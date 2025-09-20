Secondo l'oroscopo dell'autunno 2025 l'Ariete è irresistibile, il Toro vive momenti interessanti con il partner e il Leone appare ambiguo.

Di seguito tutti i dettagli.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single sono simpatici e soprattutto irresistibili. Chi fa parte di una coppia può avere dei confronti costruttivi con il partner. Chi lavora in proprio non dovrebbe accontentarsi facilmente.

Toro: i cuori solitari sono pronti ad affrontare ogni situazione. Si vivono momenti interessanti insieme alla dolce metà. Sulla sfera professionale è presente tanta sicurezza.

Gemelli: è possibile iniziare delle nuove amicizie molto intense. Chi ha una relazione di vecchia data può concedere un'altra possibilità alla persona amata. Chi lavora nella ristorazione è più nervoso del solito.

Cancro: i single possono avere maggiori occasioni per fare delle nuove conoscenze. Con la gentilezza è possibile risolvere dei piccoli problemi. Dal campo lavorativo sono in arrivo delle conferme importanti.

Leone: delle buone risposte possono ricevere i cuori solitari. Chi fa parte di una coppia è poco chiaro e questo può portare dei malumori con il partner. Delle idee fantasiose possono regalare delle soddisfazioni sul lavoro.

Vergine: è opportuno riflettere con attenzione e successivamente prendere una decisione.

Finalmente chi ha una relazione può essere ascoltato dalla dolce metà. Sulla sfera professionale, le idee sono molto chiare.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: nei confronti del partner è presente più comprensione. In compagnia di nuove persone è possibile essere molto felici. Finalmente chi lavora in proprio può vivere un periodo soddisfacente.

Scorpione: chi cerca l'amore si mostra molto ambizioso. Chi fa parte di una coppia può temere di sbagliare e sentirsi in ansia. Con fiducia si affrontano le sfide lavorative.

Sagittario: in questo momento è probabile essere troppo superficiali. Chi ha una relazione ha molta ammirazione nei confronti della persona amata. Sul lavoro è presente un'energia davvero speciale.

Capricorno: con la nuova stagione sono in arrivo delle occasioni originali. I single sono abbastanza teneri e soprattutto gentili con la famiglia. La sfera professionale risulta essere particolarmente impegnativa.

Acquario: i cuori solitari devono concentrarsi solamente su se stessi. Dal punto di vista fisico ed emotivo è un periodo che può risultare un periodo faticoso sul piano emotivo e fisico.

Pesci: una buona amicizia può riportare l'allegria. Chi ha una relazione può condividere con la dolce metà, ideali e sogni. Delle incomprensioni sono possibili sull'ambito lavorativo.