L'oroscopo della settimana dall'8 al 14 settembre 2025 valuta la fortuna con un punteggio da 2 a 6 trifogli. Il segno che godrà del maggior supporto astrale sarà quello dei Pesci, mentre la Vergine dovrà affrontare una settimana negativa.

Classifica e previsioni astrologiche della settimana fino al 14 settembre 2025

☘️☘️ Vergine. Settimana complessa. Vi troverete al centro dell’attenzione e questo potrebbe offrirvi occasioni importanti per fare nuove conquiste, sia in ambito sentimentale che professionale. Se siete single, sarà il momento ideale per aprirvi a nuove conoscenze; se puntate a un avanzamento di carriera, dimostrerete capacità organizzative e pragmatismo fuori dal comune.

Nonostante questo, con alcune persone – in particolare con un Cancro – potrebbe esserci una certa difficoltà di sintonia, forse per differenze di carattere o di età. Ma attenzione: se avete fatto soffrire un Cancro, aspettatevi reazioni proporzionate. Sul fronte delle amicizie, invece, sarete più disponibili e attenti, capaci di ascoltare e di offrire supporto sincero. Per chi sta vivendo una relazione agli inizi, sarà utile valutare la solidità del sentimento, ma senza esagerare con le pretese. Con energia e determinazione, riuscirete a preparare il terreno per affrontare i prossimi mesi con spirito rinnovato e maggiore fiducia nelle vostre capacità.

☘️☘️☘️ Sagittario. Questa settimana ruoterà intorno agli affetti più cari e alla gestione delle questioni di casa e famiglia.

Sarete molto presi da impegni che richiederanno la vostra piena attenzione e potreste avere poco tempo per voi stessi, ma è fondamentale non trascurare i vostri bisogni. Sul lavoro sarà importante non abbassare la guardia, specialmente se siete impegnati in attività in cui il guadagno dipende dalla costanza e dalla determinazione. Sul fronte sentimentale, un’infatuazione recente potrebbe aver lasciato qualche segno emotivo, ma non lasciate che questo vi abbatta: non sempre si può piacere a tutti, e l’esperienza servirà a capire cosa cercate davvero. Le relazioni amichevoli giocheranno un ruolo importante e vi aiuteranno a superare eventuali difficoltà. Piccola nota di attenzione per gli spostamenti: meglio evitare corse inutili e mantenere la calma anche in caso di imprevisti.

☘️☘️☘️ Gemelli. Dopo un periodo di alti e bassi, sentirete il bisogno di rimettere ordine nella vostra vita e di riprendere in mano alcune abitudini positive che avevate accantonato. Le opportunità di crescita saranno presenti sia nel lavoro che nella vita privata, grazie anche alla possibilità di stringere contatti utili e di costruire nuove collaborazioni. La gestione dei conti e delle questioni pratiche richiederà attenzione, ma saprete affrontarla con lucidità. Sul fronte affettivo, il romanticismo sarà particolarmente acceso e il desiderio di condividere emozioni profonde vi spingerà a vivere momenti di grande intensità. Per chi è alla ricerca dell’anima gemella, il fine settimana potrebbe portare incontri speciali, capaci di lasciare il segno e di aprire la strada a nuove esperienze sentimentali.

È il momento giusto per abbandonare le preoccupazioni e lasciarvi sorprendere dagli eventi.

☘️☘️☘️ Acquario. La settimana avrà un sapore di esplorazione e vi porterà a riflettere su cambiamenti importanti. Potreste sentire il desiderio di espandere la vostra attività o di avviare nuovi progetti legati alla famiglia e alla sfera privata. Non si escludono novità significative, che potrebbero includere trasferimenti o decisioni che richiederanno coraggio e lucidità. Sarà importante mantenere un equilibrio tra le responsabilità quotidiane e la voglia di avventura, evitando di agire impulsivamente. Se state vivendo una relazione che non vi convince più, potreste sentire l’esigenza di voltare pagina: anche se le separazioni sono dolorose, restare in una situazione che non vi rende felici lo è ancora di più.

Cercate consiglio da persone di fiducia prima di prendere decisioni definitive, ma non rimandate ciò che sapete essere necessario.

☘️☘️☘️☘️ Leone. La vostra capacità di comunicare e di farvi capire sarà uno dei vostri punti di forza, aiutandovi a superare eventuali tensioni e a ristabilire l’armonia con chi vi circonda. Non mancheranno gesti di apprezzamento e complimenti che sapranno risollevarvi l’umore. Sul fronte pratico, vi troverete a gestire spese domestiche e a mettere ordine tra pagamenti e piccole incombenze. Attenzione anche ai mezzi di trasporto: un controllo preventivo potrebbe evitarvi fastidi. Dedicate del tempo al benessere fisico, specialmente se trascorrete molte ore seduti.

Dal punto di vista affettivo, sarà il momento giusto per fare un passo significativo verso la persona che vi interessa. La settimana offrirà spunti di riorganizzazione anche per quanto riguarda il settore finanziario e vi aiuterà a ritrovare serenità emotiva.

