Secondo l’oroscopo settimanale dal 29 settembre al 5 ottobre, i nati sotto il segno della Vergine si preparano a fare un passo avanti nelle relazioni o a iniziare nuove connessioni, trovando serenità dopo un periodo difficile. L’Ariete si troverà davanti a un bivio e dovrà mostrare tenacia per superare gli ostacoli. Infine, i Toro saranno incoraggiati a procedere con calma nelle nuove conoscenze e ad affrontare una fase di verifica nella coppia.

La settimana 29 settembre-5 ottobre secondo l'oroscopo: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Questa settimana potreste sentirvi con il fiato sospeso.

Se siete single, siete davanti a un bivio: un'ombra del passato potrebbe tornare, quindi siate prudenti soprattutto lunedì. Per quanto riguarda le nuove conoscenze, l'oroscopo vi consiglia di non sognare a occhi aperti e di chiedervi cosa desiderate veramente. Se vivete in coppia, fate attenzione ai malumori. Giove vi spinge a fare i conti con eventuali problemi irrisolti, sia con l’attuale partner che con gli ex. Non rimandate i problemi, cercate invece di gestirli con chiarezza. Sul piano professionale, le discussioni non mancheranno, ma la vostra tenacia vi darà ragione. Se avete appena iniziato un nuovo lavoro o un progetto, la pressione è alta, quindi non sottovalutatela. Controllate attentamente i documenti e siate precisi con le questioni burocratiche.

Voto: 7,5

Toro – Se siete single, le nuove conoscenze che vi incuriosiscono vanno affrontate con calma, anche se la tensione dei giorni scorsi è svanita. La vostra disponibilità è un punto di forza, ma se l’altra persona non vi ricambia con la stessa moneta, potreste perdere la pazienza. Questo fine settimana potrebbe portarvi i chiarimenti che cercate. Per le coppie, questo è un periodo di verifica. Se di recente avete dovuto affrontare stress legati al lavoro o alle finanze, ora è il momento di riconnettervi e recuperare la vostra armonia. Sul fronte lavorativo, chi di voi ha chiuso una collaborazione di lunga data si è già rimboccato le maniche. Sebbene non vi piaccia assumere rischi, questa settimana vi incoraggia ad accettare un nuovo progetto, perché le stelle sono dalla vostra parte.

Voto: 7,5

Oroscopo da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – Per molti single del segno, è il momento di affrontare le verità scomode. Sabato e domenica potreste sentire un po' di tensione, ma fate attenzione a non riversare all'esterno ciò che avete a lungo trattenuto. Fortunatamente il cielo vi sorride, se avete intenzione di fare una proposta importante in amore. Se avete una relazione d’amore, potreste aver affrontato delle sfide legate a questioni familiari. Ora è il momento di ritrovare l'armonia. Con questo aspetto del Sole, si apriranno nuovi scenari che porteranno una ventata di freschezza. Per quanto riguarda la carriera, martedì sarà una giornata d'oro per molti di voi.

E non dimenticate che tra settembre e ottobre avrete l'occasione di pianificare meglio il lavoro per i mesi a venire, specialmente se turni e orari vi stanno mettendo alla prova. Voto: 7

Cancro – Single, lasciate che le passioni vi portino dove desiderate, perché le emozioni del cuore vi daranno la forza. Attenzione, però, a valutare la solidità dei vostri legami. Allontanatevi dai conflitti con la persona che vi piace, soprattutto all'inizio della settimana, e usate la pazienza come scudo. Potrebbero esserci dinamiche di tira e molla con Pesci, Scorpione e Vergine. Se siete impegnati sentimentalmente, l'oroscopo vi consiglia di rilassarvi, le incomprensioni si superano con serenità. Prima di rimproverare la distanza al partner, riflettete sulle vostre esigenze e valutate se siete pronti a rafforzare l’impegno nella relazione.

Grazie al sostegno di Giove, chi ha fede nell'amore può rendere ufficiale la propria storia. Sul fronte professionale, la stanchezza e i cambiamenti dei primi giorni di questa settimana potrebbero farvi vacillare. Non lasciatevi prendere dai dubbi su colleghi o superiori. Il cielo è con voi: chi ha seminato bene nel passato, adesso raccoglierà nuovi successi e riconoscimenti. Voto: 10

Previsioni amorose e lavorative fino al 5 ottobre: pagelle per Leone e Vergine

Leone – Per i single, le cose stanno cambiando in meglio. Se vivete da soli da troppo tempo, forse è il caso di riflettere sul perché. Non siete diffidenti, ma a volte vi chiudete aspettando che gli altri vi vengano incontro. La vostra passionalità tornerà a farsi sentire, e una serata come quella di martedì potrebbe sorprendervi con un incontro intenso.

Se invece vivete in coppia, questo è il momento di consolidare il vostro amore. Con Venere che non vi ostacola più, potete agire con maggiore libertà. Preparatevi, perché potrebbe arrivarvi una confessione o una decisione importante, proprio quando meno ve lo aspettate. Al lavoro, il cielo è movimentato, ma a vostro favore: potete sconfiggere la concorrenza. Attenzione, però, a non fare passi falsi per orgoglio o impulsività. La vera forza è non lasciarsi travolgere dall'insicurezza. Voto: 8

Vergine – Single, l’aspetto favorevole di Venere vi invita a fare una profonda riflessione. Le nuove relazioni catturano la vostra attenzione e potreste vivere emozioni sorprendenti verso la fine della settimana.

Particolari connessioni possono nascere con Scorpione, Cancro e Capricorno. Se la vostra relazione d’amore è speciale, potreste essere pronti a fare un passo avanti. Ora è il momento ideale per affrontare e risolvere le incomprensioni. La vostra vita sentimentale sta uscendo da un periodo difficile, e la serenità è vicina. Per chi lavora in proprio, non c'è motivo di essere insoddisfatti. Siete sulla soglia di un'opportunità di crescita che vi porterà grandi soddisfazioni. Voto: 9