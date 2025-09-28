Secondo l'oroscopo di ottobre 2025, molti nati sotto il segno del Leone vivranno un clima passionale con il partner o godranno di un’ottima intesa comunicativa. I single dell’Ariete potranno fare un incontro inatteso e decisivo, mentre sul fronte professionale i nativi del Cancro riceveranno una spinta che li aiuterà ad affrontare i problemi con audacia e rapidità.

Il mese di ottobre secondo l'oroscopo amoroso e professionale: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Buona intesa in vista per i nativi sposati, che avranno a disposizione una risorsa importante per rafforzare il legame di coppia: la voglia di intraprendere cose insieme.

Potrà trattarsi di un'attività commerciale, di un’attività sportiva, di un progetto immobiliare o di natura privata, come quello di avere o adottare un figlio. Se siete ancora single, probabilmente farete un incontro inaspettato ma decisivo che trasformerà la vostra vita da cima a fondo. Un evento felice sul lavoro vi consentirà di lavorare in condizioni più piacevoli del solito, di ricevere una gratificazione di qualche tipo, di sostenere una nobile causa o semplicemente di agire in modo positivo per migliorare il vostro reddito. Voto: 8

Toro – Se siete single, la Luna renderà la vostra vita sentimentale un po' instabile. Gli eventi non saranno preoccupanti, eppure tenderete a drammatizzare tutto, comportandovi come se tutto fosse più grave del necessario.

Se la vostra vita coniugale ha resistito alle turbolenze degli ultimi mesi, potrete rallegrarvi: la solidità della vostra unione resisterà ormai a tutto. Con Plutone dalla vostra parte, avrete in mano tutte le carte vincenti per superare ostacoli e problemi, e far trionfare i vostri punti di vista. Nessuno potrà rifiutarvi nulla e la vostra strada verso il successo e la gloria sarà notevolmente ampliata. Ma questo non sarà un motivo per affrontare montagne o, peggio ancora, mulini a vento. Mantenete il senso della realtà. Voto: 7,5

Previsioni sentimentali e lavorative per il mese di ottobre: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – L'oroscopo di ottobre vi consiglia di mettere un po' di distanza tra voi e i suoceri se volete preservare la vostra armonia coniugale.

Non date loro alcuna possibilità di intromettersi nella vostra sfera privata. Inoltre, la vostra armonia rischia di essere compromessa da pettegolezzi e gelosie. Se siete single, le cose potrebbero animarsi, grazie all'influenza di diversi pianeti nel settore dell'amore, che risveglieranno il vostro fascino e la vostra sensualità. Alcuni potrebbero incontrare difficoltà a causa della scarsa abitudine a esprimersi in pubblico. Mancanza di abitudine o di fiducia in se stessi? Probabilmente entrambe le cose. La soluzione risiederà nel coraggio di intraprendere nuove iniziative. Voto: 7

Cancro – L'influenza di Giove nel settore matrimoniale è rassicurante. Tuttavia, questo pianeta sarà meno benefico a causa della Luna sfavorevole.

Niente di grave, ma non sarete sempre in sintonia con il vostro partner, il che potrebbe essere fonte di piccoli litigi. Se siete single, invitando Giove a prolungare la sua influenza su di voi, il cielo vi riserva un bel regalo. Più appassionati che mai, non dovrete fare molto per lanciarvi nella corsa della passione. Sul fronte professionale, il pianeta Saturno sarà in buon aspetto. Risultato: vi darà una bella spinta. Approfittatene per affrontare a testa alta un problema che richiede audacia e grande rapidità decisionale sul lavoro. Voto: 8

Astrologia dedicata al mese di ottobre: pagelle per Leone e Vergine

Leone – Alcuni nativi sposati di questo segno, vivranno un clima passionale che sfiorerà una travolgente infatuazione e avranno un'eccellente intesa sessuale con la persona amata.

Per altri, la grande intesa si realizzerà sul piano psichico, spirituale o artistico, dando vita a un’ottima comunicazione. Per i single, gli influssi di Mercurio favoriranno l'amore tenero e razionale. La seduzione intellettuale sarà molto apprezzata. Inizierete una nuova relazione privilegiando gli scambi scritti o vocali, utilizzando in particolare l'e-mail o il telefono. Se vi trovavate in un vicolo cieco sul piano professionale, potrete finalmente uscire da questa situazione. In questo mese di ottobre sarete in grado di dimostrare le vostre grandi capacità. Voto: 9

Vergine – Fare tabula rasa del passato e ripartire da zero con il vostro partner: questo sarà il vostro obiettivo per il mese di ottobre.

In questo modo, infatti, potrete dare nuova linfa alla vostra coppia. Se siete single, Marte vi regalerà un netto risveglio della vostra libido, con un forte risveglio della passione. Speriamo che anche i vostri partner siano sulla stessa lunghezza d’onda e abbiano voglia, come voi, di condividere momenti di grande intesa. Sono in vista dei cambiamenti nel vostro lavoro, alcuni programmati da tempo, altri piuttosto imprevisti. Non aggrappatevi alla routine, adattatevi, sarà il modo migliore per far girare gli eventi a vostro favore. Qualcosa potrebbe finire, ma nonostante le apparenze, questi cambiamenti vi saranno del tutto favorevoli a breve o medio termine. Quindi, non lamentatevi troppo. Voto: 8