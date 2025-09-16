Con l’arrivo di ottobre, ciascun segno zodiacale si prepara a vivere un mese ricco di opportunità e sorprese. I numeri fortunati diventano quindi preziosi alleati, guidando le scelte e illuminando il cammino tra lavoro, amore e vita quotidiana. In particolare secondo l'oroscopo l'11 e il 26 sono i numeri guida del Capricorno, mentre il 7 e il 23 sono quelli dell'Acquario.

I numeri del mese per ciascun segno zodiacale

♈ Ariete (21 marzo – 19 aprile)

3, 9, 17, 24, 31

L’Ariete affronta ottobre con coraggio e iniziativa. Il 3 amplifica la sua creatività, mentre il 17 lo sostiene nelle decisioni audaci e nei nuovi inizi.

♉ Toro (20 aprile – 20 maggio)

4, 8, 15, 22, 29

Il Toro trova stabilità e sicurezza. Il 4 lo mantiene radicato, il 22 gli apre la strada a progetti concreti e vantaggiosi.

♊ Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

5, 11, 19, 26, 33

I Gemelli vivono un mese di connessioni e comunicazione. Il 5 favorisce la loro adattabilità, mentre l’11 porta intuizioni brillanti.

♋ Cancro (21 giugno – 22 luglio)

2, 7, 14, 23, 30

Il Cancro si concentra su emozioni e famiglia. Il 7 guida le riflessioni interiori, mentre il 23 favorisce armonia nelle relazioni.

♌ Leone (23 luglio – 22 agosto)

1, 6, 13, 21, 28

Il Leone brilla in ambito creativo e lavorativo. L’1 stimola iniziative personali, il 21 porta riconoscimenti e nuove opportunità.

♍ Vergine (23 agosto – 22 settembre)

6, 12, 18, 25, 32

La Vergine prospera grazie a ordine e precisione. Il 12 facilita organizzazione e strategie, il 25 premia la costanza nei progetti pratici.

♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

7, 10, 16, 24, 31

La Bilancia gode di equilibrio e armonia. Il 10 favorisce nuove amicizie, il 16 sostiene le decisioni importanti in famiglia o lavoro.

♏ Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

8, 14, 20, 27, 35

Lo Scorpione affronta trasformazioni significative. L’8 attira successo materiale, il 27 stimola introspezione e intuizione profonda.

♐ Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

3, 9, 18, 25, 30

Il Sagittario vive un mese di avventura e movimento. Il 3 favorisce la creatività, il 18 porta viaggi e incontri significativi.

♑ Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

4, 11, 19, 26, 33

Il Capricorno beneficia di costanza e impegno. L’11 supporta i progetti a lungo termine, il 26 porta gratificazioni nel lavoro e nella vita pratica.

♒ Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

2, 7, 15, 23, 29

L’Acquario esplora intuizione e originalità. Il 7 guida le riflessioni profonde, il 23 stimola relazioni e idee innovative.

♓ Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

5, 10, 17, 24, 32

I Pesci si lasciano ispirare da emozioni e creatività. Il 5 aiuta a gestire i cambiamenti, il 24 favorisce armonia e ispirazione artistica.