda parte del mese. Per quanto riguarda il lavoro meglio non correre troppi rischi, anche quando avrete davanti occasioni troppo ghiotte. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale intensa di emozioni nella prima parte di ottobre. Relazioni vivaci e dialogo appassionato faranno parte del vostro rapporto, ma quando Venere si metterà in quadratura, tutto questo potrebbe temporaneamente attenuarsi. Bene il settore professionale grazie a Marte, anche se alcune mansioni potrebbero richiedere del tempo prima di spiccare il volo. Voto - 6️⃣

Acquario: le stelle di questo mese di ottobre vi permetteranno di essere più attraenti secondo l'oroscopo.

Soprattutto Venere, in trigono durante la seconda parte del mese, accenderà l'intensità emotiva tra voi e la persona che amate, single oppure no. Sul fronte professionale riflettete bene su come gestire le vostre mansioni. Con Marte e Mercurio in quadratura, potrebbero esserci spesso degli imprevisti da risolvere. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale che assume una posizione non particolarmente favorevole durante questo mese di ottobre. Le relazioni sentimentali potrebbero non essere così appaganti, almeno nella prima parte del mese, quando Venere si troverà in quadratura. In quanto al lavoro invece sarete sulla strada giusta per gestire in modo impeccabile le vostre mansioni, grazie anche al sostegno di Marte, Giove e Mercurio. Voto - 7️⃣