L’oroscopo di lunedì 15 settembre 2025 propone previsioni astrali dedicate ad amore, lavoro, fortuna e salute. I transiti planetari di metà settembre accendono l’energia, stimolano la comunicazione e favoriscono un approccio equilibrato in ogni ambito.

Per il segno del Cancro, la Luna sprona a comunicare con chiarezza, soprattutto con chi fa battere forte il cuore, mentre Mercurio dona precisione e concentrazione ai nativi della Vergine. Il Toro sarà più sincero e maturo nei confronti del partner, mentre il Capricorno dovrà guardarsi dentro e migliorare nella sfera affettiva.

Previsioni oroscopo lunedì 15 settembre 2025 segno per segno

Ariete: prima giornata della settimana sottotono. Le stelle annunciano un po’ di confusione nel vostro rapporto, complice la Luna in quadratura. Anche se Venere sarà favorevole, non fermatevi solo al lato romantico. In quanto al lavoro ci saranno momenti di produttività, ma anche difficoltà da superare, che richiederanno del tempo. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali discrete durante questo lunedì di settembre. La Luna vi aiuterà a essere più sinceri e maturi nei confronti del partner, ma soprattutto, sarà possibile chiarire eventuali malintesi. Sul fronte professionale sarete capaci di rifinire per bene progetti complessi, che hanno richiesto del tempo, ma che possono portarvi risultati ingenti.

Voto - 7️⃣

Gemelli: la comunicazione con il partner si farà efficace in questo periodo. Vi sentirete a vostro agio con la persona che amate, forti della posizione di Venere in sestile. In ambito professionale dovrete riflettere bene sulle vostre prossime mosse. Con Mercurio in quadratura, potreste rischiare di commettere errori. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale equilibrata in questa giornata di lunedì. Mercurio vi dona dinamismo e creatività al lavoro, ma serviranno anche buone energie per poter progredire. Sul fronte amoroso la Luna porta buon umore, e vi aiuterà a vedere con occhi diversi alcuni rapporti che potrebbero farsi sempre più intensi. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale stabile per questo lunedì di settembre.

Con il partner, farete in modo che nel vostro rapporto circoli sempre la benefica aria della libertà. Se siete single non lasciatevi sfuggire importanti occasioni romantiche. In ambito professionale sarà un periodo cruciale per i vostri progetti, che possono darvi molto oppure poco, a seconda del vostro approccio. Voto - 8️⃣

Vergine: precisione e concentrazione faranno parte di voi in questo periodo secondo l'oroscopo. Soprattutto al lavoro, sarete capaci di mettere insieme progetti ben fatti, con risultati da non ignorare. In amore saprete esprimere affetto verso il partner in maniera originale, grazie anche alla Luna in sestile, che aggiunge bontà e maturità nel vostro cuore. Voto - 9️⃣

Bilancia: Marte nel vostro segno potenzia intuizioni redditizie in campo professionale.

Sarà un bel periodo per provare nuove iniziative, che possono in qualche modo elevare la vostra posizione. In amore una Venere passionale vi incentiva a mostrare il vostro romanticismo, ma con la Luna in quadratura sarà importante non sbagliare approccio. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno amico del Cancro vi aiuterà a essere più ragionevoli in campo amoroso. Un atteggiamento più equilibrato nei confronti della persona che amate potrebbe aiutarvi a ricucire legami. In quanto al lavoro sarete sulla buona strada verso il successo, dimostrandovi capaci di gestire importanti iniziative. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale intensa in questo periodo. Ritroverete un po’ di entusiasmo nel vostro rapporto, costruendo un rapporto più vivace grazie a Venere in trigono.

In quanto al lavoro Marte vi darà buone energie, ma attenzione a Mercurio in cattivo aspetto, causa di possibili imprevisti. Voto - 8️⃣

Capricorno: le stelle non saranno particolarmente favorevoli durante questo lunedì di settembre. La Luna in opposizione v'invita a guardarvi dentro e cambiare in meglio, soprattutto per la persona che amate. Sul fronte professionale Mercurio porterà buone idee, ma serviranno anche buone energie per poter progredire. Voto - 6️⃣

Acquario: in amore l’entusiasmo potrebbe mancare. Avrete voglia di vivere bene il vostro rapporto, ma prima sarà necessario risolvere i vostri problemi personali. Nel lavoro Marte vi metterà nelle condizioni di ottenere buoni risultati, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Voto - 6️⃣

Pesci: in questa giornata di settembre le stelle vi accompagneranno verso una relazione sincera e piacevole. Alcune conversazioni potrebbero rivelarsi ricche di significato. In ambito professionale sfruttate la posizione favorevole di Giove per gestire in modo efficace le vostre mansioni. Voto - 7️⃣