L'oroscopo di lunedì 29 settembre 2025 anticipa novità e cambiamenti per diversi segni dello zodiaco. Lo Scorpione ritroverà un certo feeling speciale con l'anima gemella. Il Leone dovrà affrontare una fase piuttosto complicata, nel lavoro sarà fondamentale evitare errori di concentrazione. Per i Pesci sono invece previste occasioni molto interessanti.

Previsioni astrali di lunedì 29 settembre da Ariete a Pesci

Ariete - Dopo un periodo altalenante, tornerete ad essere sereni e spensierati. Affronterete la giornata di buon umore e questo non può che portare a degli ottimi risultati.

Voto: 9.

Toro - Tenderete ad ascoltare solo il vostro pensiero. Nelle relazioni di coppia potrebbero nascere delle incomprensioni. Il dialogo è fondamentale per mantenere stabile un rapporto. Voto: 5.

Gemelli - Nel lavoro vi metterete in gioco con ambizione e questo vi permetterà di poter ottenere degli ottimi risultati. Con i colleghi instaurerete un rapporto ottimale, che vi permetterà di poter mettere in cantiere nuovi progetti. Voto: 8,5.

Cancro - L'oroscopo del giorno non vi riserva grandi cambiamenti. Avrete tutto il tempo necessario per trascorrere una giornata di relax in compagnia del partner. Il vostro romanticismo non passerà inosservato agli occhi della persona amata. Voto: 7,5.

Leone - Mercurio in opposizione tenderà a destabilizzarvi.

Occorrerà essere più razionali del solito in questa fase. Un consiglio? Rimandate a domani decisioni importanti. Voto: 5,5.

Vergine - Riuscirete ad ottenere il massimo in campo professionale. Gli sforzi fatti in passato vi ripagheranno a pieno e voi vi sentirete soddisfatti. Voto: 8.

Bilancia - Nei giorni scorsi avete speso tante energie, in questa fase potreste avvertire il bisogno di recuperarne un po'. Una giornata di relax farà bene al vostro fisico. Voto: 6.

Scorpione - Determinazione e ottimismo vi permetteranno di togliervi delle belle soddisfazioni nel lavoro. Le relazioni di coppia procederanno a gonfie vele, anche in virtù dell'ottimo feeling tra partner. Voto: 10.

Sagittario - La Luna vi sorriderà.

In ambito sentimentale sarete romantici e premurosi, nel lavoro ambiziosi e ottimisti. Bene in ogni comparto. Voto: 8.

Capricorno - Giove vi guiderà verso dei grandi cambiamenti. In questa fase dovrete valutare attentamente ogni decisione da prendere. Voto: 8.

Acquario - In ambito lavorativo farete molta fatica ad emergere. La competitività che c'è con i colleghi tenderà a destabilizzarvi. Un consiglio? Restate concentrati. Voto 6.

Pesci - È in arrivo una ventata di novità e di occasioni interessanti. In coppia il partner potrebbe sorprendervi con una proposta romantica. Nel lavoro sono previste nuove opportunità. Voto: 9,5.