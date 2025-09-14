Secondo l’oroscopo settimanale dal 22 al 28 settembre, i nati sotto il segno del Toro potrebbero affrontare delle sfide, in particolare se sono single o se le loro relazioni sono recenti.

Per i Gemelli, il fronte amoroso potrebbe riservare delle sorprese, sarà dunque importante agire con cautela. I nativi del Cancro avranno infine una settimana favorevole per l'amore e la carriera, a patto che superino la loro diffidenza e gestiscano al meglio lo stress.

La quarta settimana di settembre secondo l'oroscopo: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Se siete single, questa settimana il cielo vi è favorevole.

Le stelle non possono garantirvi l'impossibile, ma con la loro influenza potreste avviare delle relazioni piacevoli. Dovrete, tuttavia, affrontare alcune questioni irrisolte del vostro passato. Per chi vive in coppia, se il vostro legame ha superato delle difficoltà, assisterete ad una nuova fioritura, con il weekend che sarà particolarmente promettente. Sul fronte professionale potrete finalmente ritrovare tranquillità. Voto: 8,5

Toro – Per voi single mantenere la calma questa settimana potrebbe essere difficile, considerato un cielo impetuoso. Le storie nate ad agosto sono infatti a rischio a causa di alcune provocazioni che si faranno sentire. Se la vostra relazione è longeva, non temete nulla, ma la comprensione non sarà quella di un tempo.

Giovedì prestate attenzione: potreste avere discussioni su questioni finanziarie o lavorative. Sul fronte professionale, il cielo vi invita a ritrovare emozioni positive. Con l’aspetto favorevole di Mercurio, potrete recuperare del denaro. Alcuni di voi potrebbero anche decidere di cambiare ruolo. Voto: 7

Oroscopo da lunedì 22 a domenica 28 settembre: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – Se siete single, l’amore potrebbe essere dietro l’angolo. Se la persona che vi piace è distante o già impegnata, procedete con cautela: l’allineamento dei pianeti ha la sua importanza, ma è soprattutto il vostro modo di relazionarvi che fa la differenza. Per le coppie consolidate, questa settimana è ottima per pianificare il futuro.

Tuttavia, la dissonanza di Mercurio potrebbe causare qualche imprevisto finanziario, magari a causa di un progetto che salta o di una spesa extra. Sul fronte lavorativo, siete vicini a ottenere una gratificazione o una nuova opportunità, tutto sta nel vostro approccio. Voto: 8

Cancro – Se siete single, la settimana si prospetta favorevole: se l'amore fin qui non vi ha soddisfatto, la colpa potrebbe essere della vostra eccessiva diffidenza. Abbracciate dunque le nuove storie con positività. Le nuove relazioni vanno portate avanti, evitate quindi di farvi coinvolgere in vecchi amori. Riguardo alla carriera, è il momento di far brillare il vostro talento; le iniziative aumentano, e con esse anche il livello di stress.

Se vi siete sentiti bloccati, adesso potrete riprendere il cammino con grande slancio. Voto: 8

Astrologia dedicata alla settimana 22-28 settembre: pagelle per Leone e Vergine

Leone – L'amore è il fulcro dei vostri pensieri, con Venere che vi influenza. Se siete single, è una settimana ricca di appuntamenti: mettete da parte la vostra intransigenza e il vostro orgoglio per mettervi in gioco. Se siete in coppia, potrebbero sorgere dei problemi di natura economica, forse legati alla vostra attività lavorativa o a spese impreviste per i figli o la casa. In questo caso, sappiate che le questioni finanziarie come lasciti e spartizioni saranno gestite con più facilità. Per quanto riguarda il lavoro, è una fase promettente per coloro che si trovano a contatto con il pubblico.

Voto: 10

Vergine – L'oroscopo raccomanda ai single del segno di dimenticare il passato. In questo periodo, Venere favorirà nuovi incontri. Vi sentite attratti dagli altri per la loro intelligenza e il modo in cui comunicano. Per chi è in coppia, se avete attraversato una crisi a inizio anno, questa settimana potrete recuperare. La situazione dipenderà molto dal vostro partner. Per i più fortunati, la complicità di coppia permetterà di condividere la gioia di un nuovo evento. Sul fronte lavorativo, i giorni di metà settimana si riveleranno i migliori. Con questo aspetto del Sole, potrete finalmente definire dei progetti arretrati. Voto: 10