☘️☘️☘️☘️ Toro. Vi sentirete particolarmente motivati e desiderosi di cogliere nuove opportunità, soprattutto se state affrontando prove importanti o colloqui che potrebbero segnare una svolta nella vostra vita. La comunicazione sarà intensa e ricca di sfumature emotive: attenzione, però, a non lasciarvi trascinare in discussioni inutili. Dal punto di vista affettivo, si prospettano momenti significativi per le coppie pronte a consolidare il legame attraverso convivenze o progetti condivisi, mentre chi ha attraversato una fase difficile o una delusione dovrà concedersi il giusto tempo per elaborare le emozioni.

La resilienza sarà la vostra arma più preziosa, aiutandovi a trasformare la sofferenza in forza interiore e spingendovi a guardare avanti con rinnovata fiducia.

☘️☘️☘️☘️ Scorpione. Vi attende una settimana in cui la gestione della casa e degli impegni lavorativi richiederà precisione e costanza. Restare indietro con le scadenze potrebbe creare complicazioni, quindi meglio affrontare ogni compito con disciplina. In campo emotivo sarete più sensibili e inclini a proteggere le persone a cui volete bene. Non è escluso che possiate scoprire un nuovo sentimento per qualcuno che non avevate mai considerato sotto questa luce. Rimettere ordine nelle questioni del passato vi permetterà di ritrovare serenità e di dare nuova energia ai vostri progetti personali.

Concedetevi momenti di svago e romanticismo per ricaricare le batterie e non perdere di vista i vostri sogni, anche se la routine sembra a volte soffocante.

☘️☘️☘️☘️ Capricorno. Dopo un periodo di incertezza, tornerete a sentire una spinta interiore che vi renderà dinamici e pronti ad affrontare le sfide con energia rinnovata. Questa forza vi aiuterà a distinguervi sia sul lavoro che nei rapporti personali. In amore, vi sentirete particolarmente attraenti e determinati a conquistare chi vi interessa o a rafforzare il legame con il partner. Chi desidera migliorare la propria situazione economica dovrà mettersi in gioco con determinazione, trovando nuove strategie per ottenere risultati migliori.

Anche la gestione della casa richiederà attenzione, ma lo farete con piacere. Ricordate che la comunicazione diplomatica sarà la chiave per evitare tensioni inutili e rafforzare le relazioni con chi vi circonda.

☘️☘️☘️☘️☘️ Ariete. La settimana richiederà concentrazione e una buona dose di attenzione sia per le questioni professionali che per quelle sentimentali. Riorganizzare la routine e riprendere vecchie abitudini positive vi aiuterà a ritrovare equilibrio e motivazione. In ambito affettivo, il cuore batterà forte: un nuovo incontro o una conoscenza recente potrebbe sorprendervi e stimolare la vostra voglia di vivere emozioni intense. Chi è già in coppia, invece, sarà chiamato a chiarire eventuali dubbi o a rafforzare la propria posizione all’interno della relazione.

Sarà un periodo ideale per ripartire con entusiasmo e determinazione, affrontando i prossimi passi con fiducia.

☘️☘️☘️☘️☘️ Bilancia. Sarete capaci di mostrare fascino e diplomazia, qualità che vi aiuteranno a brillare sia nelle relazioni personali che nelle collaborazioni professionali. Chi vive una storia d’amore potrà guidare la relazione con maggiore sicurezza, purché senza eccedere con atteggiamenti troppo decisi che potrebbero ferire l’altro. Dubbi e indecisioni andranno lasciati da parte per evitare di accumulare rimpianti. In famiglia qualcuno potrebbe chiedere il vostro aiuto, e sarete pronti a offrirlo con generosità. Anche le amicizie avranno un ruolo positivo, regalandovi momenti di leggerezza.

Per mantenere serenità sarà importante bilanciare impegni e momenti di relax, evitando di spingersi oltre le proprie energie.

☘️☘️☘️☘️☘️ Cancro. Incontro fortunato, che potrebbe portare a qualcosa di nuovo! Sentirete l’esigenza di mettere ordine nelle vostre giornate e di riprendere un ritmo costante dopo un periodo di stacco. La ripartenza sarà più semplice del previsto, grazie a un miglior clima di collaborazione con colleghi e superiori. Le coppie ritroveranno la complicità e la voglia di vivere momenti intensi, mentre chi è single potrebbe scoprire nuovi stimoli. Se la routine vi appare monotona, valutate piccole modifiche che possano rendere le vostre giornate più stimolanti. Non c’è nulla di male nel desiderare cambiamenti che portino entusiasmo.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️ Pesci. Il settore professionale potrà alternare fasi stimolanti ad altre più impegnative, ma la chiave sarà la vostra capacità di reagire con determinazione e fiducia. Non scoraggiatevi di fronte a piccoli ostacoli: la costanza sarà premiata con risultati tangibili e gratificazioni personali. In ambito familiare e sentimentale, la sincerità e la comunicazione saranno fondamentali per rafforzare i rapporti e creare un clima sereno. Cercate ispirazione nelle esperienze di chi è riuscito a superare situazioni complesse e traete insegnamento da ciò che vedete attorno a voi. Si aprirà un periodo di rinnovamento che potrà portare sorprese e cambiamenti importanti, pronti a dare nuova direzione al vostro cammino.