Secondo l'oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025 il segno del Toro è incapace di ascoltare, i Gemelli possono ritrovare la complicità con la persona amata, mentre il Cancro è sincero.

Di seguito approfondiamo nel dettaglio le previsioni per tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single devono reagire e dire la propria opinione. La sfera sentimentale può risultare davvero passionale. Chi lavora in proprio è nervoso perché ha tanti rivali da affrontare.

Toro: in questa settimana chi fa parte di una coppia può fare un errore ed essere molto triste.

In questo momento i cuori solitari sono intanto quasi incapaci ad ascoltare gli altri. Una questione professionale va affrontata con determinazione.

Gemelli: chi è solo da tempo può affrontare un periodo impegnativo. Chi fa parte di una coppia può ritrovare velocemente la complicità con il partner. Degli incontri lavorativi possono essere molto utili per il futuro.

Cancro: è possibile essere simpatici e soprattutto molto sinceri. Chi ha una relazione deve credere nelle proprie idee, anche a costo di fare allontanare la dolce metà. Chi lavora nel commercio non deve rassegnarsi, ma pensare al futuro con ottimismo.

Leone: finalmente chi fa parte di una coppia può divertirsi insieme alla persona amata.

I single possono avere degli scontri con alcuni nuovi amici. In questo periodo è necessario seguire un'alimentazione molto sana.

Vergine: in questa settimana è necessario essere più intraprendenti. Un breve viaggio di piacere può riportare l'armonia con il partner. Nella gestione delle finanze serve molta attenzione.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi è single da tempo, ora è abbastanza tenero nei confronti della famiglia. Il carattere dei cuori solitari è comprensivo. Sul lavoro non possono mancare le idee creative.

Scorpione: un filo di possessività è presente in amore. Alcuni malintesi con la famiglia possono essere chiariti in breve tempo. Con originalità è forza è possibile affrontare la sfera professionale.

Sagittario: chi cerca l'amore è attratto da alcune persone. Chi fa parte di una coppia è più fantasioso del solito. Questo è il momento più indicato per proporre delle nuove idee di lavoro.

Capricorno: i single sono malinconici perché l'amore è molto lontano. Sono probabili alcune incertezze nei confronti della famiglia. Sul lavoro sono possibili delle coincidenze molto fortunate.

Acquario: chi fa parte di una coppia deve affrontare degli imprevisti insieme alla dolce metà. Da una conoscenza online può nascere un flirt molto interessante. La forma fisica è perfetta, invece l'umore può avere degli alti e bassi.

Pesci: un confronto acceso è possibile con la persona amata. Un piccolo investimento può portare tranquillità per il futuro. Sulla sfera professionale si possono ricevere delle proposte originali.