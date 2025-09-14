Secondo l’oroscopo settimanale dal 22 al 28 settembre, i Pesci potranno trovare conferme sul lavoro, ma dovranno affrontare qualche delusione passata, gestire attentamente le spese e fare i conti con un po' di stanchezza. I nati sotto il segno dello Scorpione vivranno una settimana un po’ turbolenta, con possibili discussioni sia in amore che a livello professionale, ma avranno l'opportunità di raggiungere i loro obiettivi. I nativi del Sagittario dovranno essere cauti sul lavoro, dove sono previsti confronti difficili.

Oroscopo e pagelle da lunedì 22 a domenica 28 settembre: Bilancia e Scorpione

Bilancia – L’influenza di Marte si fa sentire: per i single, specialmente se reduci da delusioni, è un momento di cautela. Nonostante ciò, le nuove conoscenze e le amicizie che sbocciano in questa settimana potrebbero rivelarsi molto interessanti. L'affinità è forte con Gemelli, Acquario e Leone. Nelle coppie, un eventuale dissidio può essere risolto se il sentimento è solido, mentre le questioni economiche o lavorative che riguardano uno dei partner sono la vera fonte di tensione. Il settore lavorativo è influenzato da Giove, che vi spinge a risolvere problematiche legali o contrattuali. Si prospettano cambiamenti significativi: potreste aver concluso o avviato una partnership, oppure aver modificato il vostro percorso professionale.

È importante che le vostre decisioni siano ben ponderate. Voto: 8

Scorpione – Se siete single, vi attende una settimana un po' turbolenta, con possibili discussioni e contrasti, soprattutto con chi non ha mantenuto la parola data. Potreste sentirvi agitati e reagire in modo sbrigativo o poco diplomatico. L'oroscopo vi consiglia di armarvi di pazienza, anche se trattenervi potrebbe non essere facile. Fate attenzione a ciò che accade il giovedì. Durante questa fase intensa potreste dare meno importanza alla vostra relazione. La settimana inizia in modo piuttosto positivo, ma c'è qualche preoccupazione legata alla sfera professionale. Non si tratta di una crisi di coppia, bensì di un distacco passeggero.

Sul fronte lavorativo, vi aspetta un periodo di grande importanza. Avete l'opportunità di raggiungere i vostri obiettivi, ma non sarà facile trovare nuovi stimoli o ideare strategie originali. Voto: 7

Previsioni astrologiche della quarta settimana di settembre: pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – Il vostro umore non sarà dei migliori in questa settimana, a causa di alcune complicazioni sentimentali che risalgono a luglio. Ora, però, la situazione sta diventando più chiara. Voi che siete single potreste aver trovato una persona speciale, ma restate cauti e un po' indecisi, travolti da ripensamenti. Chi è in coppia da tempo potrebbe aver affrontato un momento di freddezza, soprattutto nell'intimità, ma la situazione è destinata a migliorare.

Sebbene le influenze astrali siano positive e riaccendano la passione, ci sono troppe distrazioni esterne. Sul fronte lavorativo, non è questo il momento di prendere decisioni drastiche, anche se un confronto acceso con un superiore è inevitabile e non troverete l'appoggio di nessuno. Siate cauti, invece, in ogni tipo di collaborazione. Voto: 7

Capricorno – Se siete single e reduci da una delusione, Marte vi spinge a lottare. Fate attenzione a non imbattervi in persone già impegnate o emotivamente inaccessibili. Durante la settimana, in particolare mercoledì e giovedì, avrete modo di riflettere sulla direzione e sul futuro delle vostre relazioni. Per le coppie, la tensione del mese scorso si sta finalmente allentando, rendendo la vostra unione più armoniosa.

Non è improbabile che alcuni di voi abbiano dedicato più tempo alla carriera che alla vita sentimentale. Giovedì e venerdì rappresentano le giornate ideali per ricucire i rapporti e ritrovare la vicinanza. In ambito lavorativo, i cambiamenti avviati questa estate iniziano a dare i loro frutti. Mantenete un approccio proattivo e fiducioso, il successo è alla vostra portata. La fortuna è dalla vostra parte: otterrete un riconoscimento o un avanzamento significativo. Voto: 9

La settimana 22-28 settembre secondo gli astri: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Se siete single, potreste aver notato che da inizio agosto alcune delle vostre relazioni hanno iniziato a vacillare. Le nuove conoscenze richiedono cautela in questo periodo caotico: sembra che viviate alla giornata.

Avvertite un forte desiderio di indipendenza, specialmente se qualcuno si dimostra troppo possessivo. Per le coppie, è possibile che il vostro partner si allontani per qualche tempo o che ci siano delle divergenze da affrontare. Mantenere la calma è importante per evitare discussioni accese. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra settimana si preannuncia piuttosto impegnativa, ma potrete recuperare terreno. Anche se desiderate fare cose nuove e diverse, la voglia di cambiamento sarà forte, soprattutto se avete a che fare con persone con cui non andate d'accordo. Voto: 9

Pesci – Se vi interessa una persona, avvicinatela questa domenica, perché la Luna vi porterà molta passione. Coloro che sono rimasti soli, nonostante il buon influsso astrale, devono ancora affrontare qualche tensione o delusione del passato.

Preferite prendervi del tempo. Nelle coppie, in alcuni momenti della settimana, potreste dover fare i conti con un po' di insoddisfazione. L'opposizione di Mercurio richiede una revisione delle spese: gestite con molta attenzione acquisti e vendite. Sul fronte lavorativo, vi attendono delle conferme: se avete un'attività indipendente, potrete ottenere numerosi vantaggi nel corso delle prossime settimane, ma dovrete fare i conti con una certa stanchezza. Voto: 9