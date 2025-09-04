L'oroscopo del giorno venerdì 5 settembre 2025 promette energia e creatività: favorisce l’ottimismo e accende le possibilità per amore, lavoro e crescita personale.

Con Marte in Bilancia in quadratura a Giove in Cancro, si apre una giornata dinamica ma da vivere con equilibrio. Il segno d'aria sarà energico, ma un pò precipitoso, mentre il segno d'acqua deve essere più attivo, nonostante le buone idee.

Per i nativi Ariete la sincerità sarà importante in amore, mentre il desiderio di connessione si farà profondo per i nativi Sagittario.

Previsioni oroscopo venerdì 5 settembre 2025 segno per segno

Ariete: l'attrazione con il partner sarà ottima in questo periodo. Venere accende il desiderio di passione, e con il giusto atteggiamento, farete ottime conquiste. Ricordatevi, però, che la sincerità sarà parte fondamentale. Per quanto riguarda il lavoro le idee brillanti arriveranno, ma queste non devono ostacolare i vostri colleghi per evitare problemi. Voto - 8️⃣

Toro: questa giornata di venerdì potrebbe rivelarsi complicata per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere portano instabilità emotiva tra voi e la persona che amate: non sempre le vostre parole saranno convincenti. Sul fronte professionale, se state iniziando nuovi progetti, assicuratevi di avere tutto il necessario per poter iniziare al meglio.

Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali solide dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, sentirete il bisogno di legami autentici, e con queste stelle favorevoli, potreste essere all'altezza della situazione. In ambito lavorativo pazienza e dedizione saranno fondamentali per portare i vostri progetti lungo la giusta direzione. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una giornata piacevole da vivere in ambito sentimentale. Vi sentirete bene con la persona che amate, capaci di gestire le vostre emozioni con maturità. Per quanto riguarda il lavoro avrete la situazione sotto controllo. Con le giuste idee e i mezzi adeguati, riuscirete a farvi strada verso il successo. Voto - 8️⃣

Leone: le stelle vi invitano a trascorrere questo venerdì di settembre con volti noti.

Soprattutto voi single, potreste ricavare tanto da nuove conoscenze. In quanto al lavoro, se avete una direzione già stabilita nei vostri progetti, seguitela senza esitare, ma soprattutto, senza uscire fuori dal seminato. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali che annunciano una piacevole empatia nei confronti della persona che amate. Un rapporto stabile sarà importante in questo periodo, ma non dovrete cadere nella noia. In ambito professionale sarete collaborativi, ma anche abbastanza attenti nelle vostre decisioni, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: l'attrazione con la persona che amate si farà quasi irresistibile, grazie alla Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti.

Bene anche il lavoro, grazie in particolare all'energia di Marte, che vi spingerà a dare il meglio di voi per le vostre mansioni. Potreste riuscire inoltre a recuperare alcune mansioni rimaste indietro. Voto - 9️⃣

Scorpione: sfera sentimentale vulnerabile in questa giornata di venerdì, complice la posizione della Luna e di Venere, che metterà in crisi il rapporto con la persona che amate. Queste stelle portano tensione: attenzione a non prendervela anche per questioni da poco. In quanto al lavoro il tempismo sarà fondamentale nella realizzazione dei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà una giornata brillante per quanto riguarda i sentimenti. Godrete di una profonda connessione romantica con la persona che amate, vivendo al meglio ogni momento insieme.

In quanto al lavoro, usate la giusta calma in quel che fate: riflettete bene sul da farsi, e assicuratevi di avere i mezzi e le capacità necessarie. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una giornata convincente in amore. Sarete seduttivi a sufficienza da riuscire ad attirare l'attenzione della persona che amate. In quanto al lavoro la creatività non vi manca grazie a Mercurio, ma con Marte in quadratura sarà necessario non strafare. Voto - 7️⃣

Acquario: vi attende una giornata discreta per quanto riguarda i sentimenti. Anche se la Luna sarà favorevole, single oppure no, attenzione a non avere aspettative elevate nei confronti della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro sarete più collaborativi, a patto di essere ben organizzati con i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale stabile in questo venerdì di settembre. Potreste sentire il bisogno di libertà, senza però trascurare i vostri impegni quotidiani, con il partner o con le vostre mansioni professionali. In ogni caso, attenzione alla posizione scomoda di stelle come Mercurio, che potrebbero causare qualche spiacevole imprevisto. Voto - 7️⃣