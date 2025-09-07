L'oroscopo dell'autunno 2025 annuncia una pulizia nelle relazioni per lo Scorpione e delle pratiche finanziarie all'orizzonte per la Bilancia, mentre consiglia al Leone di non lasciare in sospeso questioni economiche e professionali. Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per tutti i segni.

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: in questo autunno vi sentite spesso divisi tra l’impulso a correre e la necessità di fermarvi a riflettere. Mercurio retrogrado in Sagittario fino al 19 novembre vi invita a rivedere un progetto o un’idea che avete dentro da tempo.

Non tutto può essere realizzato subito, ma ogni revisione adesso vi porterà più vicini al successo. Dal 5 novembre, con Marte favorevole, la vostra energia esplode e sarete pronti a difendere le vostre ambizioni con coraggio.

Leone: vi siete guadagnati un periodo di visibilità: il Sole in Bilancia vi mette al centro delle relazioni sociali, portandovi armonia e nuovi incontri. La seconda parte dell’autunno però vi chiede di essere più pratici e di non lasciare in sospeso questioni economiche o professionali. Con Marte in Sagittario, vi sentite finalmente sostenuti: la vostra passione torna a guidarvi e vi dà la forza di iniziare progetti che da tempo volevate realizzare.

Sagittario: l’autunno è un momento cruciale.

Con Mercurio retrogrado nel vostro segno, sarete obbligati a rivedere le vostre strategie, a correggere errori o a ripensare un viaggio, un’idea o un progetto di vita. Non è una punizione, ma un modo per prepararvi a una nuova fase. Dal 5 novembre Marte entra nel vostro segno: sentirete crescere entusiasmo, voglia di muovervi, di vivere nuove avventure. Dal 23 novembre, con il Sole dalla vostra parte, vi si apre una stagione di opportunità.

Simboli di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: questo autunno vi vede pratici e determinati. Saturno e Nettuno in buon aspetto a Urano vi aiutano a costruire solide basi, ma dovete imparare a fidarvi del tempo: non tutto arriverà subito. Le relazioni o le collaborazioni professionali vi chiedono chiarezza, non potete più restare in sospeso.

Mercurio in Scorpione fino al 29 ottobre vi costringe ad affrontare conversazioni profonde, ma che vi liberano da nodi del passato.

Vergine: dopo un’estate intensa, l’autunno vi porta a concentrarvi su voi stessi. Mercurio, il vostro pianeta guida, vi accompagna con logica e chiarezza: vi accorgerete di quanto sia utile il vostro spirito analitico, soprattutto nei rapporti professionali. Saturno opposto in Pesci vi ricorda che non potete sempre controllare tutto, ma con pazienza riuscirete a creare equilibri duraturi.

Capricorno: siete chiamati a gestire responsabilità importanti. Saturno e Nettuno vi aiutano a costruire con calma e lungimiranza, ma a volte vi sentirete sotto pressione. Le relazioni personali richiedono attenzione: dovete imparare a non chiudervi e a fidarvi di chi vi è vicino.

L’arrivo di Marte in Sagittario vi darà la spinta per liberarvi di pesi inutili e prepararvi a un dicembre più dinamico.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: Il Sole in Bilancia fino al 23 ottobre vi mette in una posizione luminosa e vi rende più socievoli. È il momento giusto per tessere nuovi legami e valorizzare le vostre idee. Con Mercurio in Scorpione, però, dovrete affrontare alcune conversazioni scomode che vi chiedono profondità e meno leggerezza del solito. A fine novembre, il Sole in Sagittario porta vivacità e nuovi stimoli, anche se a volte vi mette di fronte a scelte nette.

Bilancia: l’autunno comincia con il Sole nel vostro segno: vi sentite più belli, più equilibrati, più in armonia.

È il momento ideale per ripartire dopo l’estate e mettervi in mostra. La seconda parte dell’autunno, con Mercurio in Scorpione, porta però il bisogno di andare oltre la superficie e di affrontare questioni pratiche o finanziarie. Marte in Sagittario vi regala la forza di trasformare le idee in azione.

Acquario: l’autunno è un terreno fertile di novità. Vi sentite stimolati a guardare avanti e a immaginare nuove prospettive. Tuttavia, alcune tensioni emotive o familiari richiedono chiarezza: Mercurio in Scorpione vi obbliga a dire la verità e a non restare in silenzio. Saturno e Nettuno vi invitano a consolidare ciò che conta davvero, mentre Marte in Sagittario vi regala passione e voglia di esplorare.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: Giove vi sostiene, ma con il moto retrogrado dall’11 novembre vi obbliga a rallentare. Non significa fermarsi, ma rivedere i vostri progetti con più attenzione. Le relazioni saranno al centro: alcune cresceranno, altre vi chiederanno di prendere posizione. Saturno e Nettuno in Pesci vi donano una bussola interiore che vi aiuta a capire dove volete davvero andare.

Scorpione: questo autunno vi porta intensità e chiarezza. Mercurio nel vostro segno fino al 29 ottobre vi regala parole precise, che possono essere anche taglienti. Sarete spinti a fare pulizia nelle relazioni e a scegliere solo chi vi dà fiducia. Giove retrogrado rallenta i vostri slanci, ma vi aiuta a consolidare ciò che è davvero solido.

Pesci: con Saturno e Nettuno nel vostro segno, l’autunno è una fase di costruzione interiore e di responsabilità. Non potete più scappare da ciò che sentite: dovete affrontare scelte importanti. Le eclissi di settembre vi hanno già spinto a guardare dentro di voi, e ora è il momento di trasformare quelle intuizioni in azioni concrete. Urano in Toro dall’8 novembre vi regala stabilità e nuove basi su cui costruire il futuro.