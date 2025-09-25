L'oroscopo delle sorprese di venerdì 26 settembre vede in prima linea il Cancro che affronterà con ottimismo ogni cambiamento. La giornata si preannuncia positiva anche per Il Leone abile nell'affrontare nuovi imprevisti. Le prossime 24 ore non saranno altrettanto benevole per la Vergine che farà fatica a cogliere nuove opportunità. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche segno per segno.
L'oroscopo delle sorprese del 26 settembre 2025: previsioni astrali da Ariete a Pesci
Ariete - Per voi la giornata di venerdì 26 settembre rappresenta un punto di svolta.
Le sorprese non tarderanno ad arrivare, dovrete essere abili a coglierle al volo. Potreste ricevere una notizia o un invito che attendevate da tempo. Voto: 8.
Toro - Sono in arrivo sorprese interessanti. Un vecchio amico potrebbe bussare alla vostra porta, confidarvi con lui potrebbe rivelarsi per voi un vantaggio. Sono previsti cambiamenti anche sul fronte sentimentale. Voto: 7.
Gemelli - Le sorprese per voi nativi del segno potrebbero essere non del tutto piacevoli. Un collega di vecchia data potrebbe mettervi in difficoltà con proposte non proprio soddisfacenti. Restate concentrati. Voto: 5,5.
Cancro - Le novità così come le opportunità non si faranno attendere, dovrete essere bravi nel coglierle al volo.
Sono in arrivo sorprese anche sul fronte sentimentale, un incontro inaspettato potrebbe scaldarvi il cuore. Saprete guardare al futuro con ottimismo, pertanto partirete avvantaggiati in ogni comparto. Voto 10.
Leone - Sono in arrivo dei cambiamenti molto interessanti, soprattutto riguardanti la sfera lavorativa. Il partner potrebbe farvi una sorpresa speciale, potrebbe regalarvi un viaggio oppure un oggetto che desiderate tanto. Voto 9,5.
Vergine - In questa fase tenderete ad essere meno brillanti del solito a causa della stanchezza. Neppure una sorpresa interessante inciderà sul vostro umore, che al momento sarà tutt'altro che positivo. Voto 5.
Bilancia - La vostra capacità sarà quella di portare avanti ogni obbiettivo con audacia.
Sono previste alcune sorprese interessanti in questa fase. Potreste riscoprire il valore dell'amicizia sincera. Voto: 7.
Scorpione - Il carisma vi porta ad essere determinati e ambiziosi. Sul capo professionale sono previsti alcuni cambiamenti. Nelle relazioni di coppia riuscirete a sorprendere il partner con un gesto di affetto. Voto: 8.
Sagittario - Le sorprese che vi riserva la giornata di venerdì potrebbero non essere del tutto positive. Valutate ogni decisione con la dovuta calma. Voto: 6.
Capricorno - L'ambizione vi spinge ad essere determinati nel lavoro. In amore riscoprirete il fascino di una relazione romantica. Le sorprese non tarderanno ad arrivare. Voto: 6,5.
Acquario - Affronterete ogni cambiamento senza paura.
A volte osare può essere vantaggioso. Nel lavoro sono previste novità: un collega di vecchia data potrebbe chiedervi di tornare a collaborare insieme. Voto 8.
Pesci - La giornata di venerdì si prospetta tranquilla. Accoglierete con curiosità le sorprese in arrivo. Nelle relazioni di coppia sarete romantici e premurosi. Voto 8.