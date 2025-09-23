Nell'oroscopo del giorno di giovedì 24 settembre, con l’Equinozio d’autunno e l’ingresso del Sole in Bilancia, la libra cosmica punta a ristabilire l’equilibrio: relazioni, estetica, armonia diventeranno temi centrali. Tuttavia, con Venere in quadratura a Urano, ci saranno scintille improvvise: emozioni intense, desideri che spingono fuori dalla routine.

Marte in Scorpione porta profondità, coraggio e un pizzico di mistero: aspetti che rendono questa giornata ideale sia per introspezione che per azione risoluta.

Previsioni oroscopo mercoledì 24 settembre 2025 segno per segno

Ariete: queste stelle in cattivo aspetto metteranno in luce il bisogno di armonia nella vostra vita, che sembra si stia oscurando. Avrete dunque bisogno di dialogare, di ritrovare quell'intesa che traina il vostro rapporto. Nel lavoro non vi arrenderete di fronte agli ostacoli, ma quando necessario, dovrete anche ammettere i vostri limiti e lasciarvi aiutare. Voto - 6️⃣

Toro: sensibilità e bisogno di stabilità guideranno il vostro rapporto in questa giornata di mercoledì. Venere in trigono vi metterà a vostro agio, concedendovi una piacevole intesa, utile per fortificare il vostro legame. In quanto al lavoro le stelle vi suggeriscono di non affaticarvi troppo, soprattutto considerato Marte in opposizione dal segno dello Scorpione.

Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in trigono dal segno della Bilancia vi aiuterà a essere più ragionevoli in campo sentimentale. Venere continua a mettervi i bastoni tra le ruote, ciò nonostante sarete spinti da un maggior buon senso. In quanto al lavoro l'ottimismo non mancherà, ma soprattutto le buone capacità per gestire egregiamente le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Cancro: il cielo astrale suggerisce un pò di calma durante questo mercoledì di settembre, almeno nella prima parte della giornata, considerato la Luna in quadratura. Ritroverete presto l'armonia di coppia, grazie a Venere in sestile, ma dovrete anche essere in grado di entrare in empatia con il partner. Nel lavoro Marte vi renderà reattivi, ma alcuni progetti andranno presi con la dovuta cautela.

Voto - 7️⃣

Leone: non sarà un mercoledì da incorniciare in campo amoroso per voi nativi del segno. Il passaggio della Luna in quadratura potrebbe aprire qualche piccola incomprensione con la persona che amate, che dovrete dissipare velocemente. In quanto al lavoro la creatività non vi manca, e in questo periodo sarà importante per trovare vie produttive e proficue per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali che si baseranno sulla comunicazione durante questa giornata di mercoledì. Venere aumenta il romanticismo, ma la stabilità del vostro legame avrà anch'essa una certa rilevanza. Nel lavoro Marte porta buone energie. Con i buoni spunti creativi, saprete mettere a punto progetti veloci e proficui.

Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione al vostro segno, anche se per poche ore, vi spingerà ad aumentare il vostro bisogno di sicurezza, soprattutto in amore. Se ci sono dubbi nel vostro rapporto, parlatene apertamente, senza peli sulla lingua. In quanto al lavoro avrete un quadro ben chiaro della situazione, trovando spesso soluzioni adeguate per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: il pianeta Marte in congiunzione vi permetterà di riscoprire voi stessi, ma soprattutto, di trovare soluzioni nuove in campo professionale, grazie anche a un pizzico di coraggio. In amore la Luna attraverserà il vostro cielo, aggiungendo un tono più maturo al vostro rapporto, oltre che romantico. Voto - 9️⃣

Sagittario: sarà un mercoledì solamente sufficiente per quanto riguarda i sentimenti.

Venere sarà ancora in quadratura, e potrebbe causare momenti di tensione con il partner. Questo periodo non durerà ancora molto, dunque è arrivato il momento di fare qualcosa per chiarire la situazione con la persona che amate. In quanto al lavoro farete buoni progressi, grazie anche alla creatività di Mercurio in sestile. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale positiva durante questa giornata di mercoledì. Venere vi sorride dal segno della Vergine, aumentando l'intesa con la persona che amate. In quanto al lavoro, un aiuto da parte di chi ne sa più di voi potrebbe farvi comodo per riuscire a risolvere alcuni problemi nelle vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna che passa dal segno dello Scorpione, il vostro modo di amare potrebbe non essere così generoso durante questa giornata di mercoledì.

Le cose presto miglioreranno, ciò nonostante, cercate di non trascurare il vostro legame. In quanto al lavoro ci terrete molto a fare le cose per bene, sfruttando tutta la bontà di stelle come Mercurio in trigono. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di mercoledì migliore in amore grazie alla Luna in trigono dal segno dello Scorpione, che aggiungerà buon senso nel vostro rapporto. In quanto al lavoro potrete contare su Marte e Giove in buon aspetto, che porteranno energie e fortuna a sufficienza per gestire i vostri progetti. Voto - 7️⃣