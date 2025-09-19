L'oroscopo di ottobre 2025 riguardo alle pietre portafortuna assegna il Granato al Capricorno, il Quarzo Rosa al Toro e l'Ossidiana nera per lo Scorpione in quanto deve rafforzare il suo potere trasformativo.

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: con Marte che a fine mese passa in Scorpione, le vostre energie diventano più profonde e meno immediate. Vi serve una pietra che calmi l’impazienza ma potenzi la lucidità: l’ematite vi aiuta a radicarvi e a gestire le sfide con fermezza. Minerale di ottobre: Ematite

Leone: Venere in Bilancia dopo il 13 vi regala fascino e magnetismo, ma il Sole in Scorpione dal 24 vi invita a guardare dentro di voi.

L’occhio di tigre amplifica il vostro carisma e vi protegge da invidie o energie pesanti. Pietra del mese: Occhio di tigre

Sagittario: Mercurio in Scorpione vi spinge a pensare con più profondità. Per non perdere il vostro slancio e mantenere la mente aperta, l’ametista sarà il vostro alleato: stimola intuizione e chiarezza, utile per scelte di studio o lavoro. Pietra portafortuna di ottobre: Ametista

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: Urano in Gemelli vi destabilizza, mentre Marte in Scorpione a fine mese vi mette di fronte a sfide relazionali. Il quarzo rosa vi aiuta a mantenere equilibrio emotivo e serenità nei rapporti affettivi. Pietra di ottobre: Quarzo rosa

Vergine: con il Sole in Bilancia dopo il 23 e Venere nel vostro segno fino al 13, è il mese della cura e dell’equilibrio.

L’avventurina verde sostiene il vostro benessere fisico ed emotivo, favorendo scelte pratiche e positive. Minerale consigliato: Avventurina verde

Capricorno: Saturno in Pesci vi spinge a rivalutare priorità e relazioni, mentre Giove in Cancro mette l’accento sulle dinamiche familiari. Il granato si rivela più adatta: rafforza la vostra passione, il coraggio e la capacità di connettervi agli altri senza sentirvi vulnerabili. Pietra portafortuna di ottobre: Granato

Simboli d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: Urano nel vostro segno e Mercurio che passa in Scorpione vi rendono instabili e più introspettivi. La fluorite vi aiuta a mettere ordine nei pensieri e a non disperdervi. Minerale consigliato di ottobre: Fluorite

Bilancia: con Mercurio e Venere che vi accompagnano per buona parte del mese, siete al centro dell’attenzione.

Per mantenere armonia e rafforzare la capacità di attrarre ciò che desiderate, scegliete la cristallo di rocca, che amplifica le energie positive. Pietra portafortuna di ottobre: Cristallo di rocca

Acquario: Plutone nel vostro segno vi mette alla prova con trasformazioni profonde, mentre il Sole in Scorpione dopo il 24 intensifica il bisogno di cambiare. La labradorite vi protegge e vi guida nei momenti di metamorfosi. Pietra portafortuna di ottobre: Labradorite

Segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: Giove nel vostro segno vi sostiene e vi dona ottimismo, ma Marte in Scorpione a fine mese accende passioni intense. Il corallo rosso vi accompagna con energia vitale e protegge dalle oscillazioni emotive.

Pietra del mese: Corallo rosso

Scorpione: con Sole e Marte nel vostro segno dal 24, siete i protagonisti assoluti del mese. Vi serve una pietra che rafforzi il vostro potere trasformativo senza farvi perdere lucidità: l’ossidiana nera è perfetta per canalizzare la vostra intensità. Pietra portafortuna : Ossidiana nera

Pesci: Saturno e Nettuno nel vostro segno vi rendono profondi e spirituali, ma a volte anche disorientati. La pietra di luna amplifica l’intuizione e vi sostiene nel trovare la giusta direzione. Minerale di ottobre: Pietra di luna.