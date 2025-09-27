La settimana astrologica che va dal 29 settembre al 5 ottobre sarà caratterizzata da un’intensa danza cosmica tra il fuoco dell’Ariete, la praticità della Vergine e l’armonia della Bilancia. Alcuni segni si troveranno a dover bilanciare emozioni e ragione, mentre altri saranno spinti a cogliere occasioni di crescita personale e professionale. Le stelle invitano a prestare attenzione alle comunicazioni, a elaborare con calma le sfide e a privilegiare il dialogo, soprattutto nelle relazioni più strette. In particolare ci saranno degli stimoli inaspettati per il segno dell'Acquario.

Le previsioni astrologiche della settimana

♈ Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questa settimana i soggetti intraprendenti avranno l’opportunità di iniziare nuovi progetti, ma dovranno dosare energia e prudenza per evitare impulsività. Un confronto costruttivo con colleghi potrà aprire porte inaspettate.

♉ Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il Toro si concentra sul benessere personale, trovando occasioni per rinnovare abitudini e dedicarsi a passioni dimenticate. Il lavoro richiede pazienza, ma progressi significativi sono in arrivo.

♊ Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

I Gemelli saranno particolarmente ispirati da nuove idee creative, ideali per chi opera nel settore comunicazione. Attenzione però a non disperdere energie in troppe direzioni.

♋ Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per il Cancro è tempo di riflessioni profonde e di mettere a fuoco le emozioni. I rapporti familiari richiedono ascolto e comprensione, mentre il cielo favorisce momenti di relax.

♌ Leone (23 luglio – 23 agosto)

Leone protagonista nelle situazioni sociali: la settimana offre ottime opportunità per farsi notare e dimostrare leadership. Il successo arriverà a chi saprà unire carisma e pragmatismo.

♍ Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La Vergine mette ordine nelle idee e nella vita quotidiana. Progetti pratici e cura dei dettagli saranno la chiave per avanzare, anche se serve un po’ di flessibilità per evitare stress.

♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia in cerca di equilibrio: questo periodo invita a negoziare con diplomazia sia in amore che al lavoro.

Favoriti accordi e collaborazioni, meno consigliato chiudersi nelle proprie certezze.

♏ Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Lo Scorpione vive una settimana intensa a livello emotivo, con possibilità di trasformazioni personali profonde. La riservatezza aiuta a gestire le situazioni complesse senza perdere la calma.

♐ Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario sarà pronto a esplorare nuovi orizzonti, sia fisicamente che mentalmente. L’entusiasmo è alle stelle, ma serve attenzione a non trascurare dettagli importanti.

♑ Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Il Capricorno sul lavoro sarà concentrato e determinato, con buone possibilità di ottenere riconoscimenti. Il successo sarà frutto di costanza, ma anche di apertura verso nuove idee.

♒ Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L’Acquario trova stimoli inaspettati nell’ambito sociale e culturale. Momenti di creatività che possono portare a collaborazioni fruttuose in ambito professionale.

♓ Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

I Pesci sono emotivi e sensibili, il periodo richiede equilibrio tra realtà e sogni. Attenzione ai segnali provenienti dall’intuito, soprattutto nelle scelte personali.