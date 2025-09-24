L'oroscopo del giorno giovedì 25 settembre 2025 porta con sé una giornata cosmica di opportunità e sfide, grazie alla Luna in Sagittario. I movimenti astrali ci invitano a riflettere, crescere e rinnovare.

Le relazioni saranno in crescita per il segno del Cancro, forte della Luna e di Venere in buon aspetto, mentre i nativi Scorpione saranno più concentrati al lavoro. Una buona salute aiuterà i nativi Pesci a risolvere i problemi della vita quotidiana, mentre le emozioni potrebbero essere un po’ altalenanti per il segno del Sagittario.

Previsioni oroscopo giovedì 25 settembre 2025 segno per segno

Ariete: giornata di giovedì stabile per quanto riguarda i sentimenti. Alcune conversazioni con la vostra fiamma potrebbero rafforzare la complicità tra voi, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro dovrete organizzare meglio le vostre mansioni per essere più efficaci e ottenere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Toro: le emozioni potrebbero essere un po’ più instabili del solito in questo giovedì di settembre. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in opposizione sarà fondamentale cercare di evitare discussioni impulsive. Se siete single, attenzione ai colpi di testa. Bene il lavoro, anche se in alcune mansioni sarà fondamentale non essere precipitosi.

Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedranno un cielo cupo sopra di voi secondo l'oroscopo. Potreste sentirvi più distaccati dal partner, e non aprirsi al dialogo non vi aiuterà di certo. Se siete single potreste anche fare nuovi incontri, ma non caricatevi di aspettative. Nel lavoro le idee arriveranno, e se avrete i giusti mezzi a disposizione, potrete realizzare buoni progetti. Voto - 6️⃣

Cancro: relazioni sentimentali in crescita durante questa giornata di giovedì. Vi sentirete più in sintonia con la persona che amate, dimostrandovi romantici quanto basta. Se siete single provate ad aprire il vostro cuore a chi vuole solo darvi amore. Nel lavoro Marte vi tiene sull'attenti, ma con Mercurio contrario non tutte le vostre idee potrebbero funzionare.

Voto - 7️⃣

Leone: vi attende un giovedì altalenante in campo amoroso. Venere sarà poco influente nei vostri confronti, ma con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione, a volte avrete la sensazione di non essere compresi appieno da chi amate. In quanto al lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma con Marte in quadratura non sempre avrete le energie necessarie. Voto - 7️⃣

Vergine: ottima giornata per dedicarsi ai sentimenti secondo l'oroscopo. Sarà importante per voi rafforzare la vostra connessione con il partner per costruire un rapporto che funzioni davvero. Nel lavoro saprete esprimere bene le vostre idee, ma soprattutto, saprete come farvi notare per le vostre abilità. Voto - 9️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vi vedranno molto attivi sui vostri progetti professionali.

Sarà importante per voi dare una buona impressione, e con Mercurio a favore, non trascurerete alcun dettaglio. In ambito amoroso sarà una giornata stabile per il vostro rapporto. Il sostegno del partner sarà un incentivo in più per dimostrare ottimismo. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarete piuttosto concentrati sulle vostre mansioni professionali secondo l'oroscopo. Avrete a che fare con nuove mansioni, e sarà importante per voi darvi da fare per raggiungere i vostri obiettivi. In amore potrete contare sulla Luna e su Venere in buon aspetto per godere al meglio della vostra relazione di coppia, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Sagittario: potreste sentirvi un po’ distanti dal partner in questo periodo, complice la posizione di Venere in quadratura.

Le emozioni potrebbero essere confuse, ma sappiate che questa può essere solo una fase passeggera, dipende da voi. In ambito professionale un po’ di stress potrebbe rallentarvi, ma con il giusto impegno, saprete come gestire le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che vi darà buone soddisfazioni in questo periodo. L'armonia di coppia sarà importante per vivere bene insieme al partner ogni giorno, e superare insieme gli ostacoli della vita quotidiana. Nel lavoro Marte sarà vostro alleato, ma con Mercurio e Giove contro, non sempre i vostri progetti potrebbero funzionare al meglio. Voto - 8️⃣

Acquario: dovrete ricorrere alla vostra prontezza per gestire alcune situazioni professionali delicate.

Marte sarà favorevole, ma con Mercurio contrario, a volte potreste commettere degli errori di valutazione. In quanto ai sentimenti, questa giornata potrebbe non essere così appagante, considerato la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo discreto in campo amoroso secondo l'oroscopo. Una buona salute, e la Luna in posizione favorevole, vi aiuteranno a comprendere meglio i problemi che affliggono il vostro rapporto. Nel lavoro i vostri progetti saranno a buon punto, e potreste raggiungere risultati in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