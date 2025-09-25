Secondo l’oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre, i single della Vergine hanno buone opportunità affettive, ma le relazioni significative richiedono tempo per evolvere. I nativi dell’Ariete che vivono in coppia potrebbero avvertire tensione a causa degli impegni professionali. Infine, i Gemelli sono molto assorbiti dal lavoro e necessitano di maggiore sostegno. Approfondiamo ora le previsioni nel dettaglio per i sei segni della prima sestina zodiacale.

La settimana 6-12 ottobre secondo gli astri: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Se siete single, la posizione di Marte non è più sfavorevole: se ci sono stati dei dissapori, potreste trovare un sostegno inaspettato che ti aiuti a ritrovare l’armonia.

Non sottovalutate le sorprese, specialmente se siete soli da molto tempo. Accettate gli inviti e tenete a mente che l'amore non va vissuto come una competizione. Voi che siete in coppia, potreste avvertire una certa tensione dovuta a impegni professionali. Il pericolo di sentirvi isolati o trascurati è molto alto: è fondamentale ridurre le distanze, soprattutto se il partner è del Cancro o del Capricorno. Per quanto riguarda il lavoro, mai come in questo periodo avete la possibilità di ricominciare. Riceverete una notizia positiva che potrebbe dare il via a una fase professionale completamente nuova. Voto: 7

Toro – La prima parte di settembre è stata segnata da non poche tensioni. Per i single, con Venere nuovamente favorevole, il periodo più ostico è ormai alle spalle.

Addirittura, tra martedì e mercoledì potrete ricevere un'ottima notizia. Se vi metterete in luce, concedendovi, potreste fare un incontro davvero significativo. Nelle coppie, potreste trovarvi a discutere di questioni familiari, magari legate a un lascito o a questioni economiche; fortunatamente, la favorevole posizione di Giove vi aiuterà a trovare delle soluzioni concrete. Dopo i momenti difficili affrontati, ora vi aspetta una fase decisamente più serena. Nel lavoro, dopo aver riflettuto a lungo sull'accettare o meno una proposta, potete finalmente dare il vostro assenso. L'unico elemento di disturbo rimane la posizione di Marte: mercoledì e giovedì potrebbero portarvi qualche momento di tensione.

Voto: 7,5

Oroscopo da lunedì 6 a domenica 12 ottobre: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – Se siete single, le prime giornate della settimana, a causa dell'influenza di Venere, potrebbero portarvi a nutrire qualche incertezza. Del resto, voi vi invaghite facilmente per poi prendere le distanze altrettanto in fretta se la situazione non decolla. Se state frequentando una persona che v'interessa, questa sarà la settimana cruciale per avanzare una proposta. Nei rapporti consolidati, più che un momento di tensione, potreste affrontare una questione legata alle finanze o all'abitazione. Alcuni di voi saranno talmente assorbiti dal lavoro da non riuscire a dedicare il tempo desiderato alla famiglia.

Le incombenze aumentano: avete bisogno di maggiore sostegno. Sul fronte professionale, i nuovi contratti e le collaborazioni saranno favoriti dall'ottima posizione del Sole che, a partire da lunedì, ridà slancio in particolare, alla determinazione di agire e di mettervi alla prova. Voto: 7

Cancro – Single, con Venere favorevole e la Luna attiva, non ci sono ostacoli: riscoprirete l'amore. L'unica cosa da considerare è il passato: è risaputo che impiegate un bel po’ di tempo a riprendervi dopo una delusione. Proprio in questa settimana, un'attrazione fisica inaspettata può diventare qualcosa d’importante. Coppie, il pianeta Giove vi sostiene se desiderate sposarvi, convivere o prendere decisioni significative riguardo alla casa.

In questo periodo potreste valutare un acquisto o una ristrutturazione: siate cauti con le uscite. Sul lavoro, probabilmente dovrete affrontare un colloquio con un superiore: se la situazione non evolve positivamente, potreste decidere di assumervi un ruolo o una responsabilità maggiore. Voto: 8

La situazione sentimentale e lavorativa dal 6 al 12 ottobre: pagelle per Leone e Vergine

Leone – Single, la vostra disponibilità è palese; ora il destino della relazione dipende interamente dalle decisioni della persona che v'incuriosisce. Mantenete il vostro approccio seducente, ma siate prudenti nel creare troppo mistero: non esagerate, altrimenti rischiate incomprensioni o di perdere occasioni importanti.

Coppie, Giove vi è favorevole, sostenendo sia l'unione che l'eventuale desiderio di avere figli. È importante guardare al futuro con lungimiranza, soprattutto perché l'anno prossimo il pianeta del benessere farà il suo ingresso nel vostro segno. Potreste persino considerare l'idea di un matrimonio. In ambito lavorativo, siete in una fase di rinnovamento sia personale che professionale: accogliete con slancio le nuove iniziative. Le prospettive sono ottime, ma non dimenticate di prendervi cura del benessere fisico. Voto: 9

Vergine – Single, con Venere e Giove in aspetto favorevole, l'ottimismo che nutrite nei legami interpersonali apre la strada a nuove opportunità in campo affettivo. Tuttavia, l'oroscopo vi ricorda che le relazioni più significative richiedono il loro tempo per evolvere in un legame profondo.

Inizia un periodo propizio soprattutto per le coppie che desiderano allargare la famiglia. Anche chi ha affrontato una rottura sentimentale ritrova ora la serenità e sembra pronto a rimettersi in gioco. Sul lavoro, siete inclini a un'analisi minuziosa di ogni scenario; attenzione a non farvi sopraffare dall'ansia. Spesso, le inquietudini superano di gran lunga l'entità dei problemi reali. Voto: 9.