L'oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 è pronto a svelare dinamiche e scenari che accompagneranno i segni nei prossimi giorni. Sarà l’Acquario a brillare più di tutti, favorito da una straordinaria concentrazione di energie positive che renderanno questa fase ricca di successi e momenti indimenticabili. In posizione intermedia troviamo il Cancro, che dovrà saper calibrare emozioni e razionalità per affrontare situazioni variabili, ma non prive di buone prospettive. In fondo alla classifica, invece, si colloca la Bilancia, chiamata a gestire qualche incertezza e a trovare nuove strategie per non farsi travolgere dagli imprevisti.

Nel complesso, le stelle offriranno un percorso fatto di opportunità e lezioni preziose, da vivere con attenzione, consapevolezza e apertura verso il cambiamento

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. Un inizio di settimana con la Luna favorevole regalerà slancio e voglia di primeggiare. L’energia non mancherà, ma la dispersione potrà rendere difficile mantenere la rotta su obiettivi concreti. In ambito professionale ci sarà bisogno di gestire meglio i dettagli, evitando fretta e improvvisazioni che potrebbero generare errori. In amore, il dialogo con la persona amata andrà curato, senza lasciarsi prendere dall’impulsività. I single avranno incontri stimolanti, ma non sempre stabili.

Giovedì richiederà prudenza, con cali di concentrazione da tenere sotto controllo. Verso il fine settimana tornerà più chiarezza: domenica promette armonia nelle relazioni e momenti di serenità condivisa.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 29 e domenica 5;

★★★★ martedì 30, mercoledì 1 e sabato 4;

★★★ venerdì 3 ottobre;

★★ giovedì 2 ottobre.

♉ Toro: voto 6. I pianeti offriranno giornate di alternanza tra entusiasmo e rallentamenti, con occasioni da cogliere soprattutto tra martedì e mercoledì, quando la determinazione risulterà premiata. Nei rapporti affettivi occorrerà maggiore ascolto, evitando di irrigidirsi su vecchie questioni: la complicità potrà crescere se verranno abbattute difese inutili.

Chi è solo potrà ricevere attenzioni inattese, capaci di riaccendere la voglia di rimettersi in gioco. Nel lavoro sarà importante non procrastinare, affrontando gli impegni con metodo e senso pratico. Qualche tensione potrebbe emergere domenica, giornata da vivere senza alimentare contrasti. Nel complesso, la settimana mostrerà segnali incoraggianti, anche se servirà più equilibrio nella gestione delle emozioni.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ martedì 30 e mercoledì 1;

★★★★ lunedì 29, giovedì 2 e venerdì 3;

★★★ sabato 4 ottobre;

★★ domenica 5 ottobre.

♊ Gemelli: voto 7. La vivacità mentale sarà alleata preziosa, capace di aprire nuove prospettive e stimolare soluzioni creative.

Lunedì porterà piccoli rallentamenti, ma da giovedì il quadro migliorerà sensibilmente. In amore, le coppie sapranno ritrovare complicità grazie a gesti spontanei e più leggerezza nel dialogo. I cuori liberi saranno favoriti da incontri piacevoli, con possibilità di trasformare una simpatia in qualcosa di più solido. Sul lavoro le intuizioni guideranno scelte importanti, soprattutto verso fine settimana, quando sarà più semplice convincere gli altri con idee brillanti. Venerdì regalerà il momento migliore, ideale per proporre progetti o per vivere un’emozione intensa. L’equilibrio resterà stabile fino a domenica, con serenità nei rapporti.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 3 ottobre;

venerdì 3 ottobre; ★★★★★ giovedì 2 e sabato 4;

★★★★ mercoledì 1 e domenica 5;

★★★ martedì 30 ottobre;

★★ lunedì 29 ottobre.

♋ Cancro: voto 7.

