Secondo l'oroscopo di ottobre 2025, molti single della Bilancia saranno restii a iniziare relazioni serie, mentre chi è in coppia vivrà un mese all’insegna della serenità. I nativi del Capricorno, pur collezionando conquiste, rischieranno di lasciarsi sfuggire la persona giusta. Infine, i nati sotto il segno dell’Acquario lavoreranno con efficienza: il lavoro di squadra sarà favorito e porterà successo in diversi settori, specialmente gli artisti.

Oroscopo e pagelle di ottobre: Bilancia e Scorpione

Bilancia – In questo mese di ottobre, i single penseranno solo ad aumentare il numero delle conquiste e saranno più che mai restii a lasciarsi intrappolare in una relazione seria; non ci sarà quindi alcuna prospettiva di matrimonio nell’aria.

Quanto ai nativi sposati o che vivono in coppia, vivranno serenamente, senza chiedersi se la fine del mondo sia vicina o meno. Sul piano professionale, dovrete fare i conti con Plutone, in posizione sfavorevole. Le opportunità saranno più rare e dovrete raddoppiare le energie per ottenere risultati soddisfacenti. Tuttavia, se non vi arrenderete, alla fine riuscirete a superare gli ostacoli. Voto: 8

Scorpione – Per i single, nessun pianeta influenzerà il settore legato agli incontri, il che fa presagire un mese senza grandi novità da questo punto di vista. Ma questa pausa può avere la sua utilità, ad esempio spingendovi a fare un bilancio delle vostre storie passate e a riflettere su ciò che vi aspettate ora da una relazione sentimentale.

La vita di coppia non si preannuncia affatto tranquilla. Potreste risultare più esigenti con il vostro partner, e questo potrà generare qualche discussione in più. Il mese di ottobre favorirà chi sta preparando un esame o un colloquio di lavoro. Gli intellettuali e i ricercatori avranno la mente lucida e idee originali, se non geniali. Approfittate dell'influenza del momento per dedicarvi a una riflessione seria, che potrebbe portare a un felice cambiamento di rotta. Voto: 7

Previsioni degli astri con pagelle del mese di ottobre: Sagittario e Capricorno

Sagittario – L'oroscopo dell'amore afferma che il mese di ottobre sarà promettente. I single dovrebbero approfittare al massimo, senza accontentarsi di vivere alla giornata.

Se avete una relazione amorosa, raddoppierete la passione verso il vostro partner, che ricoprirete di attenzioni. Se la vostra unione è in crisi, potrebbe esserci la tentazione di guardare altrove, sarà importante mantenere l’equilibrio nella coppia. In ambito lavorativo, concentrerete le vostre energie sul raggiungimento di obiettivi ben precisi. È il modo migliore per raggiungere i vostri scopi. Inoltre, i primi risultati vi daranno nuovi stimoli e voglia di fare sempre di più. Voto: 8,5

Capricorno – Se siete in coppia, le tensioni si attenueranno sensibilmente. Ma non sperate di ammaliare il vostro partner limitandovi a belle promesse e abbracci appassionati. Lui si aspetterà molto di più da voi.

Se siete single, le vostre conquiste non passeranno inosservate. Tuttavia, queste avventure fugaci non vi appagheranno. Vi sentirete obbligati a rimanere fedeli alla vostra immagine di seduttore. Al punto da non rendervi conto che la persona che incontrerete in questo mese di ottobre ha tutto ciò che serve per rendervi felici. La stabilità nel lavoro vi sarà garantita da Urano, con la possibilità di un impegno formale o di un contratto. Se doveste affrontare tensioni o conflitti di autorità con chi lavora con voi, ricordate di mantenere un atteggiamento ottimista e benevolo. Voto: 7,5

Il mese di ottobre dal punto di vista dell'amore e del lavoro: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Nessun evento degno di nota dovrebbe influenzare la vostra vita di coppia.

Per rompere con una routine che può causare una certa stanchezza, perché non approfittarne per concedervi una fuga romantica? Niente di meglio di un breve soggiorno in una locanda di campagna per ravvivare una passione un po' vacillante. Se siete single, collezionerete successi e non avrete voglia di sistemarvi. Tuttavia, un incontro determinante potrebbe farvi cambiare idea. Lavorerete molto e in modo efficiente. Il lavoro di squadra sarà particolarmente favorito. Avrete molto successo in attività legate alla politica, al settore immobiliare, alla pubblicità, alla ristorazione e al turismo. Gli artisti del segno saranno in vena di ispirazione e otterranno buone recensioni. Voto: 7,5

Pesci – Venere sarà completamente dalla vostra parte, ciò significa che i rapporti coniugali diventeranno più chiari e comprenderete meglio i sentimenti e le intenzioni del partner.

Questo vi aiuterà ad accettare le sue decisioni, anche se sono inaspettate o vi sembrano poco sensate. Se siete single, gli astri saranno dalla vostra parte. Potreste sentirvi motivati a impegnarvi di più nella ricerca dell’anima gemella: Venere farà in modo che i vostri sforzi siano coronati dal successo. Qualcuno vi farà una proposta interessante, ma che implica un nuovo orientamento professionale. Esaminate tutti gli aspetti dell'offerta per assicurarvi che ne valga la pena. Voto: 9