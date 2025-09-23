Lo Scorpione apre la settimana dal 29 settembre al 5 ottobre al primo posto secondo la classifica dell'oroscopo. Questo segno dello zodiaco conquista il massimo del punteggio della fortuna con sei trifogli, mentre il Sagittario vivrà delle giornate non proprio semplici.

Previsioni astrologiche e classifica della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

☘️☘️Sagittario – La vostra settimana non sarà una passeggiata, anzi: vi sembrerà di avere il mondo intero sulle spalle. Tra questioni economiche che preoccupano e un fisico che risente della stanchezza, vi sentirete spesso privi di forze.

Qualcuno avvertirà dolori sparsi, altri faranno fatica a dormire perché i pensieri non daranno tregua. Avrete la sensazione di dover affrontare situazioni che non vi convincono, quasi come se foste spinti a fare qualcosa controvoglia. Questo senso di costrizione potrebbe pesare, ma sarà temporaneo. Non improvvisate soluzioni, soprattutto se riguardano la salute: meglio affidarsi a professionisti o a rimedi collaudati. Cercate di muovervi di più, di uscire all’aria aperta, di respirare profondamente. Il fine settimana vi offrirà un piccolo spiraglio di respiro e riflessione, utile per ricaricare le pile e guardare avanti con meno paura.

☘️☘️☘️Toro – La settimana potrebbe risultare pesante e interminabile, quasi come se i giorni non passassero mai.

Vi sentirete messi sotto pressione e, data la vostra indecisione cronica, rischierete di trovarvi a un bivio senza sapere da che parte girarvi. Potrebbero esserci cambiamenti significativi, legati al lavoro o a un trasferimento, e questo vi renderà nervosi. Le spese saranno un tasto dolente: rincari, bollette e uscite extra vi faranno stringere ulteriormente la cinghia, tanto da chiedervi cosa altro potreste tagliare. Non lasciatevi abbattere: prima o poi la situazione economica migliorerà, ma nel frattempo cercate di alleggerire la mente con attività semplici e momenti di relax. La pazienza sarà l’arma migliore per superare questo periodo senza lasciarvi travolgere.

☘️☘️☘️Ariete – Vi aspetta una settimana di passaggio, segnata da impegni e pensieri.

L’arrivo dell’autunno vi porterà un’atmosfera malinconica ma anche rassicurante: l’aria più fresca e la pioggia vi faranno sentire a vostro agio, specie se d’estate avete sofferto il caldo o le zanzare. Dormire diventerà più facile e rigenerante, anche se alcuni potrebbero avvertire piccoli disturbi notturni. Con il fine settimana lo stress accumulato tenderà a scemare, permettendovi di tirare un sospiro di sollievo. Ci sarà però una richiesta o una situazione che non avrete molta voglia di affrontare: riflettete bene prima di accettare, perché forzare la mano non porterà a nulla di buono. Concedetevi dei momenti per voi, senza sensi di colpa.

☘️☘️☘️Gemelli – La vostra settimana sarà caratterizzata da soluzioni a portata di mano e da giornate in cui organizzazione e chiarezza saranno fondamentali.

Alcune situazioni familiari richiederanno attenzione, così come i rapporti con persone care che desiderate vedere felici. Potrebbe trattarsi di un figlio, di un nipote o di qualcuno con cui avete un legame profondo. La parola d’ordine sarà “equilibrio”: non pensate solo al lavoro, ma ritagliatevi anche spazi di svago. Le passeggiate all’aria aperta in questa stagione vi aiuteranno a scaricare la tensione e a rimettere ordine nella mente. La natura d’autunno vi darà un senso di pace e vi ispirerà nuove idee. Dedicate tempo a ciò che vi appassiona, perché sarà la chiave per affrontare meglio i cambiamenti in arrivo.

☘️☘️☘️☘️Leone – Avrete giornate intense, ma il rischio sarà quello di correre troppo e perdere il controllo.

L’autunno vi regalerà atmosfere suggestive, ideali per i vostri progetti e sogni, ma fate attenzione a non strafare. Spesso vi sottovalutate oppure guardate al futuro con pessimismo, e questo non vi permette di cogliere le occasioni. La diffidenza vi porta a respingere le novità, quando invece sarebbe utile accoglierle. Cercate di alimentarvi con libri, nuovi contatti e curiosità. In settimana si presenterà un evento o una notizia capace di regalarvi grande gioia, qualcosa che vi farà sentire finalmente orgogliosi. Occhio però al portafoglio: le uscite impreviste non mancheranno, meglio tenere d’occhio le spese per non trovarvi spiazzati.

☘️☘️☘️☘️Acquario – L’inizio della settimana sarà rallentato e faticoso, quasi come se vi muoveste con il freno a mano tirato.

Le preoccupazioni economiche non vi daranno tregua, soprattutto se lavorate in proprio e dovete affrontare rincari e incertezze. Con il passare dei giorni, però, l’energia tornerà e ritroverete slancio. Ottobre porterà la voglia di rimettere ordine, eliminare ciò che non serve più e fare spazio al nuovo, anche nei piccoli dettagli come l’armadio o la casa. Entro la fine della settimana riceverete notizie sorprendenti che vi lasceranno senza parole. In famiglia cercate di mantenere la calma, evitando discussioni che non portano a nulla. L’amore e gli affetti saranno un rifugio prezioso. Sul fronte economico, ci sarà una sorpresa positiva in arrivo.

