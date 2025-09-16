L'oroscopo di mercoledì 17 settembre 2025 segna una giornata intensa dal punto di vista astrologico: la Luna in Leone crea un potente transito mattutino (trigoni a Nettuno e sestili a Urano), mentre Mercurio in Vergine oppone Saturno retrogrado in Pesci, richiamando responsabilità, chiarezza e auto-esame.

Aperture emotive spingeranno i nativi Ariete a vivere in modo differente il rapporto con il partner, mentre il segno del Capricorno sarà piuttosto ordinato in ambito professionale. Buone intuizioni aiuteranno il segno della Vergine al lavoro, invece i Pesci dovranno riflettere a lungo sulle proprie azioni.

Previsioni oroscopo mercoledì 17 settembre 2025 e classifica

Ariete: ritroverete emotività in questo mercoledì di settembre, grazie alla Luna che si sposterà in trigono. Alcune conversazioni potrebbero rivelarsi significative per voi e il partner, per costruire un legame più efficace. Nel lavoro potrete fare passi in avanti concreti se vi lascerete aiutare da chi ne sa più di voi. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrologiche che vedranno la Luna e Venere contro di voi secondo l'oroscopo. L'entusiasmo in amore potrebbe non essere così elevato: attenzione dunque a non essere la causa di certi fastidi. In ambito professionale Mercurio vi terrà sull'attenti e attivi, pronti a gestire i vostri progetti al meglio delle vostre possibilità.

Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale ottima in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna e Venere suggeriranno azioni romantiche e mature nei confronti del partner, godendo un rapporto sincero e affiatato. In quanto al lavoro dovrete rivalutare a fondo i vostri piani. Con Mercurio in quadratura, non sempre andrà tutto per il verso giusto. Voto - 7️⃣

Cancro: buone abitudini all'interno della vostra vita sentimentale vi faranno bene in questo periodo. Vi prenderete più cura di voi stessi, senza trascurare quei rapporti che per voi significano tanto. In ambito professionale saprete gestire bene le vostre mansioni, ma a volte le energie potrebbero non essere sufficienti considerato Marte in quadratura.

Voto - 8️⃣

Leone: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere in buon aspetto, sarete capaci di consolidare il vostro rapporto, e godere di eccellenti momenti insieme. In quanto al lavoro le giuste idee potrebbero aiutarvi a trovare buone soluzioni per i vostri progetti. Affidatevi a Marte in sestile per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Vergine: buone intuizioni da parte di Mercurio vi permetteranno di essere abili ed efficaci sul fronte professionale, senza stravolgere il vostro metodo di lavoro. In amore il vostro rapporto sarà stabile, ma nulla vi vieta di fare qualcosa di particolare per godere di una relazione più dinamica e piacevole.

Voto - 8️⃣

Bilancia: l'opposizione di Giove potrebbe sollevare alcuni dubbi in ambito professionale. Marte vi aiuterà a esprimere con metodo le vostre idee, ma non sempre potrebbero essere adeguate. In amore vi sentirete bene con il partner, e il sostegno delle persone a voi più care vi aiuterà ad andare avanti. Voto - 7️⃣

Scorpione: la necessità di armonia si farà quasi impellente per voi nativi del segno, ma con queste stelle non sarà così semplice. La Luna e Venere saranno allineati contro di voi: esprimere dunque le vostre esigenze con diplomazia. In quanto al lavoro farete buoni progressi, ma la strada verso il successo sarà ancora lunga. Voto - 6️⃣

Sagittario: vivrete un momento di crescita in amore secondo l'oroscopo di mercoledì.

Chiarezza e sincerità rafforzano il vostro legame, merito anche della Luna e di Venere in trigono dal segno amico del Leone. In quanto al lavoro non sempre avrete una visione chiara dei vostri progetti. Procedere a tentoni non vi sarà di grande aiuto. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarete piuttosto ordinati in campo professionale durante questo mercoledì di settembre. Il sostegno di Mercurio vi spingerà a fare di meglio in quel che fate, nonostante Marte e Giove contrari. In ambito amoroso vi preoccuperete di quelle cose che contano davvero nel vostro rapporto, pazienza se ci sarà meno romanticismo. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale in crisi durante questo mercoledì di settembre. Con il partner ci saranno evidenti carenze da risolvere, e che richiederanno del tempo.

Meglio nel lavoro grazie a Marte, anche se spesso potrebbe esserci qualche distrazione di troppo. Voto - 6️⃣

Pesci: vi attende un mercoledì abbastanza discreto per quanto riguarda i sentimenti. Mostrerete una certa sensibilità nei confronti del partner, dimostrandovi sempre presenti, soprattutto nei momenti che contano davvero. In ambito professionale questo periodo richiede lucidità: con Mercurio in opposizione non sarà semplice, ma avrete Giove dalla vostra parte per riuscire a risalire la china. Voto - 7️⃣