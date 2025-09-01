L'oroscopo del 2 settembre 2025 spinge il Sagittario a riflettere sulle proprie responsabilità, prevede che la Vergine avrà delle idee più nitide e prescrive un periodo meno leggero e più turbolento per i Gemelli.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: con Mercurio in Vergine vi sentite più pratici del solito. È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandavate da tempo.

Leone: dopo settimane in cui Mercurio vi teneva al centro delle attenzioni, ora il focus cambia: non si tratta più di brillare, ma di sistemare ciò che è rimasto indietro.

Attenzione alle spese e alla gestione delle energie. Piccoli dettagli vi diranno molto più delle grandi parole.

Sagittario: l’atmosfera si fa più seria: Mercurio vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità, anche se preferireste viaggiare leggeri. Approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l’autunno.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: il transito vi rende più brillanti e organizzati. È un giorno ideale per dare concretezza a un progetto o per parlare d’amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono.

Vergine: Mercurio entra nel vostro segno e vi illumina la mente. Le idee si fanno più nitide, i discorsi più convincenti, i progetti più facili da incastrare.

Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati.

Capricorno: sarà un cielo che vi supporta: siete lucidi, ordinati, pratici. Mercurio in Vergine vi aiuta a sistemare documenti, trattative e decisioni importanti. Potete costruire una base solida da cui ripartire.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: il vostro pianeta guida cambia registro: da fuoco a terra. Meno leggerezza, più attenzione ai dettagli. Potreste sentirvi sotto pressione in famiglia, ma avete la lucidità giusta per affrontare tutto.

Bilancia: Mercurio in Vergine vi invita a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cosa desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta: valutate i pro e i contro con calma.

Acquario: il pensiero diventa più serio: vi occupate di soldi, lavoro e responsabilità. Cercate di non perdere di vista la parte creativa. In amore, un chiarimento può mettere le cose a posto.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: dialoghi chiarificatori in arrivo. Mercurio in Vergine vi regala più equilibrio e vi aiuta a sistemare sia affari che relazioni. È il momento di dire le cose con dolcezza, ma senza giri di parole.

Scorpione: le vostre parole diventano più dirette e strategiche: riuscite a convincere con facilità, soprattutto in campo professionale. Non eccedete nella critica: il rischio è sembrare troppo duri.

Pesci: Mercurio si oppone al vostro segno e mette in luce le contraddizioni. Le relazioni e i rapporti di lavoro richiedono chiarezza. Non abbiate paura di parlare, ma cercate di non reagire in maniera troppo emotiva.