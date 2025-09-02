Le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 15 al 21 settembre rivelano che il Toro è molto combattivo. Per quanto riguarda il Capricorno, invece, è un po' giù di corda. Ottimo momento per il Leone che è in cima alla classifica.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: qualche alto e basso dal punto di vista del lavoro. Non vi sentite molto a vostro agio nel contesto in cui vi trovate e questo potrebbe generare qualche malcontento. Mantenete la calma e non prendete troppo alla leggera questioni che, invece, meriterebbero più attenzione.

11° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 15 al 21 settembre preannunciano un transito sfavorevole di Venere, questo potrebbe portare a degli scontri, anche piuttosto pesanti, dal punto di vista sentimentale. Cercate di non tirare troppo la corda con le persone care, e vedrete che uscirete indenni da questa tempesta.

10° Capricorno: qualche piccolo problema familiare potrebbe buttare il vostro umore a terra. In questi casi, la cosa migliore da fare è cercare di concentrarsi sulle cose belle conquistate nella vita. Grazie alla vostra tenacia e ai vostri sacrifici riuscirete ad arrivare lontano, ma non dovete avere fretta.

9° Cancro: chi è in attesa di una risposta importante che riguarda la sfera professionale, potrebbe mostrarsi molto teso.

Bisogna mantenere la calma e aspettare il momento giusto per far valere le proprie opinioni. Presto ci sarà l'arrivo di un carico di emozioni molto forti, quindi, datevi da fare.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: non siete amanti dei cambiamenti improvvisi, pertanto, in questo periodo potreste trovarvi un po' a disagio. Le stelle vi invitano ad avere pazienza, in quanto potreste trovarvi dinanzi delle situazioni del tutto nuove in grado di stravolgere i vostri equilibri.

7° Pesci: in amore è importante essere sinceri. Non fate le cose solamente perché sono gli altri a chiedervele. Le azioni dovrebbero partire dal cuore e dovrebbero essere disinteressate. Tutto ciò che non sarà fatto sotto questa luce non porterà a nulla di buono.

6° Vergine: in questi giorni potreste sentirvi un po' spaesati e a disagio. Questo è dovuto ad un transito lunare contraddittorio che potrebbe indurvi a credere di essere in conflitto con il mondo intero. Sul finire della settimana, però, i nervi saranno decisamente più distesi e le situazioni più facili da gestire.

6° Ariete: non perdete tempo in chiacchiere, specie dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Ci sono delle belle opportunità in arrivo per voi, ma è opportuno essere determinati ed equilibrati. Battete il ferro finché è caldo e fidatevi di più del vostro istinto.

Oroscopo primi quattro segni della settimana al 21 settembre

4° in classifica Toro: dominati da Marte in questi giorni, il vostro animo è battagliero, ma il vostro cuore è onesto e sincero.

Cercate di mettere da parte l'orgoglio se ci tenete realmente a risolvere una questione in sospeso. I rapporti familiari potrebbero risultare altalenanti, meglio mantenere la calma.

3° Scorpione: il coraggio è una prerogativa che non vi manca di certo. Grazie ad esso potrete raggiungere dei traguardi importanti, anche molto lontani dai vostri punti di partenza. Sia in amore sia nel lavoro è necessario apportare un cambiamento, cosa che potrebbe avvenire verso il fine settimana.

2° Acquario: è importante capire cosa desiderate in amore. Smettetela di andare avanti a tentativi, in quanto questo è il momento di essere chiari, onesti e, soprattutto, di prendere delle decisioni molto importanti.

1° Leone: ottima Luna per voi.

Ci sono dei traguardi da raggiungere e tanta voglia di mettersi in gioco. Non siete molto amanti dei salti nel buio, preferite sempre avere il controllo sulle situazioni, a meno che non ci sia di mezzo l'amore. In tal caso, infatti, siete dei grandi ammaliatori e cacciatori in grado di cogliere al volo le occasioni improvvise e far cadere ai vostri piedi chiunque vogliate.