L'oroscopo di mercoledì 24 settembre 2025 premia il Capricorno, che grazie al supporto della Luna, tornerà ad essere romantico e premuroso nei rapporti di coppia. Buon momento anche per la Bilancia che potrà beneficiare del supporto di Saturno per portare a termine con successo gli obiettivi del giorno. Il Toro, complice Mercurio in aspetto dissonante, attraverserà una fase tutt'altro che positiva.

Oroscopo del 24 settembre 2025: le previsioni zodiacali dei dodici segni con pagelle

Ariete - La grinta e la determinazione vi permetterà di raggiungere risultati insperati.

Nel lavoro il vostro carisma verrà premiato dai colleghi, che vedranno in voi un punto di riferimento. Nelle relazioni di coppia sarete passionali e aperti al dialogo. Voto 8.

Toro - Mercurio vi metterà a dura prova e l'umore potrebbe risentirne notevolmente. Un consiglio? Non chiudetevi in voi stessi, cercate di esternare la vostra frustrazione con chi ritenete essere importante nella vostra vita. Con il partner cercate di trovare un punto d'incontro. Voto 5.

Leone - In questa fase potreste avvertire il bisogno di prendervi del tempo solo per voi stessi. Una giornata di relax in compagnia della persona amata potrebbe rivelarsi importante per ritrovare gli stimoli che nell'ultimo periodo avete perso.

Voto 5,5.

Gemelli - Non abbiate paura di mettervi in gioco, cercate di fare emergere le vostre qualità e fregatevene dei giudizi negativi. Saturno vi guida in positivo, approfittate di questo momento per portare a compimento i vostri obiettivi. Nelle relazioni di coppia riuscirete ad esternare al meglio le vostre emozioni. Voto 8.

Vergine - Potreste sentirvi un po' scarichi. Nei ultimi giorni avete dato il massimo in ambito professionale e ora è giunto il momento di concedervi un po' di meritato riposo. Nelle relazioni amorose l'intesa con il partner sarà perfetta. Voto 6,5.

Bilancia - Saturno in aspetto favorevole vi guiderà nel raggiungere con successo tutti i vostri obiettivi in campo professionale.

Non sono invece previste novità sul fronte sentimentale. Nel complesso la giornata di mercoledì si preannuncia più che positiva per voi nativi del segno. Voto 8,5.

Cancro - Avvertirete il bisogno di intraprendere nuove sfide professionali, in quanto vi sentirete stanchi della solita routine. Le opportunità non tarderanno ad arrivare, sarà importante coglierle al volo. Voto 7.

Sagittario - L'influsso favorevole di Urano vi permetterà di poter recuperare un po' di terreno sul fronte sentimentale. Con il partner avrete modo di chiarire alcune incomprensioni che ci sono state nell'ultimo periodo a causa del troppo carico di lavoro. Voto 6.

Capricorno - Sarà un mercoledì speciale per voi nativi del segno.

Saprete cogliere ogni opportunità con caparbietà. Grazie alla Luna in congiunzione, nelle relazioni di coppia tornerete ad essere romantici e passionali. Bene in ogni comparto. Voto 10.

Scorpione - Affronterete la giornata con ottimismo. Non sono previste grandi novità all'orizzonte, pertanto cercate di concentrarvi sui vostri obiettivi giornalieri senza pensare al futuro. Voto 7,5.

Acquario - Il lavoro tenderà a portarvi via gran parte del tempo lasciandovi poco spazio. Il rapporto con il partner potrebbe risentirne notevolmente. Voto 5,5.

Pesci - Avvertirete il bisogno di staccare momentaneamente la spina dal lavoro. Un po' relax sarà necessario per recuperare le energie e tornare ad essere determinati e ambiziosi. L'intesa con il partner sarà buona. Voto 6,5.