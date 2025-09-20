L'oroscopo di domenica 21 settembre 2025 assegna un dieci in pagella ai nativi Sagittario che tornano ad esprimere le proprie emozioni in maniera autentica. Momento difficile per il Toro, i nati del segno a causa di Mercurio in aspetto dissonante devono mantenere la calma ed evitare contrasti.
L'oroscopo di domenica 21 settembre e pagelle: previsioni zodiacali segno per segno
Ariete - L'audacia gioca un ruolo fondamentale nella vostra routine, soprattutto in questa fase. Il desiderio di voler costruire un qualcosa di importante vi spinge a dare il massimo in ogni comparto.
Voto: 8.
Toro - L'ingresso di Mercurio nel vostro quadro astrale vi destabilizza. Occorre mantenere i nervi saldi ed evitare contrasti. Dovrete dare il meglio di voi stessi per ottenere dei buoni risultati nel lavoro. Nelle relazioni di coppia il dialogo sarà fondamentale. Voto 5.
Gemelli - In questa fase potreste avvertire un forte bisogno di mettere in standby il lavoro. Le motivazioni potrebbero venire meno. È giunto il momento di apportare dei cambiamenti. Voto 6.
Cancro - La vostra abilità di mettervi in gioco non passerà inosservata agli occhi dei vostri colleghi che potrebbero chiedervi dei consigli. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo passionali. Voto: 9.
Leone - Nel lavoro ogni vostra iniziativa verrà premiata, merito della vostra capacità visionaria di guardare al futuro con ottimismo e ambizione.
In amore l'intesa con il partner sarà ottima. Voto 8,5.
Vergine - La Luna in quadratura vi porta ad essere passionali e romantici con l'anima gemella. Un consiglio? Lasciatevi trasportare dalle emozioni, ne beneficerà il vostro stato d'animo. Voto: 7.
Bilancia - Urano vi spinge ad intraprendere nuovi progetti in campo professionale. Tuttavia sarà importante valutare ogni decisione con la dovuta calma. In ambito sentimentale riuscirete ad esternare al partner il vostro affetto. Voto: 7.
Scorpione - L'influsso favorevole di Saturno vi guiderà verso nuovi traguardi da raggiungere. Vi sentirete invincibili e carichi di energia. In questa fase riuscirete a raggiungere obiettivi che vi eravate prefissati da tempo.
Sagittario - Tornerete ad essere romantici, premurosi e determinati. Dopo un periodo di smarrimento, tornerete a brillare, lasciandovi alle spalle i problemi. Sarà una domenica speciale per voi nativi del segno. Voto 10.
Capricorno - La voglia di portare a compimento i vostri obiettivi potrebbe portarvi ad osare più del dovuto. Nel lavoro le energie andranno gestite. Evitate di sovraccaricarvi di impegni e prendetevi del tempo per stare in compagnia dei vostri affetti. Voto 6.
Acquario - Mercurio potrebbe mettervi in seria difficoltà. Non lasciatevi guidare dall'intuito, in questa fase occorre restare concentrati e dosare bene le energie. In ambito sentimentale sarà molto importante evitare discussioni con il partner.
Voto 5,5.
Pesci - La grinta di mettervi in gioco avrà un ruolo cruciale. Nel lavoro riuscirete ad ottenere i complimenti dei vostri colleghi e questo vi riempirà di entusiasmo. Il vostro umore positivo gioverà anche nei rapporti di coppia. Voto 8.