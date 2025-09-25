Secondo l'oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre, i single dell’Acquario dovrebbero cogliere l'occasione per organizzare incontri memorabili. Professionalmente, per i nativi dello Scorpione è essenziale mettere ordine nelle questioni economiche e valutare attentamente le nuove prospettive, pilastri del successo futuro. Infine, i nativi del Capricorno che vivono in coppia devono far valere le proprie ragioni e affrontare tempestivamente questioni finanziarie, abitative o familiari.

Oroscopo e pagelle della settimana 6-12 ottobre: Bilancia e Scorpione

Bilancia – Per i single del segno, l'influenza di Mercurio rende il prossimo lunedì un momento eccellente per stringere nuove amicizie. Questo mese di ottobre si presenta ricco di promesse sentimentali, e le conoscenze nate con leggerezza potrebbero evolvere in relazioni significative. Prestate attenzione a possibili dissapori con il Capricorno. Se siete in coppia, sfruttate questo periodo per mettere in chiaro i vostri desideri. Se la vostra unione è di lunga data e avete avuto incomprensioni ad agosto, avete ancora il tempo per ritrovare l'armonia. A livello professionale, molti di voi si troveranno a gestire e risolvere questioni elaborate, inclusi potenziali problemi legali o burocratici.

Voto: 7,5

Scorpione – Quando vi avvicinate all'amore, fate in modo che la diffidenza non prevalga sulla curiosità e sul desiderio. Questo è il momento giusto per aprirvi a qualcosa di inaspettato: un incontro potrebbe sorprendervi e regalarvi intense emozioni se solo vi concedete lo spazio per viverle. Coppie, sebbene qualche confronto sia ancora nell'aria, è fondamentale analizzare con lucidità lo stato della vostra relazione. Settembre è stato impegnativo, ma il fatto che siate rimasti uniti suggerisce che la fase più delicata è alle spalle. In ambito professionale, è un'ottima mossa mettere ordine nelle vostre questioni economiche. Valutate con attenzione le nuove prospettive che l'influenza di Giove e Saturno vi stanno presentando; potrebbero essere i pilastri del vostro successo futuro.

Voto: 9

Previsioni sentimentali e lavorative fino a 12 ottobre: pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – Se siete single o avete iniziato una conoscenza da poco, potreste ripensare alle vostre scelte sentimentali. Questi giorni favoriscono una visione più critica dell'amore. Ricordate che la vostra natura tende a diventare più stabile e ponderata, solitamente, dopo i trent'anni. Per le coppie, se il vostro legame è solido, affronterete solo ostacoli momentanei. La mancanza di tempo per vedervi o i vostri dubbi e problemi in ambito professionale rischiano di interferire con la sfera affettiva. Sul fronte lavorativo, una fase promettente è già in corso. I risultati dipenderanno dalle opportunità che saprete cogliere e dalla vostra determinazione, un fattore chiave per il successo.

Voto: 8

Capricorno – Se siete single, la posizione favorevole di Venere vi aiuterà a comprendere meglio se la persona che vi interessa ricambia l'attrazione. Per chi si sta innamorando, è il momento di vivere questa emozione con maggiore slancio, passione e determinazione. Lunedì, martedì e mercoledì sono le giornate perfette per agire e fare il primo passo. Per le coppie, è giunto il momento di far valere le vostre ragioni. Se avete questioni finanziarie, incertezze sulla casa o conflitti con i parenti, dovete affrontarli tempestivamente: sabato si rivelerà una giornata particolarmente propizia per fare chiarezza. Sul fronte lavorativo, le vostre iniziative promettono bene e presto i liberi professionisti potrebbero veder spuntare una nuova opportunità.

Certo, le mansioni attuali potrebbero sembrarvi ripetitive, ma non lasciatevi scoraggiare. Voto: 9

La settimana 6-12 ottobre dal punto di vista dell'amore e del lavoro: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Voi che siete liberi da legami stabili, se settembre ha portato degli ostacoli, non temete: non erano nulla di grave. Sfruttate questi giorni per ricucire un rapporto con qualcuno di speciale e per organizzare un incontro che possa diventare memorabile. L'idea di un amore più disimpegnato e passionale vi affascina, magari da vivere per un breve periodo: in particolare, giovedì e venerdì saranno giornate eccellenti. Se avete una relazione amorosa, dopo aver superato le incomprensioni, siete più uniti.

Fate però attenzione a evitare litigi sui soldi, perché ci sono alcune uscite economiche non risolte. Dato che Marte non è a vostro favore, l'oroscopo vi consiglia di affrontare e risolvere subito ogni nodo irrisolto. In ambito professionale, la vostra creatività è al massimo e vi darà modo di dare il vostro contributo migliore a metà settimana. Non è il momento adatto per abbandonare la strada che conoscete per avventurarvi nell'incertezza: è meglio che conserviate la tranquillità. Voto: 8

Pesci – Single, l'amore potrebbe riservarvi una vera sorpresa, ma con Venere in opposizione a volte potrete imbattervi in situazioni alquanto imbarazzanti. Vi aspetta una settimana complessa, in particolare perché desiderate allontanarvi da ogni ambiguità.

Qualcuno dal vostro passato potrebbe ricomparire. Coppie, questo periodo procede bene, tuttavia, le vostre attività lavorative sembrano assorbire troppo tempo. Sarebbe opportuno evitare discussioni inutili e concentrarvi sul fine settimana, che vi offrirà l'occasione per recuperare la serenità. In ambito professionale, Giove vi sarà favorevole a lungo: perciò, è meglio che non vi stressiate eccessivamente e che cominciate fin d'ora a prepararvi per l'inizio dell'anno venturo, quando dovrete confrontarvi con una nuova sfida. Voto: 7