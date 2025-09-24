L'oroscopo finanziario di ottobre 2025 assegna voto 10 allo Scorpione per le molte iniziative e un 9,5 alla Bilancia perché gli accordi sono favoriti, mentre va un 6 all'Ariete per impulsività finanziaria e rischio di decisioni affrettate.

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – Mercurio in Bilancia fino al giorno 19 aiuta a pianificare. Tuttavia, dopo il 24, con Marte e Sole in Scorpione, l’impulsività aumenta. Potreste sentirvi spinti ad azioni decise o a rischi finanziari, ma il pericolo è agire senza aver calcolato tutte le conseguenze.

Voto: 6/10

Leone – La pressione esterna e Mercurio in Bilancia possono creare piccoli ostacoli nei progetti economici; Venere in Bilancia dalla metà mese aiuta a negoziare. Giudizio: 6,5/10

Sagittario – Urano in Gemelli stimola idee innovative per guadagni extra, ma Marte in Scorpione dopo il 24 invita alla prudenza. Punteggio: 7/10

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – Marte in Scorpione e Giove in Cancro favoriscono consolidamento e crescita economica, ma richiedono equilibrio nelle relazioni professionali. Voto: 8/10

Vergine – Prima metà del mese favorevole per investimenti e accordi grazie a Venere in Vergine; dopo metà mese Mercurio e Venere in Bilancia invitano a ponderare meglio.

Giudizio: 8/10

Capricorno – Saturno e Nettuno in Pesci e Marte in Scorpione rendono il mese molto positivo per consolidare risparmi e progetti a lungo termine. Voto finanziario: 9/10

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – Urano porta intuizioni brillanti fino al giorno 19, Mercurio in Bilancia aiuta a comunicare e negoziare. Attenzione a decisioni impulsive. Voto: 8/10

Bilancia – Mercurio e Venere nel segno dalla metà mese favoriscono accordi e strategie economiche, ma c’è il rischio di spese impreviste o di farsi coinvolgere in progetti non del tutto sicuri. La sfida sarà mantenere equilibrio tra entusiasmo e prudenza.. Punteggio: 9,5/10

Acquario – Plutone e Mercurio in Scorpione portano sfide con figure autorevoli, ma Sole e Venere aiutano a ristabilire equilibrio.

Giudizio: 7/10

Simboli di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – Giove nel segno e Marte in Scorpione dopo il 24 creano opportunità economiche e progetti remunerativi. Punteggio: 9/10

Scorpione – Sole, Marte e Mercurio nel segno dopo il 24 rendono ottobre eccezionale per iniziative economiche. Attenzione solo al controllo eccessivo delle spese. Giudizio: 10/10

Pesci – Saturno e Nettuno in Pesci favoriscono prudenza e lungimiranza, ottimo mese per consolidare finanze e progetti lavorativi. Voto finanziario: 8,5/10.