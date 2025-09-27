Nella settimana dal 29 settembre al 5 ottobre, l’amore vive momenti di trasformazione e novità per molti segni zodiacali. L’influsso del cosmo invita a lasciarsi andare alle emozioni, a comunicare apertamente e a coltivare ciò che fa battere il cuore con maggiore consapevolezza. In questa settimana, Leone, Bilancia e Pesci emergono come protagonisti, ma anche gli altri segni avranno occasioni di crescita e riflessione sentimentale.

Le previsioni astrali settimanali sui sentimenti

♈ Ariete (21 marzo - 19 aprile)

Ariete affronta qualche sfida nelle relazioni, con la necessità di gestire impazienza e impulsività.

Con un po’ di pazienza, potrà trasformare situazioni complicate in occasioni di crescita personale.

♉ Toro (20 aprile - 20 maggio)

Toro cerca stabilità e sicurezza nel cuore. Incontri stimolanti possono portare a riflessioni importanti su desideri e bisogni affettivi, aprendo la strada a nuove prospettive.

♊ Gemelli (21 maggio - 20 giugno)

Gemelli si sente vivace e comunicativo, pronto a riaccendere il dialogo con chi ama. È il momento giusto per chiarire malintesi e rinnovare legami con parole sincere.

♋ Cancro (21 giugno - 22 luglio)

Cancro vive la settimana con sensibilità aumentata. Attenzione a non farsi sopraffare dalle emozioni, ma anche a dare valore ai sentimenti più profondi che emergono.

♌ Leone (23 luglio - 22 agosto)

Leone sente un’ondata di passione che accende nuove possibilità. È un periodo favorevole per chi desidera consolidare un rapporto o vivere un incontro che potrebbe cambiare la prospettiva amorosa. La sincerità sarà la chiave per abbattere vecchie barriere e lasciare spazio a emozioni autentiche.

♍ Vergine (23 agosto - 22 settembre)

Vergine affronta il bisogno di ordine nei sentimenti. La riflessione è fondamentale per capire cosa realmente desidera nel cuore e per evitare decisioni affrettate.

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

La Bilancia vive una settimana di equilibrio sottile tra desiderio e ragione. È importante trovare il giusto compromesso per non alimentare tensioni nel rapporto.

La parola d’ordine è dialogo: chi saprà esprimerlo con dolcezza, vedrà nascere un’intesa nuova e profonda.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

Lo Scorpione si apre con cautela a nuove emozioni. La settimana favorisce passaggi intimi e autentici, aprendo la porta a una rinnovata complicità.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

Il Sagittario cerca leggerezza e libertà nel rapporto amoroso. È un buon momento per avventure leggere ma significative, che accendano la gioia del cuore.

♑ Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

Il Capricorno trova forza nelle radici del proprio amore. La settimana porta a rafforzare legami consolidati e a riflettere su ciò che realmente conta.

♒ Acquario (20 gennaio - 18 febbraio)

L'Acquario vive una settimana di introspezione emotiva.

Guardare dentro di sé aiuta a chiarire i propri sentimenti e a capire come migliorare la relazione con gli altri.

♓ Pesci (19 febbraio - 20 marzo)

Questo segno zodiacale si immerge nei sentimenti con maggiore chiarezza. L’intuizione guida verso scelte emotive importanti e, forse, verso un nuovo inizio. La settimana invita a lasciarsi sorprendere, a non temere vulnerabilità e a valorizzare piccoli gesti d’affetto.