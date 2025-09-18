Secondo l'oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 il Toro sarà curioso di scoprire le novità che riserva il futuro. Il Cancro dovrà sciogliere alcuni dubbi mentre i Pesci faranno fatica ad esternare le proprie emozioni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia può essere molto più dolce del solito. Chi è solo da tempo può avere tanto fascino. Una questione professionale ha bisogno di un veloce chiarimento.

Toro: il rapporto con la famiglia risulta essere molto armonioso. Durante la settimana è possibile essere molto curiosi.

Sono probabili alcune incomprensioni sul campo lavorativo.

Gemelli: i cuori solitari devono cercare di sdrammatizzare alcuni problemi. Nei confronti della persona amata è necessario essere più affettuosi. L'ambito professionale risulta essere molto stimolante.

Cancro: è possibile avere dei dubbi che riguardano alcune persone. Chi è solo da troppo tempo è pensieroso e questo può creare dei problemi con la famiglia. Questo è il momento adatto per rimettersi in forma, ed essere anche più felici.

Leone: i single possono conquistare velocemente una persona. Chi fa parte di una coppia è nervoso per colpa del partner. Sul lavoro è importante resistere per ottenere molte soddisfazioni.

Vergine: nelle braccia della dolce metà è possibile essere molto tranquilli.

Alcune tensioni sono probabili sulla sfera professionale. Le situazioni complicate vanno risolte con la giusta determinazione.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: durante la settimana è possibile fare dei pensieri romantici. Con la famiglia sono probabili degli scontri accesi. Un progetto lavorativo è molto facile da portare avanti.

Scorpione: la sfera amorosa può vivere un periodo magico. I cuori solitari sono pronti ad approfondire una nuova amicizia. Sul lavoro, una mossa a sorpresa può regalare successo.

Sagittario: è probabile essere abbastanza agitati. Una buona notizia può arrivare durante la settimana. Chi lavora nella ristorazione è apprezzato da molte persone.

Capricorno: chi cerca l'amore deve affrontare la vita con più leggerezza.

Chi fa parte di una coppia può avere problemi con la dolce metà. Sulla sfera professionale sono in arrivo delle conferme.

Acquario: chi fa parte di una coppia è più critico del previsto. I single sono incomprensibili agli occhi di alcuni amici. Un progetto lavorativo va portato avanti con molta determinazione.

Pesci: è probabile essere offesi a causa di alcune parole pronunciate dalla persona amata. Sul lavoro è possibile chiarire una certa questione, ed essere più tranquilli. Possono comparire i primi malesseri stagionali.