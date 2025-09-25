Cosa riservano le stelle nell'oroscopo del weekend di fine settembre? Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 si preannunciano giornate cariche di energia e trasformazione.

Il Sole e Mercurio in Bilancia favoriscono chiarezza mentale, buone relazioni e ricerca di equilibrio, mentre Venere in Vergine intensifica emozioni, desiderio e introspezione. Per il Capricorno ci saranno momenti di armonia e intesa, mentre i Gemelli dovranno affrontare chiarimenti nella vita amorosa. L’Ariete, agitato da Venere, troverà sostegno dalla Luna in Sagittario, utile per chiarire in amore ed evitare rallentamenti sul lavoro.

Previsioni oroscopo weekend 27-28 settembre 2025

Ariete: nell'ultimo weekend del mese godrete di un periodo turbolento, ma stimolante. La posizione di Venere potrebbe agitarvi un po’, ma con la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario sarà possibile chiarire alcuni aspetti del vostro rapporto per stare bene insieme. In quanto al lavoro evitate le incomprensioni che possono solo rallentare le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale ottima in questo fine settimana secondo l'oroscopo. Godrete di una connessione profonda con la persona che amate, costruendo un rapporto melodico ed efficace. In quanto al lavoro saranno utili importanti riflessioni strategiche per stabilire una direzione alle vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Gemelli: potreste vivere un momento non semplice in amore. La Luna e Venere potrebbero innervosirvi un po’, e anche questioni semplici tra voi e il partner potrebbero sembrare impossibili da risolvere. Mantenete la calma, ma soprattutto, cercate di essere più ottimisti. Nel lavoro Mercurio porterà idee brillanti, utili per raggiungere discreti successi. Voto - 6️⃣

Cancro: questo fine settimana di settembre vi vedrà abbastanza tranquilli e ottimisti dal punto di vista sentimentale. Se state cercando qualcuno con cui condividere il bello della vita, sappiate che potrebbe essere più vicino di quanto pensiate. Sul fronte di lavoro alcuni incontri potrebbero rivelarsi fruttuosi, non solo dal punto di vista professionale.

Voto - 8️⃣

Leone: sarete in grado di sostenere conversazioni brillanti e produttive in campo professionale grazie a Mercurio in buon aspetto. A volte però le energie a disposizione potrebbero non essere molte, attenzione. Sul fronte amoroso il vostro cuore galoppa in questo periodo, ma evitate decisioni affrettate che possono allontanarvi dalla vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Vergine: vi attende un weekend discreto dal punto di vista sentimentale. Venere intensificherà le vostre emozioni, ma con la Luna in quadratura, non sempre il vostro modo di amare sarà così efficace. In ambito professionale vi sentirete ispirati, ma dovrete anche avere i mezzi necessari per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Bilancia: il Sole e Mercurio nel vostro segno zodiacale porteranno chiarezza mentale e idee chiare in ambito professionale.

Non avrete bisogno di forzare i tempi: tutto andrà come previsto. Sul fronte amoroso vi darete da fare per una vita sentimentale più piacevole, ma non potrete pretendere di avere tutto e subito in questo caso. Voto - 8️⃣

Scorpione: avvertirete buone vibrazioni durante questo weekend di settembre. Il rapporto con il partner sarà abbastanza intenso grazie a Venere. Non vi farete mancare nulla per essere felici insieme. Riguardo al lavoro sarà tempo di bilanci, e di comprendere se siete pronti per effettuare nuovi investimenti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Sagittario: piccole tensioni amorose saranno gestibili durante questo fine settimana di settembre. Anche se Venere sarà contraria, con la Luna in congiunzione al vostro cielo, potreste finalmente riuscire a fare un piccolo passo verso la riconciliazione del vostro rapporto.

Sul lavoro sarete sulla strada giusta per costruire progetti di successo, grazie in particolare a Mercurio in sestile. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale splendida in questo periodo per voi nativi del segno. Venere in trigono dal segno del Toro porta magnetismo e fiducia nel vostro rapporto, soprattutto per voi nati nella prima decade. In ambito professionale dovrete rivedere bene la vostra strategia. Con Mercurio in quadratura, alcune idee potrebbero richiedere ulteriori aggiustamenti. Voto - 7️⃣

Acquario: le stelle di questo fine settimana porteranno stabilità dal punto di vista sentimentale. Il rapporto con il partner vivrà momenti di maggiore intesa, che faranno molto bene a voi e alla persona che amate.

In quanto al lavoro vi sentirete pronti ad affrontare progetti di più ampio respiro, grazie anche al sostegno di Mercurio in trigono. Voto - 8️⃣

Pesci: vita amorosa che richiederà maggiore attenzione da parte vostra. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, la vostra relazione potrebbe sembrarvi più faticosa del solito. Un po’ meglio in campo professionale, anche se alcune mansioni potrebbero attraversare una fase di stallo. Voto - 6️⃣