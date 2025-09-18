L'oroscopo dal 29 settembre al 5 ottobre traccia un quadro variegato, in cui alcuni segni brillano per forza e sicurezza, mentre altri si trovano ad affrontare rallentamenti e riflessioni profonde. La Vergine conquista la vetta della classifica grazie a lucidità e opportunità favorevoli, seguita da Capricorno e Acquario, che trovano nuove aperture sia sul piano professionale che sentimentale. Più complessa invece la situazione per Pesci, Leone e Cancro, chiamati a fronteggiare dubbi, tensioni e qualche contrattempo.

Previsioni astrologiche dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: Vergine in cima, Pesci fanalino di coda

1° Vergine: siete i veri protagonisti della settimana. La vostra chiarezza mentale vi consente di affrontare situazioni complesse con decisione e di trasformare problemi in opportunità. In amore vi sentite più consapevoli e pronti ad aprirvi senza paure, mentre sul lavoro riuscite a consolidare la vostra posizione con scelte mirate e strategie vincenti. Momento ideale per programmare cambiamenti a lungo termine.

2° Capricorno: la vostra determinazione vi porta a scalare posizioni e a ottenere risultati che inseguivate da tempo. In ambito lavorativo ricevete riconoscimenti concreti, mentre sul piano affettivo cresce l’intesa con chi vi è accanto.

Anche i single possono vivere incontri interessanti, destinati a durare. Settimana di stabilità e di costruzione solida.

3° Acquario: portate con voi una ventata di novità che vi rende particolarmente magnetici e intraprendenti. Amore e amicizie vi regalano soddisfazioni, e sul lavoro emergono prospettive innovative che vi entusiasmano. La vostra capacità di pensare fuori dagli schemi è premiata, e la fiducia in voi stessi cresce giorno dopo giorno.

4° Toro: vi sentite energici e pronti a mettere ordine in ciò che vi circonda. In amore vi mostrate più disponibili al dialogo, e questo rafforza i legami già esistenti. Sul lavoro il vostro pragmatismo vi aiuta a trovare soluzioni pratiche anche in situazioni complicate.

È una settimana che vi permette di consolidare i rapporti e mettere basi solide per il futuro.

5° Bilancia: il vostro fascino naturale vi apre porte sia nel lavoro che nelle relazioni personali. Tuttavia dovete imparare a non lasciarvi condizionare troppo dal giudizio altrui. In amore potreste vivere momenti di forte passione, ma anche di dubbio: ciò che conta è mantenere l’equilibrio e non perdere di vista i vostri bisogni autentici.

6° Sagittario: spirito libero e intraprendente, siete pronti a cogliere nuove opportunità e a lasciarvi sorprendere dagli eventi. In campo affettivo, la settimana porta slanci di entusiasmo che rafforzano la complicità, mentre sul lavoro la vostra creatività viene notata e apprezzata.

Tuttavia, non trascurate la gestione pratica delle cose, altrimenti rischiate di disperdere energie.

7° Ariete: la vostra energia non manca, ma rischiate di indirizzarla in maniera poco mirata. L’amore può regalarvi momenti di passione intensa, ma serve più stabilità per costruire qualcosa di duraturo. Sul lavoro vi trovate di fronte a decisioni importanti: meglio riflettere prima di agire con troppa impulsività.

8° Scorpione: la settimana vi porta a fare i conti con emozioni profonde e con la necessità di chiarire situazioni lasciate in sospeso. In amore emergono desideri intensi, ma anche contraddizioni che dovrete gestire con maturità. Nel lavoro, qualche tensione vi obbliga a ridefinire priorità e obiettivi.

Meglio non esasperare i contrasti.

9° Gemelli: vi sentite un po’ disorientati, con energie altalenanti che vi spingono a cambiare idea troppo spesso. In amore vi manca la costanza e rischiate di trasmettere incertezza a chi vi è vicino. Sul lavoro, la comunicazione resta la vostra forza, ma va usata con più chiarezza per non generare fraintendimenti. Settimana utile per ritrovare equilibrio interiore.

10° Cancro: vi muovete con cautela, ma a volte la prudenza potrebbe rallentare le decisioni. In amore i rapporti necessitano di maggiore spontaneità, altrimenti potrebbero crearsi distanze. Sul lavoro vi sentite poco valorizzati, ma la settimana è utile per osservare e comprendere meglio la direzione da prendere.

Evitate decisioni affrettate.

11° Leone: il vostro desiderio di primeggiare rischia di entrare in contrasto con le esigenze altrui. In amore manca la leggerezza e vi sentite poco compresi, mentre sul lavoro emergono tensioni che richiedono diplomazia. Settimana che vi invita a rallentare e a non pretendere tutto e subito: la pazienza sarà la vostra vera arma.

12° Pesci: potrebbe risultare una settimana un po’ faticosa, caratterizzata da incertezze e sensazioni contrastanti. In amore rischiate di trasmettere incertezza a chi vi è vicino mentre sul lavoro la mancanza di concretezza può portarvi a perdere occasioni. È il momento di fermarvi, fare chiarezza e ricominciare con una visione più concreta.