Quali saranno i segni più fortunati della settimana? L'oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre analizza la fortuna segno per segno. Tra i segni accolti sotto l'ala protettiva della buona sorte, a ben figurare sarà il Capricorno, che riceverà una spinta verso il cambiamento e l’avventura: il buon destino lo premia proprio quando decide di uscire allo scoperto. In posizione intermedia troviamo la Vergine, che dovrà scegliere con attenzione il proprio ritmo, ma che potrà contare su una stabilità preziosa. Il segno meno fortunato sarà il Gemelli, che rischia di disperdere le proprie energie in troppe direzioni, perdendo di vista ciò che conta davvero.

L'oroscopo della settimana prossima sulla fortuna: energia festosa per l'Ariete

Ariete. La settimana si apre con un’energia festosa: che si tratti di un compleanno, di un anniversario o di una ricorrenza speciale, avrete più di un motivo per celebrare. I ricordi affiorano e vi spingono a riflettere su quanto avete costruito finora. Per chi è nato nella prima decade, il passato sarà fonte di ispirazione, mentre chi è nato nella seconda sentirà il bisogno di guidare gli altri, magari dispensando consigli o suggerimenti. Attenzione però a non soffocare l’entusiasmo altrui: lasciate che chi vi circonda sperimenti a modo suo. La fortuna sarà dalla vostra parte se saprete bilanciare il desiderio di controllo con la generosità.

Un piccolo gesto spontaneo potrebbe aprire una porta inaspettata. Voto: 9.

Toro. La fortuna questa settimana dipenderà dalla vostra capacità di leggere tra le righe. Se continuate a giocare secondo regole che gli altri conoscono a memoria, non aspettatevi sorprese. Per chi è nato nella prima parte del segno, sarà necessario cambiare strategia, abbandonando schemi ormai logori. Chi invece appartiene alla seconda decade potrà approfittare di un errore altrui, ma solo se saprà attendere il momento giusto per agire. La fretta sarà nemica del guadagno. In ambito lavorativo, una situazione apparentemente sfavorevole potrebbe rivelarsi un’occasione d’oro. In amore, meglio non forzare nulla: lasciate che le cose maturino da sole.

La settimana premia chi sa osservare e aspettare. Voto: 6.

Gemelli. La vostra fortuna sarà legata alla capacità di scegliere con chiarezza. Nella prima parte della settimana, sarete attratti da progetti collettivi, ma ben presto vi renderete conto che lavorare in autonomia vi dà maggiore soddisfazione. Per i nati nella seconda decade, sarà importante circondarsi di persone affini, con cui condividere interessi e visioni. Le connessioni profonde porteranno insegnamenti preziosi, anche se non immediati. Evitate di disperdere energie in troppe direzioni: focalizzatevi su ciò che vi stimola davvero. In amore, potreste scoprire che una vecchia amicizia ha qualcosa di più da offrire. La fortuna sarà sottile, ma presente: basterà saperla riconoscere nei dettagli.

Voto: 7.

Cancro. La settimana vi chiede prudenza e discernimento nelle scelte. Per chi è nato nella prima parte del segno, la sicurezza sarà la priorità: non fidatevi di promesse vaghe o di parole non supportate dai fatti. Un atteggiamento vigile vi proteggerà da possibili delusioni. I nati nella seconda decade saranno chiamati a intervenire in situazioni complesse, dove il vostro contributo sarà determinante. Non potrete restare a guardare: la fortuna vi premierà se saprete agire con empatia e fermezza. In ambito familiare, una questione irrisolta potrebbe finalmente trovare una via di uscita. La settimana sarà intensa, ma anche ricca di soddisfazioni per chi non si tira indietro. Voto: 6.

Leone.

La fortuna vi sorride, ma solo se saprete scegliere il ruolo giusto. Per i nati nella prima decade, ogni porta sarà aperta, ma quella che conduce alla libertà d’azione sarà la più promettente. Non accettate incarichi che vi limitano: avete bisogno di spazio per esprimervi. Chi è nato nella seconda parte del segno si troverà di fronte a un problema apparentemente irrisolvibile. Cambiare prospettiva sarà la chiave: guardate la questione da un angolo nuovo e troverete la soluzione. In amore, un gesto spontaneo potrebbe riaccendere una fiamma sopita. La settimana sarà favorevole a chi osa, ma con intelligenza. Voto: 9.

Vergine. L'oroscopo della fortuna di questa settimana evidenzia la vostra capacità di adattamento.

