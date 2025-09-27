L'oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 è dominato dall’eclissi solare in Bilancia che apre scenari importanti nelle relazioni personali e professionali. Il Sole entra in Bilancia, incoraggiando equilibrio, diplomazia e nuove alleanze. Intanto, energie planetarie dinamiche spingono verso decisioni vincolanti, rinnovamenti e introspezione nei rapporti. Il segno dell'Ariete dimostrerà maggiore responsabilità e consapevolezza in amore, cercando di godere di un legame stabile, mentre per il segno della Vergine non sarà il momento di bruciare le tappe in amore.

Il benessere emotivo torna al centro per il segno del Toro, mentre il Capricorno dovrà essere più abile in quel che fa al lavoro.

Previsioni oroscopo dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 segno per segno

Ariete: nella settimana tra il mese di settembre e di ottobre potreste faticare un po’ nelle vostre mansioni professionali, complice la presenza di Mercurio in Bilancia. È il momento di ridefinire alcune collaborazioni o progetti che stanno soltanto rallentando la vostra tabella di marcia. In amore avrete rispetto per il vostro rapporto, dimostrando maggiore responsabilità e consapevolezza, ma non sempre le emozioni prenderanno il volo. Voto - 7️⃣

Toro: il benessere emotivo tornerà al centro della vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo.

La posizione di Venere vi aiuterà a mostrare le vostre emozioni e aprirvi al dialogo, soprattutto se siete nati nella prima decade. In quanto al lavoro le energie saranno in calo, ma avrete idee intelligenti per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali sottotono in campo amoroso per voi nativi del segno. Queste stelle mettono in luce false convinzioni nel vostro rapporto, che potrebbero portarvi fuoristrada e causare incomprensioni. Nel lavoro affidatevi a Mercurio in trigono per risolvere con intelligenza le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una settimana positiva in campo amoroso secondo l'oroscopo. Crescere insieme, senza trascurare i vostri sogni sarà la chiave per un rapporto eccellente.

In ambito professionale porterete avanti le vostre idee con grande impegno. L'ambizione non mancherà, ma dovrete anche ammettere i vostri limiti quando necessario. Voto - 8️⃣

Leone: il vostro cuore batte forte in questo periodo, e le stelle vi accompagnano verso una settimana di opportunità. Soprattutto voi single, se vi sentite innamorati di qualcuno, date più spazio al cuore. In ambito professionale arriveranno nuove mansioni da svolgere. Potreste essere un po’ carichi, ma saprete come impegnare le vostre giornate. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale godibile durante questa settimana tra settembre e ottobre. Sarete pronti a fare breccia nel cuore del partner, sfruttando la bontà di Venere, ma attenzione a non bruciare le tappe.

Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà contraria. In ambito professionale le energie non mancheranno: serviranno soltanto idee che possono fare la differenza. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali stabili durante questa settimana. La Luna navigherà vicino al vostro cielo, e regolerà il rapporto con la persona che amate, curando maggiormente quegli aspetti che vi permetteranno di stare bene insieme. In ambito professionale vi sentirete pronti a emergere e sfruttare tutta la creatività di Mercurio per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Scorpione: è arrivato il momento di riorganizzare la vostra vita quotidiana, e trarne solamente il meglio. In amore godrete di una bella Venere in sestile.

In più, la Luna passerà dalle vostre parti: lasciate spazio al nuovo, e provate a costruire un legame più forte. Nel lavoro nuovi accordi o mansioni riaccenderanno il vostro entusiasmo e la vostra voglia di fare, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Sagittario: il pianeta Venere in quadratura potrebbe aprire qualche incomprensione nel vostro rapporto. A volte il vostro carattere potrebbe non essere un granché: sarà importante non dire cose che non pensate davvero. Approfittate della Luna in congiunzione nel weekend per chiarire il vostro legame. In quanto al lavoro mettete da parte il timore di sbagliare: con Mercurio a favore, avrete idee interessanti su cui scommettere. Voto - 7️⃣

Capricorno: dovrete essere più abili e precisi nel vostro lavoro secondo l'oroscopo.

La posizione di Mercurio vi metterà in difficoltà, ma con Marte in sestile avrete le forze per reagire e mettere insieme risultati migliori. In quanto ai sentimenti, sarà un bel periodo per condividere il meglio di voi con chi amate e con chi vuole entrare nella vostra vita, sfruttando la bontà di Venere in trigono. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale tutto sommato discreta durante questa settimana. Con il partner godrete di un bel rapporto, ma sarà necessario ancora un po’ di tempo prima di vivere una relazione libera. In quanto al lavoro Marte potrebbe ostacolare la realizzazione dei vostri progetti. Fortunatamente, Mercurio vi aiuterà con idee efficaci. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà una settimana poco fertile dal punto di vista sentimentale, considerato la posizione di Venere in opposizione. La Luna vi darà una mano tra mercoledì e giovedì, ma non aspettatevi momenti da batticuore. In ambito professionale nuove idee potrebbero stimolarvi a dare di più per i vostri progetti. Voto - 6️⃣