☘️☘️☘️☘️Pesci – Settimana di attese e rinvii: non tutto andrà secondo i vostri piani e dovrete imparare a gestire la pazienza.

Saranno giorni favorevoli ai cambi di look o a piccoli rinnovamenti personali, quindi spazio a un taglio di capelli nuovo o a qualche acquisto mirato. Non esagerate con le spese, però, perché le uscite degli ultimi tempi hanno pesato e non potete permettervi colpi di testa. Alcuni di voi si sentiranno costretti a reinventarsi sul lavoro o a valutare nuove strade per guadagnare. Non è il momento di abbattersi, ma di guardarsi intorno con occhi diversi. Nel quotidiano dovrete affrontare code, impegni burocratici o revisioni di progetti. In amore ci sarà bisogno di più dialogo: il rapporto di coppia potrebbe sembrare tiepido, ma basterà un po’ di attenzione per ravvivarlo.

☘️☘️☘️☘️Vergine – Questa settimana sarà dedicata a voi stessi e alla salute.

Non potete continuare a sobbarcarvi ogni responsabilità senza pause: delegate ciò che potete e rimandate quello che non è urgente. Il vostro corpo vi chiede più equilibrio, quindi curate l’alimentazione, concedetevi passeggiate e momenti di svago creativo. Chi ama disegnare, leggere o cucinare avrà modo di riscoprire queste passioni. Non trascurate la vostra immagine: un appuntamento dal parrucchiere o un trattamento estetico vi farà bene. Chi è in pensione non deve lasciarsi scoraggiare dal tempo che passa: adesso avete la possibilità di reinventarvi e fare ciò che desiderate. Apritevi alle novità, guardatevi intorno con occhi diversi e troverete stimoli preziosi.

☘️☘️☘️☘️☘️Capricorno – Settimana vivace, senza un attimo per annoiarsi.

Voi non siete tipi da stare fermi, avete sempre bisogno di fare e questa energia sarà ben incanalata. L’autunno vi dona entusiasmo: i colori, l’aria fresca e la natura vi trasmetteranno sensazioni positive. Qualche piccolo fastidio fisico, come la caduta stagionale dei capelli, potrebbe preoccuparvi, ma non sarà nulla di grave. Sarete molto ispirati, capaci di portare avanti progetti e idee con determinazione. Chi sta affrontando una lotta interiore, che sia emotiva o personale, potrà finalmente intravedere dei risultati concreti. Non lasciatevi fermare da piccoli imprevisti: il vostro passo deciso vi porterà lontano.

☘️☘️☘️☘️☘️Bilancia – Una settimana che vi vedrà protagonisti, con voglia di rimettervi in gioco.

Dopo mesi leggeri, è arrivato il momento di tornare a occuparvi con serietà delle vostre responsabilità. In famiglia non sarà più possibile rimandare: vi toccherà affrontare conversazioni e prendere decisioni, senza scaricare colpe sugli altri. Avete talento e capacità, ma negli ultimi tempi vi siete lasciati andare alla pigrizia: è ora di recuperare il vostro slancio. Attenzione alle persone nuove che entreranno nella vostra vita, perché non tutte saranno trasparenti. Una figura in particolare potrebbe rivelarsi invadente col tempo: valutate bene prima di aprirle la porta.

☘️☘️☘️☘️☘️Cancro – Settimana brillante e ricca di emozioni positive. La vostra sensibilità vi permetterà di cogliere il meglio delle giornate, di apprezzare i dettagli e di vivere con intensità ogni momento.

Avrete la possibilità di sorprendere qualcuno che amate, magari in occasione di una ricorrenza speciale. Anche se il pensiero corre già alle feste invernali, con la voglia di organizzare viaggi o addobbare la casa, non dimenticate di concentrarvi sugli impegni attuali. Sul lavoro o nello studio sarà necessario mantenere alta l’attenzione. Sul piano economico potrebbero esserci rincari, quindi gestite con prudenza il portafoglio. Se saprete trovare un equilibrio, questa settimana vi regalerà soddisfazioni e sorrisi.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Scorpione – La vostra settimana si aprirà con una ventata di positività. Dopo alti e bassi, riuscirete a vedere la luce e a incontrare una persona che conta molto per voi.

Gli impegni sociali e familiari saranno più piacevoli, e anche la casa vi darà soddisfazioni, soprattutto se deciderete di dedicarvi al riordino. Sul fronte economico non mancheranno movimenti importanti, quindi meglio fare attenzione. Qualcuno tra voi sarà alla ricerca di una nuova abitazione, spinto dal desiderio di avere più spazio o di vivere in un ambiente più adatto alle proprie esigenze. Ottime prospettive per chi sta cercando lavoro: qualcosa finalmente si muoverà. Nel complesso sarà una settimana di crescita e di piccole conquiste.