I nati nella prima decade si troveranno in disaccordo con chi ha il comando: il vostro metodo è diverso, ma non necessariamente sbagliato. Forse è il momento di proporre un cambiamento, con diplomazia. Chi è nato nella seconda parte del segno dovrà scegliere tra due modi di vivere il tempo: uno immediato e gratificante, l’altro più lento ma duraturo. La scelta influenzerà il vostro equilibrio nei prossimi mesi. In ambito professionale, una proposta insolita potrebbe rivelarsi più vantaggiosa del previsto. La settimana premia chi sa osservare e scegliere con lucidità. Voto: 7.

Bilancia. La settimana si apre con una spinta interiore che vi invita a prendere in mano una situazione, anche se siete consapevoli delle conseguenze.

Il desiderio di equilibrio sarà forte, ma non sempre facile da mantenere. I nati nella prima decade dovranno valutare se vale davvero la pena intervenire, mentre chi appartiene alla seconda parte del segno avrà l’opportunità di mettere a frutto le proprie competenze. In casa e sul lavoro, il vostro contributo sarà apprezzato, purché sia offerto con misura e senza arroganza. La fortuna vi premia se saprete dosare diplomazia e iniziativa. Un piccolo successo personale potrebbe arrivare proprio quando meno ve lo aspettate. Voto: 8.

Scorpione. La fortuna questa settimana sarà legata alla vostra capacità di chiudere con il passato. I nati nella prima decade dovranno liberarsi di un compito o di un pensiero che li trattiene, per poter finalmente dedicarsi a un progetto nuovo e stimolante.

Chi è nato nella seconda parte del segno sarà circondato da consigli, alcuni utili, altri meno. Invece di reagire con fastidio, provate ad ascoltare: tra le parole degli altri potrebbe nascondersi una verità che vi serve. In amore, un chiarimento sarà necessario per ritrovare la sintonia. La settimana sarà intensa, ma anche ricca di possibilità di riscatto. Voto: 7.

Sagittario. La vostra fortuna sarà direttamente proporzionale alla vostra voglia di mettervi in gioco. I nati nella prima decade scopriranno che l’esperienza diretta è l’unica vera maestra: lasciate perdere manuali e consigli, e buttatevi. Chi appartiene alla seconda parte del segno dovrà resistere alla tentazione di agire senza informarsi.

Una nuova situazione potrebbe sembrare entusiasmante, ma nasconde insidie. La chiave sarà la curiosità consapevole: esplorate, ma con criterio. In amore, la spontaneità sarà premiata. Sul lavoro, una proposta insolita potrebbe aprire nuove strade. La settimana sarà vivace, ma richiederà attenzione. Voto: 8.

Capricorno. La voglia di rompere la routine sarà forte, e la dea bendata sicuramente vi incoraggerà a farlo. I nati nella prima decade sentiranno il richiamo dell’avventura, e con la complicità di un amico fidato, potrebbero vivere esperienze fuori dall’ordinario. Chi è nato nella seconda parte del segno sarà spinto a rivedere la propria posizione lavorativa: anche se la stabilità e l'aumento economico saranno garantiti, il desiderio di cambiamento sarà difficile da ignorare.

La fortuna vi sorride se saprete ascoltare questo impulso senza paura. In amore, un gesto audace potrebbe rivelarsi sorprendentemente efficace. La settimana è perfetta per reinventarsi. Voto: 10.

Acquario. La settimana sarà un viaggio, reale o simbolico, in territori poco familiari. I nati nella prima decade si troveranno a vagare tra scelte e possibilità, alcune delle quali nascondono ostacoli. Tornare indietro non è un fallimento, ma una scelta consapevole. Chi appartiene alla seconda parte del segno ritroverà una persona del passato, competitiva ma stimolante. Questo incontro potrebbe riaccendere ambizioni sopite o farvi rivedere vecchi obiettivi. In amore, la comunicazione sarà fondamentale.

Sul lavoro, un’idea originale potrebbe trovare finalmente ascolto. La fortuna sarà sottile, ma presente per chi sa cogliere i segnali. Voto: 7.

Pesci. La settimana vi spinge verso nuove connessioni. I nati nella prima decade saranno attratti da persone misteriose, e il fascino dell’ignoto vi porterà a esplorare mondi nuovi. Informatevi, però: la curiosità va nutrita con intelligenza. Chi è nato nella seconda parte del segno dovrà affrontare una situazione complessa, che richiede attenzione ai dettagli. Non accontentatevi di una visione superficiale: solo scavando a fondo troverete le risposte. In amore, un dialogo sincero potrà fare la differenza. Sul lavoro, la precisione sarà la vostra alleata. La fortuna vi premia se siete disposti a guardare oltre l’apparenza. Voto: 8.