La settimana inizierà con alti e bassi, ma il cuore ritroverà centralità. Le relazioni di coppia avranno bisogno di più ascolto reciproco, con la possibilità di chiarire dubbi rimasti sospesi. Nei giorni centrali, qualche esitazione potrà rendere più difficile mantenere calma e sicurezza, ma tra venerdì e domenica arriveranno risposte rassicuranti. I single vivranno emozioni nuove, in grado di sorprendere e stimolare la fantasia. L’ambito professionale chiederà concentrazione: piccoli ritardi o incomprensioni potrebbero generare irritazione, da gestire con diplomazia. L’ultima giornata del periodo sarà la più gratificante, con atmosfere luminose e sensazioni profonde. Sarà il momento adatto per rinnovare progetti e rafforzare affetti.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno domenica 5 ottobre;

domenica 5 ottobre; ★★★★★ venerdì 3 e sabato 4;

★★★★ lunedì 29 e giovedì 2;

★★★ mercoledì 1° ottobre;

★★ martedì 30 ottobre.

♌ Leone: voto 6. Il desiderio di protagonismo sarà evidente fin dall’inizio, sostenuto da giornate brillanti come lunedì e mercoledì, quando il carisma aiuterà a ottenere consensi. Nelle questioni di cuore sarà utile non trascurare la sensibilità del partner, che richiederà attenzioni sincere. I single potranno sperimentare nuove conoscenze, anche se la stabilità non sarà immediata. Sul fronte professionale emergerà la necessità di riorganizzare alcune priorità, con attenzione alle scadenze e agli impegni lasciati in sospeso.

Qualche contrattempo potrà disturbare venerdì, mentre sabato porterà un calo di energia da affrontare con pazienza. La chiusura domenicale offrirà un clima più disteso, utile per ritrovare equilibrio interiore e fiducia.

La valutazione della settimana;

★★★★★ lunedì 29 e mercoledì 1;

★★★★ martedì 30, giovedì 2 e domenica 5;

★★★ venerdì 3 ottobre;

★★ sabato 4 ottobre.

♍ Vergine: voto 8. Le configurazioni planetarie sosterranno chiarezza e precisione, qualità che diventeranno decisive per consolidare progressi importanti. Martedì sarà la giornata più favorevole, con risultati tangibili e nuove prospettive incoraggianti. L’amore riserverà momenti sereni: le coppie potranno rafforzare la complicità, condividendo progetti futuri o pianificando esperienze comuni.

I single avranno l’occasione di vivere incontri stimolanti, accompagnati da curiosità e apertura mentale. Sul lavoro la disciplina porterà vantaggi concreti, favorendo intese e riconoscimenti. Domenica potrebbe rivelarsi meno brillante, con piccoli disagi emotivi da affrontare con serenità. Nel complesso, il periodo sarà positivo, offrendo possibilità di crescita sia affettiva che professionale.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno martedì 30 settembre;

martedì 30 settembre; ★★★★★ mercoledì 1 e giovedì 2;

★★★★ lunedì 29, venerdì 3 e sabato 4;

★★★ domenica 5 ottobre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 5. L'oroscopo settimanale prevede un cielo piuttosto incerto.

Ciò renderà le giornate meno lineari del previsto, costringendo a rivedere piani e intenzioni. Le questioni sentimentali richiederanno più delicatezza: i rapporti già stabili attraverseranno qualche tensione, ma con il giusto impegno potranno ritrovare equilibrio. Per chi è solo, gli incontri della settimana non saranno subito risolutivi, ma potranno aprire spiragli interessanti. Sul fronte professionale, servirà prudenza nelle decisioni, specialmente martedì, quando la fretta potrebbe condurre a errori di valutazione. Venerdì porterà una ventata di leggerezza, con maggiore apertura al dialogo e risultati incoraggianti. Nel complesso, sarà importante non lasciarsi abbattere dalle incertezze iniziali e sfruttare le giornate migliori per ricostruire fiducia e stabilità interiore.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ venerdì 3 ottobre;

★★★★ mercoledì 1, giovedì 2, sabato 4 e domenica 5;

★★★ lunedì 29 settembre;

★★ martedì 30 settembre.

♏ Scorpione: voto 7. Le energie si muoveranno in modo irregolare, ma la tenacia tipica del segno permetterà di superare difficoltà apparenti. In amore emergerà la necessità di chiarire vecchie incomprensioni, mentre chi è single potrà vivere attrazioni improvvise e stimolanti. Il lavoro presenterà situazioni complesse, soprattutto a metà settimana, quando servirà sangue freddo per non reagire con eccessiva impulsività. Giovedì regalerà il momento migliore, con intuizioni acute e possibilità di rafforzare progetti personali.

