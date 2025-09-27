Nella settimana astrologica dal 29 settembre al 5 ottobre le stelle si mettono in modalità "spassosa": un mix di situazioni inaspettate e piccoli colpi di scena regaleranno a ciascun segno motivi per sorridere, riflettere o anche semplicemente per scuotere la testa increduli. In particolare ci saranno delle situazioni buffe per la Bilancia e delle battute simpatiche per l'Acquario.

La prima metà dei segni zodiacali

♈ Ariete (21 marzo - 19 aprile)

Con Marte in tripudio, l’Ariete scatena la sua proverbiale energia. Attenzione però: tra un’idea brillante e un’altra, rischia di confondere la lista della spesa con il conto in banca.

Meglio consultare le stelle prima di prendere decisioni impulsive… o almeno prendersi una pausa caffè.

♉ Toro (20 aprile - 20 maggio)

La settimana promette momenti di pura calma, ma il Toro rischia di innervosirsi per una piccola impuntatura domestica. Il consiglio stellare? È il momento perfetto per trasformare la testardaggine in un’arma di diplomazia: dolcezza e fermezza saranno il loro mantra.

♊ Gemelli (21 maggio - 20 giugno)

Chi dice che i Gemelli siano indecisi non ha ancora visto le loro performance di questa settimana! Nuove connessioni sociali e chiacchiere senza sosta li tengono in movimento, ma occhio a non parlare troppo forte: qualche segreto potrebbe uscire dal sacco… o da un messaggio WhatsApp di troppo.

♋ Cancro (21 giugno - 22 luglio)

Il Cancro naviga tra emozioni profonde e voglia di evasione. Un weekend creativo lo aspetta, magari con un libro o un film che lo farà ridere fino alle lacrime. In amore, qualche sorpresa dolce farà battere il cuore più forte.

♌ Leone (23 luglio - 22 agosto)

Il Leone è pronto a ruggire, ma questa volta con una punta di ironia in più. In ufficio o tra amici, il suo carisma è un magnete irresistibile, ma attenzione a non esagerare nei toni: anche un re può avere bisogno di una pausa caffè.

♍ Vergine (23 agosto - 22 settembre)

La precisione della Vergine questa settimana è messa alla prova da piccoli imprevisti. Un errore di calendario o un appuntamento saltato la fanno sorridere amaramente.

Il consiglio? Prendere tutto con filosofia e accogliere il caos come un vecchio amico.

La seconda sestina zodiacale

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

La Bilancia è in vena di equilibrio, ma il destino propina qualche situazione buffa da risolvere con calma. I rapporti personali migliorano grazie a un tocco di sincerità, anche se a volte il loro senso estetico vorrebbe nascondere tutto dietro un bel sorriso.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

Lo Scorpione è al centro della scena, deciso a conquistare ogni obiettivo con intensità unica. Ma attenzione: questa settimana, un pizzico di leggerezza lo aiuterà a non prendersi troppo sul serio, regalandogli anche qualche risata inaspettata.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

Il Sagittario punta dritto verso nuove avventure, ma potrebbe trovare qualche ostacolo comico sulla strada.

Tra risate, gaffe e qualche aria di libertà riacquistata, sarà un viaggio da ricordare (e raccontare).

♑ Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

Il Capricorno si fa guidare dal senso pratico, ma questa settimana le stelle gli suggeriscono di concedersi qualche momento di follia controllata. Un passo falso potrebbe trasformarsi in divertimento, e il lavoro non sarà mai stato così piacevole.

♒ Acquario (20 gennaio - 18 febbraio)

L’Acquario è in vena di rivoluzioni, ma il vero cambiamento arriva inaspettato da una battuta simpatica o da un incontro casuale. Un tocco di leggerezza allarga le prospettive e apre nuove porte.

♓ Pesci (19 febbraio - 20 marzo)

I Pesci viaggiano tra sogno e realtà con grazia, ma questa settimana le sensazioni sono più vivide che mai. Una giornata sottotono si trasforma in una lezione preziosa, mentre una sorpresa affettiva riscalda il cuore.