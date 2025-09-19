L'oroscopo del giorno sabato 20 settembre 2025 porta con sé un mix di tensioni e opportunità: Venere in Vergine è in quadratura con Urano, creando elettricità e spunti inaspettati nei sentimenti, mentre l’energia lunare invoglia a rifugiarsi nel benessere personale.

I nativi Capricorno dedicheranno impegno nella loro vita sentimentale, mentre Marte stimola la Bilancia a dare il meglio al lavoro. Cambiamenti emozionali potrebbero colpire il segno del Toro, mentre il Leone mostrerà i propri sentimenti con eleganza.

Previsioni oroscopo sabato 20 settembre 2025 segno per segno

Ariete: questo inizio di weekend sarà caratterizzato da un cielo un po’ più anonimo secondo l'oroscopo. Con il partner godrete di bei momenti insieme, ma dovrete mostrare i vostri sentimenti con maggior convinzione. In quanto al lavoro non sarà un periodo particolarmente produttivo: Non tutte le vostre idee potrebbero funzionare, considerato Mercurio in opposizione. Voto - 7️⃣

Toro: alcuni cambiamenti emozionali potrebbero cambiare in meglio questo periodo per voi nativi del segno. La vostra storia d'amore tenderà finalmente a farsi più serena e concreta. Anche voi single sarete spinti da maggiore entusiasmo. In quanto al lavoro le giuste intuizioni potrebbero aiutarvi a fare buoni passi avanti nei vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: attenzione al passaggio del pianeta Venere in quadratura. Il prossimo periodo potrebbe non essere così caloroso per voi, con qualche attrito da risolvere con la vostra anima gemella. Se siete single mantenete la mente aperta, ma evitate scelte affrettate. Nel lavoro la produttività sarà in aumento, così come i risultati che potrete raggiungere. Voto - 6️⃣

Cancro: combinazione di stelle interessante per quanto riguarda i sentimenti. L'arrivo di Venere in sestile, insieme alla Luna in buon aspetto, potrebbe aprire il vostro cuore a nuovi incontri e chissà, forse l'avete già trovato. Sul posto di lavoro invece, dovrete riflettere bene sui vostri progetti, e prendere la decisione giusta, senza essere precipitosi.

Voto - 8️⃣

Leone: il pianeta Venere lascerà il vostro cielo durante questa giornata di sabato. I buoni sentimenti non mancheranno, ma dovrete mostrarli con maggior decisione ed eleganza per riuscire a fare colpo. In quanto al lavoro la logica sarà molto utile per portare a termine progetti dalle grandi potenzialità. Voto - 8️⃣

Vergine: vi attende un periodo d'oro per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Saluterete l'autunno con grande gioia, e con piacevoli novità che non vedrete l'ora di vivere con chi vi sta a cuore. In ambito professionale un'ottima lucidità mentale vi spingerà a gestire con criterio i vostri progetti, e mettere insieme risultati eccezionali. Voto - 9️⃣

Bilancia: periodo stabile in campo sentimentale per voi nativi del segno.

Mostrerete una certa sensibilità nei confronti del partner, che potrebbe far riaffiorare emozioni e bei momenti da vivere insieme. Nel lavoro state attraversando un periodo di grande produttività, da sfruttare al massimo per avvicinarvi ad obiettivi più ambiziosi. Voto - 8️⃣

Scorpione: vita sentimentale che finalmente troverà maggiore spazio secondo l'oroscopo, ora che Venere si trova in una posizione favorevole. Single oppure no, è arrivato il momento di aprire il vostro cuore, e dare un senso alle relazioni per voi più importanti. In quanto al lavoro farete buoni passi avanti, ma con i vostri tempi. L'importante sarà raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Sagittario: queste stelle in cattivo aspetto vi priveranno della vostra tranquillità interiore, che serve per distinguere giusto e sbagliato soprattutto nelle relazioni affettive.

Attenzione dunque al vostro modo di amare. Per quanto riguarda il lavoro sarete ancora supportati da Marte e Mercurio per gestire al meglio i vostri progetti professionali, senza fastidiosi imprevisti. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di sabato concreta in campo amoroso per voi nativi del segno. Queste stelle si muoveranno a vostro favore, aprendo a una relazione di coppia più equilibrata. In quanto al lavoro dovrete rivedere attentamente i vostri progetti, e trovare una strada più sicura e proficua. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale in rialzo durante questo sabato di settembre. il pianeta Venere non si troverà più in opposizione, aprendo a nuovi incontri, e un'intesa migliore, soprattutto per voi nati nella prima decade.

In quanto al lavoro farete buoni progressi, ottenendo risultati sopra le aspettative. Voto - 8️⃣

Pesci: l'arrivo del pianeta Venere in opposizione potrebbe complicare un po’ la vostra vita sentimentale. Con il partner potrebbe esserci qualche incomprensione di troppo da risolvere, e dovrete farlo in breve tempo. In ambito professionale potrete emergere se avrete un'idea chiara di come sviluppare i vostri progetti. Voto - 6️⃣