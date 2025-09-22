Secondo l'oroscopo settimanale dal 29 settembre al 5 ottobre, i nati sotto il segno dell’Acquario potranno sperare in un riavvicinamento amoroso e superare incertezze professionali. I nativi del Capricorno verranno spinti da Venere verso nuove emozioni e potranno risolvere vecchie dispute. I Pesci sono invece chiamati a gestire al meglio le proprie energie.

Oroscopo e pagelle da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre: Bilancia e Scorpione

Bilancia – Se siete single, l'opposizione di Venere potrebbe creare qualche intoppo nelle vostre relazioni.

Potreste avere meno opportunità per nuovi incontri, trovarvi a gestire l'opposizione di parenti o affrontare la distanza. In questo periodo, molti di voi preferiscono la leggerezza e il divertimento alla stabilità, ma fate attenzione a non finire in polemica durante il weekend. Se siete in coppia, vi aspetta un piccolo ostacolo da superare, ma con un affetto sincero non sarà un problema. Provate a essere più pazienti e a fare un po' di autocritica. Spesso siete proprio voi a mettere alla prova il vostro partner, quindi evitate di esagerare soprattutto sabato. Sul lavoro, vi sentirete carichi di responsabilità e di impegni. La vostra dedizione è innegabile e, anche se vi sentirete stanchi in alcuni giorni, questo non vi fermerà.

Voto: 7

Scorpione – Se avete fatto un nuovo incontro, le giornate di mercoledì e giovedì, con la Luna dalla vostra parte, sono perfette per approfondire la conoscenza. State però alla larga dalle relazioni complesse, perché potrebbero sembrare intriganti, ma a lungo andare creerebbero solo problemi. Cercate di non farvi sopraffare da impegni e preoccupazioni legate al lavoro: trovate un equilibrio per dedicare più tempo a chi vi sta molto a cuore. Per le coppie, il legame si sta rafforzando dopo un inizio di settembre un po' difficile. Le stelle vi incoraggiano ad abbassare le difese e a mostrare i vostri sentimenti. Se c'è stato un allontanamento, la giornata di giovedì è ideale per un chiarimento e una riconciliazione.

Sul piano professionale, avete attraversato un periodo complicato e vi trovate di fronte alla necessità di stringere nuove alleanze e cercare nuovi accordi. Non temete, i progetti appena avviati sono destinati a decollare. Grazie a Marte, non vi manca la grinta per agire e affrontare ogni sfida. Voto: 7,5

Previsioni dell'oroscopo fino al 5 ottobre: pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – Single, la vostra pazienza potrebbe essere messa a dura prova se le persone intorno a voi non rispondono come sperate. Questi ritardi, soprattutto nel weekend, possono farvi saltare i nervi. La chiave è rimanere calmi: vedrete che la situazione migliorerà. Provate a sciogliere i nodi con un sorriso anziché con troppe spiegazioni.

Se vivete in coppia, anche i legami più forti possono vacillare di fronte a una crisi. Le tensioni familiari potrebbero infatti moltiplicarsi. Potrebbero nascere piccole discussioni per soldi o questioni con i parenti. L'irritabilità è palpabile, specialmente se avete a che fare con Vergine e Pesci. Nella sfera professionale, siete in fase di ripresa. Tenete gli occhi aperti, però, perché presto arriveranno nuove opportunità che potrebbero costringervi a cambiare il modo in cui lavorate. Le conferme che state aspettando non tarderanno ad arrivare; è probabile che le riceviate entro la fine del mese. Voto: 8

Capricorno – Se siete single, Venere vi spinge verso nuove e grandi emozioni. Nonostante non abbiate ancora le idee chiare sul vostro futuro sentimentale, un incontro potrebbe rivelarsi molto più di un flirt.

Per il momento, vi interessa solo la passione senza complicazioni. Se siete in coppia, il fine settimana si preannuncia positivo: sfruttate il favore della Luna per affrontare e risolvere qualsiasi disputa. È il momento ideale per arrivare al dunque su questioni economiche, ereditarie o di proprietà che si trascinano da tempo. Fate solo attenzione a non esagerare con le discussioni all'inizio della settimana. Sul fronte lavorativo, non ci sono astri a intralciare i vostri piani. Potreste sentirvi attratti da un nuovo progetto o, se avete avuto delle delusioni, questo è il momento perfetto per voltare pagina. Se desiderate cambiare ruolo o intraprendere una nuova carriera, la strada è spianata: dovete solo avere il coraggio di chiudere un capitolo per aprirne un altro.

Voto: 9

La settimana 29 settembre-5 ottobre secondo le stelle: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Single, le ultime settimane potrebbero essere state pesanti, specialmente per chi ha rapporti a distanza o sta cercando di avviare nuove storie. Ma Venere non vi è più ostile: potete ricominciare a sperare in un riavvicinamento. Trovate il coraggio di parlare con la persona che vi interessa: il lunedì è ideale per un confronto sincero. Per chi è in coppia, non è detto che la distanza emotiva dipenda da problemi interni. A volte le preoccupazioni economiche o il troppo lavoro di uno dei partner possono mettere a dura prova la relazione. Fortunatamente, la fase più critica è finita. Dal punto di vista professionale, chi ha firmato un accordo o un mutuo potrebbe aver vissuto momenti di incertezza.

Adesso è il momento di focalizzarvi sui vostri obiettivi più importanti. Sarete favoriti negli incontri e nelle occasioni sociali. Voto: 8

Pesci – La vostra vita sentimentale si preannuncia vibrante, specialmente per i single. La Luna vi farà vivere ogni emozione con una profondità inedita. Ricordate, le stelle offrono un'opportunità, ma la decisione spetta a voi. Se notate che una relazione non vi soddisfa, non esitate a voltare pagina per abbracciare nuove e stimolanti conoscenze. Se avete una relazione d’amore, potreste trovarvi a un bivio importante. Con il partner giusto al vostro fianco, superare le incertezze e riscoprire l'armonia sarà più semplice che mai. In particolare, tra lunedì e mercoledì, potreste fare o ricevere una promessa d'amore oppure avvertire il desiderio di riconquistare la passione perduta.

Sul piano professionale, chi ha un'attività in proprio si prepari a ricevere proposte allettanti. L'aria di cambiamento è vicina. Attenzione, però, alla stanchezza fisica: Giove contrario potrebbe portarvi a ritmi di lavoro estenuanti, quindi, imparate a gestirvi per evitare lo stress. Voto: 9