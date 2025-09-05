Oroscopo del giorno sabato 6 settembre 2025: entra nel vivo un fine settimana ricco di spunti emotivi e riflessioni profonde grazie al passaggio di Urano in retrogrado al mattino e all’ingresso della Luna nei Pesci nel pomeriggio. Questo giorno invita a ritagliarsi momenti di introspezione, ascolto dei sentimenti più autentici e un pizzico di fantasia.

Per il segno del Cancro ci saranno intensi slanci emotivi, mentre il Leone potrebbe cogliere l'occasione per farsi avanti in amore. I nati sotto il segno dei Pesci saranno più a loro agio nei confronti di chi amano, mentre il segno della Vergine non dovrà essere precipitoso nei propri sentimenti.

Previsioni oroscopo sabato 6 settembre 2025 segno per segno

Ariete: previsioni astrali convincenti in amore. La vostra generosità si farà sentire in questo periodo grazie a Venere, ma soprattutto, la voglia di amare la vostra anima gemella. In quanto al lavoro, Marte potrebbe rallentarvi un po’, ma con le giuste intuizioni riuscirete a farvi strada. Voto - 8️⃣

Toro: l'arrivo della Luna nel segno dei Pesci vi aiuterà a stabilizzare un po’ la situazione in campo amoroso secondo l'oroscopo. Venere continua a creare confusione nel vostro cuore: sarà il momento dunque di fare ordine nella vostra vita. In ambito professionale un approccio misurato vi permetterà di prendere nella maniera adatta le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Gemelli: inizio di weekend altalenante per quanto riguarda i sentimenti. Bene l'energia fisica, ma servirà un dialogo più profondo e adeguato a vivere bene insieme alla persona che amate. Nel lavoro evitate distrazioni da parte di Mercurio, che potrebbero compromettere lo sviluppo delle vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Cancro: il passaggio della Luna verso il segno dei Pesci, porterà interessanti slanci emotivi in amore, soprattutto per voi single. Qualcuno potrebbe farsi avanti verso di voi, ma attenzione a non agire d'istinto. Sul fronte professionale sarete creativi e con risorse a sufficienza da riuscire a svolgere un buon lavoro, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Leone: se l'amore bussa alla vostra porta, date una possibilità.

Queste stelle giocheranno a vostro favore, dunque, cogliete le occasioni che arriveranno. In ambito professionale, buone idee e duro lavoro pagano sempre, portando risultati interessanti. Approfittate del periodo per investire risorse ed energie in più. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali ottime in campo professionale secondo l'oroscopo. Mercurio influenzerà positivamente le vostre mansioni, e grazie alle vostre abilità diplomatiche, vi farete strada verso il successo. In ambito amoroso invece questo primo sabato di settembre potrebbe non essere così entusiasmante, complice la Luna in opposizione. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'equilibrio emotivo di queste stelle vi porterà a vivere un sabato armonioso dal punto di vista sentimentale.

Vivrete un rapporto dolce grazie a Venere, senza dimenticare quei momenti di maturità utili per un rapporto stabile. Nel lavoro ve la caverete molto bene grazie a Marte, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in lieve rialzo durante questo sabato di settembre. La Luna si sposterà nel segno amico dei Pesci, concedendovi piccole occasioni per risollevare il legame con la persona che amate. Bene anche il lavoro, ma dovrete anche essere capaci di gestire lo stress. Voto - 7️⃣

Sagittario: vivacità e avventure emozioni non mancheranno grazie a Venere, ma la posizione scomoda della Luna in quadratura potrebbe smorzare un po’ il vostro entusiasmo.

Attenzione anche in campo professionale. Marte vi darà energie, ma con Mercurio in quadratura non tutte le vostre idee potrebbero andare come previsto. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrologiche che vi vedranno abbastanza tranquilli e razionali in questa giornata di sabato. Le cose andranno bene con la persona che amate, ma non siate precipitosi nel mostrare i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, una buona capacità organizzativa da parte di Mercurio, vi permetterà di gestire in modo efficace le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna lascerà il vostro segno zodiacale durante questa giornata di sabato, lasciando spazio al pianeta Venere in opposizione. Con questo quadro astrale, non vi aspettate di vivere spesso momenti da favola con la persona che amate.

In quanto al lavoro, farete buoni progressi con i vostri progetti, grazie al sostegno di Marte in trigono. Voto - 6️⃣

Pesci: vi sentirete più a vostro agio con le persone che amate durante questo sabato di settembre, complice la Luna che passerà nel vostro cielo. Single oppure no, saprete come attirare l'attenzione delle persone giuste. In ambito professionale riflettete bene prima di prendere una decisione. Con Mercurio in opposizione, potreste commettere degli errori. Voto - 7️⃣