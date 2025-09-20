Nell'oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025, le stelle aprono le porte a un periodo di rinnovato equilibrio e riflessione. Con Sole e Mercurio in Bilancia, sarà un momento ideale per ristabilire armonia nei rapporti e comunicare con chiarezza.

Venere in Vergine porta profondità nei sentimenti, mentre Marte in Scorpione alimenta la determinazione nei progetti a lungo termine. L’Ariete rivede le priorità, ascolta i desideri del partner e valuta con attenzione i progetti di lavoro.

Previsioni oroscopo dal 22 al 28 settembre 2025 segno per segno

Ariete: avrete bisogno di rivedere le vostre priorità secondo l'oroscopo. Le stelle vi mettono alla prova: affrontatele con lucidità e calma. In amore concentratevi di più sui desideri del partner, e su ciò che potete fare per vivere un rapporto più stabile. Nel lavoro valutate bene un progetto prima di accettarlo. Voto - 6️⃣

Toro: vi sentirete abbastanza energici in questo periodo, ma attenzione a non essere precipitosi. Potrebbe essere un buon momento per pianificare, ma senza agire d'istinto, considerando la posizione scomoda di Marte. In amore sarete romantici e rassicuranti nei confronti del partner, mentre i single potrebbero rafforzare un legame sempre più speciale.

Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali favorevoli per quanto riguarda il lavoro. Mercurio e Giove porteranno interessanti opportunità di crescita, soprattutto per voi nati nella prima decade. Approfittate delle occasioni che arriveranno. In ambito amoroso dovrete fare di meglio per vivere un rapporto migliore. Iniziate con l'essere più attivi nella vostra storia d'amore, e fare ciò che può piacere al partner. Voto - 7️⃣

Cancro: la creatività potrebbe venire meno nel prossimo periodo, ora che Mercurio si trova in quadratura. Marte e Giove in buon aspetto, porteranno buone energie, ma per il momento, meglio non avere pretese elevate. Sul fronte amoroso vi sentirete bene con la persona che amate, grazie all'influenza positiva di Venere, in sestile dal segno della Vergine.

Voto - 7️⃣

Leone: l'ultima settimana di settembre vedrà un cielo abbastanza sereno secondo l'oroscopo. La Luna a volte potrebbe portare qualche piccola discussione, soprattutto tra mercoledì e giovedì, ciò nonostante, avrete buone occasioni per costruire un buon legame con la vostra fiamma. Nel lavoro la mente sarà attiva, ma il corpo potrebbe risentirne un po’, considerato Marte in quadratura. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale intensa in questo periodo secondo l'oroscopo. Un dialogo calmo, sano e costruttivo, unito a un pizzico di passione da parte di Venere, vi permetterà di vivere una settimana di grandi emozioni con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti sono in evoluzione, ma dovrete monitorare la situazione per avere tutto sotto controllo.

Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà una settimana produttiva in campo professionale per voi nativi del segno. Mercurio sostiene le vostre iniziative, portando inoltre interessanti collaborazioni, che possono migliorare la vostra posizione. In amore godrete di un buon fascino, ma attenzione a non eccedere. Sfruttate le giornate di Luna favorevole per essere più intriganti. Voto - 9️⃣

Scorpione: il lavoro prenderà la giusta direzione in questo periodo secondo l'oroscopo. Avrete a che fare con progetti piacevoli da gestire, e con le giuste conoscenze, saprete mettere insieme interessanti successi. In quanto ai sentimenti, con un po’ di pazienza e comprensione, e la giusta dose di romanticismo, riuscirete a conquistare il cuore della persona che amate.

Voto - 8️⃣

Sagittario: non sempre i vostri metodi romantici potrebbero funzionare in questo periodo, considerato il passaggio di Venere nel segno della Vergine. Gestite con calma le emozioni e mantenete serenità anche se il rapporto attraversa un momento delicato. Sul posto di lavoro le idee arriveranno, ma dovrete saperle realizzare senza intoppi. Voto - 6️⃣

Capricorno: la posizione favorevole di Venere vi permetterà di vedere con occhi nuovi il vostro rapporto. Di contro, la Luna potrebbe portare ancora qualche piccola incomprensione, per cui non siate precipitosi nel vostro modo di amare. In quanto al lavoro potreste attraversare un periodo d'incertezza, con alcuni progetti che faticano un po’ a prendere il volo.

Voto - 7️⃣

Acquario: questa settimana di settembre vi vedrà abbastanza tranquilli dal punto di vista sentimentale. Metterete in gioco tanta simpatia per risultare attraenti, ma dovrete anche sapere cosa fare nei momenti più seri e intimi. Nel lavoro invece state attraversando una fase di crescita, che farà molto bene al vostro curriculum, ma non solo. Voto - 8️⃣

Pesci: la posizione di Venere potrebbe creare qualche incomprensione con il partner. La Luna a volte sarà favorevole, ciò nonostante, avrete bisogno di dissipare alcuni problemi con la persona che amate per stare bene insieme. In quanto al lavoro scelte equilibrate potrebbero portare buoni vantaggi. Voto - 7️⃣