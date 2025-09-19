Nella settimana dal 22 al 28 settembre le stelle decidono di divertirsi a combinare piccole follie nella vita di ciascun segno. Tutti saranno protagonisti di situazioni buffe e assurde, trovando almeno un motivo per sorridere. In particolare il segno della Vergine proverà a organizzare il caos, mentre il Sagittario vivrà delle avventure nel salotto di casa.

Previsioni astrologiche divertenti della settimana per tutti i simboli

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

L’Ariete rischia di svegliarsi già stanco… di sé stesso! Tuttavia, inciampare con stile diventa la sua nuova arte.

Le stelle consigliano all’Ariete di sorridere ad ogni piccolo fallimento.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il Toro scopre il piacere di chiacchierare con le piante. La settimana ideale permette al Toro di coltivare pazienza… e qualche ficus sarcastico che risponde a tono.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli ricevono messaggi confusi: WhatsApp, email, segnali dal vicino… Tutto diventa motivo di comicità, soprattutto quando rispondono a un messaggio che non era per loro.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il Cancro trascorre metà settimana a cucinare e metà a mangiare. Nulla arriva intatto al frigorifero, ma il Cancro trova risate e qualche pasticcino misteriosamente scomparso.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Leone si sente protagonista… di un episodio comico della vita reale.

Indossa un costume stravagante, anche se l’unico spettatore è il gatto di casa.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La Vergine riesce a organizzare persino il caos della settimana. Liste, calcoli, note infinite… peccato che finisca per correggere persino le nuvole nel cielo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia si sente divisa… tra il desiderio di fare yoga e quello di mangiare pizza in pigiama. L’universo consiglia di fare entrambe le cose contemporaneamente.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Lo Scorpione trasforma anche una semplice passeggiata in un’indagine degna di Sherlock Holmes. La lente d’ingrandimento attira sguardi curiosi… e risate involontarie.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario vive una settimana perfetta per avventure… nel salotto di casa.

Saltare dal divano al tappeto sembra una missione impossibile, ma il loro entusiasmo compensa ogni caduta.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il Capricorno organizza la settimana quasi come se stesse gestendo la Nasa. Purtroppo i calcoli non includono il gatto che ruba calzini o il collega che sparisce con la penna migliore.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

L’Acquario inventa idee geniali… o completamente assurde. Potrebbe provare a creare un nuovo sport con cuscini o parlare con le lampade. La settimana porta risate e qualche occhiata perplessa dagli altri.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci trascorrono la settimana tra sogno e realtà. Se qualcuno li sorprende a raccontare storie improbabili al rubinetto, non c’è da stupirsi: sono semplicemente ambasciatori del nonsense universale.