Sabato e domenica porteranno atmosfere intense, ideali per coltivare passioni e ricaricare le energie. L’insieme mostrerà un percorso altalenante, ma in grado di offrire soddisfazioni concrete se verranno sfruttati i giorni più generosi del periodo.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 2 ottobre;

giovedì 2 ottobre; ★★★★★ sabato 4 e domenica 5;

★★★★ lunedì 29 e venerdì 3;

★★★ martedì 30 settembre;

★★ mercoledì 1° ottobre.

♐ Sagittario: voto 6. L’inizio sarà sorprendentemente brillante, con giornate ricche di entusiasmo e occasioni stimolanti. Le relazioni di coppia potranno beneficiare di maggiore apertura e spontaneità, mentre i cuori liberi avranno incontri curiosi, in grado di ravvivare la routine.

Nella sfera lavorativa si percepirà la spinta a osare di più, ma sarà bene dosare le energie per non disperderle in troppe direzioni. Il calo di venerdì suggerirà maggiore prudenza, evitando scontri diretti o decisioni affrettate. Il weekend restituirà invece un clima più leggero e dinamico, capace di riaccendere entusiasmo e voglia di fare. Nonostante alcune oscillazioni, la settimana manterrà un tono discreto, con opportunità da sfruttare nei giorni iniziali.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 29 e martedì 30;

★★★★ mercoledì 1, sabato 4 e domenica 5;

★★★ giovedì 2 ottobre;

★★ venerdì 3 ottobre.

♑ Capricorno: voto 8. Il periodo si aprirà con la Luna nel segno, portando decisione e chiarezza interiore.

Sarà il momento ideale per imprimere una svolta a progetti personali o professionali, con la possibilità di ottenere riconoscimenti. In campo affettivo, i rapporti di lunga data beneficeranno di maggiore stabilità, mentre i single potrebbero incontrare persone capaci di stimolare interessi autentici. Nel lavoro la costanza sarà premiata, soprattutto martedì e venerdì, quando le circostanze aiuteranno a consolidare posizioni importanti. Sabato porterà un lieve calo, con più stanchezza da gestire senza forzare. Nel complesso, la settimana si rivelerà positiva, caratterizzata da crescita concreta e nuove prospettive incoraggianti per il futuro.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno lunedì 29 settembre (Luna in Capricorno);

lunedì 29 settembre (Luna in Capricorno); ★★★★★ martedì 30 e venerdì 3;

★★★★ mercoledì 1, giovedì 2 e domenica 5;

★★★ sabato 4 ottobre.

♒ Acquario: voto 10. Il cielo brillerà in pieno favore, regalando una delle settimane più soddisfacenti del periodo. L’amore sarà al centro delle attenzioni: le coppie vivranno momenti di rinnovata intensità, mentre i single avranno incontri emozionanti e capaci di lasciare tracce profonde. Sul piano professionale, la creatività troverà sbocchi concreti, con possibilità di portare avanti progetti innovativi e ottenere consensi da parte di colleghi o superiori. La Luna nel segno a metà settimana amplificherà carisma e lucidità, rendendo ogni iniziativa più efficace. Sarà un periodo ideale per stringere alleanze, affrontare esami o definire accordi. La settimana si concluderà con una domenica radiosa, perfetta per consolidare relazioni e ricaricare energie.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno mercoledì 1° ottobre (Luna in Acquario);

mercoledì 1° ottobre (Luna in Acquario); ★★★★★ lunedì 29, giovedì 2 e domenica 5;

★★★★ martedì 30, venerdì 3 e sabato 4.

♓ Pesci: voto 9. Il sostegno dei pianeti offrirà equilibrio e intuizione, favorendo scelte importanti sia in ambito sentimentale che professionale. Nei legami di coppia emergerà la voglia di costruire qualcosa di duraturo, con maggiore intensità nei momenti condivisi. Chi è solo avrà l’opportunità di incontrare persone affini, capaci di risvegliare emozioni autentiche. Il lavoro procederà con fluidità: creatività e sensibilità permetteranno di trovare soluzioni originali e di valorizzare capacità spesso trascurate. Il fine settimana, con la Luna nel segno, porterà emozioni profonde e una spinta a esprimere ciò che si prova senza esitazioni. Nel complesso, sarà una fase intensa e gratificante, ricca di soddisfazioni.

La graduatoria settimanale con le stelle: