Nella settimana dal 22 al 28 settembre le stelle decidono di divertirsi a combinare piccole follie nella vita di ciascun segno. Tutti saranno protagonisti di situazioni buffe e assurde, trovando almeno un motivo per sorridere. In particolare il segno della Vergine proverà a organizzare il caos, mentre il Sagittario vivrà delle avventure nel salotto di casa.
Previsioni astrologiche divertenti della settimana per tutti i simboli
♈ Ariete (21 marzo – 19 aprile)
L’Ariete rischia di svegliarsi già stanco… di sé stesso! Tuttavia, inciampare con stile diventa la sua nuova arte.
Le stelle consigliano all’Ariete di sorridere ad ogni piccolo fallimento.
♉ Toro (20 aprile – 20 maggio)
Il Toro scopre il piacere di chiacchierare con le piante. La settimana ideale permette al Toro di coltivare pazienza… e qualche ficus sarcastico che risponde a tono.
♊ Gemelli (21 maggio – 20 giugno)
I Gemelli ricevono messaggi confusi: WhatsApp, email, segnali dal vicino… Tutto diventa motivo di comicità, soprattutto quando rispondono a un messaggio che non era per loro.
♋ Cancro (21 giugno – 22 luglio)
Il Cancro trascorre metà settimana a cucinare e metà a mangiare. Nulla arriva intatto al frigorifero, ma il Cancro trova risate e qualche pasticcino misteriosamente scomparso.
♌ Leone (23 luglio – 22 agosto)
Il Leone si sente protagonista… di un episodio comico della vita reale.
Indossa un costume stravagante, anche se l’unico spettatore è il gatto di casa.
♍ Vergine (23 agosto – 22 settembre)
La Vergine riesce a organizzare persino il caos della settimana. Liste, calcoli, note infinite… peccato che finisca per correggere persino le nuvole nel cielo.
♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)
La Bilancia si sente divisa… tra il desiderio di fare yoga e quello di mangiare pizza in pigiama. L’universo consiglia di fare entrambe le cose contemporaneamente.
♏ Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)
Lo Scorpione trasforma anche una semplice passeggiata in un’indagine degna di Sherlock Holmes. La lente d’ingrandimento attira sguardi curiosi… e risate involontarie.
♐ Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)
Il Sagittario vive una settimana perfetta per avventure… nel salotto di casa.
Saltare dal divano al tappeto sembra una missione impossibile, ma il loro entusiasmo compensa ogni caduta.
♑ Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)
Il Capricorno organizza la settimana quasi come se stesse gestendo la Nasa. Purtroppo i calcoli non includono il gatto che ruba calzini o il collega che sparisce con la penna migliore.
♒ Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)
L’Acquario inventa idee geniali… o completamente assurde. Potrebbe provare a creare un nuovo sport con cuscini o parlare con le lampade. La settimana porta risate e qualche occhiata perplessa dagli altri.
♓ Pesci (19 febbraio – 20 marzo)
I Pesci trascorrono la settimana tra sogno e realtà. Se qualcuno li sorprende a raccontare storie improbabili al rubinetto, non c’è da stupirsi: sono semplicemente ambasciatori del nonsense universale.