Con l’arrivo dell’autunno 2025, le energie celesti si tingono di sfumature profonde e complesse. I pianeti lenti, come Saturno e Nettuno, plasmano scenari a lungo termine, mentre i transiti di Venere e Marte agitano le passioni, risvegliando desideri e aprendo la strada a nuove possibilità. L’equinozio segna un punto di svolta, in cui i segni zodiacali sono chiamati a fare i conti con le proprie ombre e a valorizzare la luce interiore. Alcuni, come Ariete e Sagittario, vivranno stagioni di grande dinamismo e talvolta di impulsività; altri, come Pesci e Scorpione, troveranno nuove fortune e trasformazioni profonde.

Questo è un tempo di raccolto, in cui seminare nuovi progetti e lasciare andare ciò che non serve più.

Previsioni astrologiche dell'autunno 2025 per tutti i segno zodiacali

Ariete

L’autunno vi rende energici ma anche piuttosto impazienti. Marte vi spinge ad agire d’istinto, portando tanto entusiasmo quanto rischi di scelte avventate. In amore, i rapporti vivranno un’intensità travolgente: chi è single si lancerà in conoscenze fulminee, mentre le coppie dovranno gestire litigi e riconciliazioni. Sul lavoro, le idee non vi mancano, ma sarà fondamentale incanalare l’energia in progetti concreti senza disperderla. Il consiglio è imparare a dosare la fiamma, per evitare di bruciare occasioni preziose.

Toro

Per voi l’autunno è sinonimo di stabilità e concretezza. Dopo un periodo di incertezze, riuscirete a costruire basi solide sia nella vita affettiva che in quella professionale. Venere vi regala un magnetismo speciale, rendendovi irresistibili nelle relazioni. Sul fronte lavorativo, piccoli passi vi condurranno a risultati duraturi: non abbiate fretta, perché la costanza sarà la chiave. La fortuna vi accompagna in ambiti pratici, come acquisti e investimenti ponderati, portando gratificazioni tangibili.

Gemelli

L’autunno vi mette davanti a scelte cruciali. La vostra innata curiosità vi spinge a esplorare nuovi orizzonti, ma Saturno chiede maggiore responsabilità. In amore, vivrete fasi altalenanti: momenti di complicità si alterneranno a incomprensioni dovute alla vostra irrequietezza.

Nel lavoro, sarete chiamati a definire meglio i vostri obiettivi, evitando di disperdere energie in troppi progetti contemporanei. La chiave sarà imparare a selezionare e a dare priorità, così da trarre il massimo dalle vostre capacità comunicative.

Cancro

Per voi, l’autunno è un periodo di introspezione e dolci scoperte. Le emozioni diventano protagoniste, con Venere che illumina il vostro cuore, donando romanticismo e intensità ai rapporti. Le coppie ritroveranno armonia, mentre i single potranno aprirsi a incontri destinati a lasciare il segno. Sul piano professionale, la creatività sarà il vostro punto di forza: sfruttatela per proporre idee innovative. La fortuna vi sorride soprattutto nelle questioni domestiche e familiari, con la possibilità di consolidare legami profondi.

Leone

Un autunno fatto di sfide e di orgoglio. Voi desiderate brillare sempre, ma dovrete imparare a condividere i riflettori con gli altri. In amore, i rapporti saranno intensi ma anche messi alla prova: chi saprà aprirsi all’ascolto eviterà contrasti e gelosie. Sul lavoro, si aprono scenari interessanti, soprattutto in campo creativo o artistico, ma sarà essenziale lavorare in squadra. La fortuna vi accompagna nei momenti in cui riuscirete a dimostrare generosità e spirito di collaborazione.

Vergine

Questo autunno porta rigore e concretezza, proprio come piace a voi. Le stelle vi spingono a pianificare con cura, a sistemare ciò che era rimasto in sospeso e a costruire basi solide per il futuro.

In amore, vivrete una stagione serena: chi è in coppia potrà contare su stabilità, mentre i single potrebbero lasciarsi sorprendere da conoscenze nate in ambienti quotidiani. Sul lavoro, precisione e dedizione saranno premiate con riconoscimenti concreti. La fortuna vi accompagnerà nelle scelte razionali, evitando rischi inutili.

Bilancia

Per voi, l’autunno è tempo di equilibrio e rinnovamento. L’equinozio vi dona energia particolare, aiutandovi a ritrovare armonia interiore e relazionale. Venere amplifica il vostro fascino, favorendo nuovi amori e rafforzando i legami esistenti. Sul lavoro, diplomazia e senso estetico vi aprono nuove strade, specialmente in ambiti artistici o legati alla mediazione.

La fortuna vi accompagna quando riuscite a mantenere calma e giustizia, senza lasciarvi travolgere dalle pressioni esterne.

Scorpione

Una stagione intensa, piena di trasformazioni. Per voi, l’autunno è sempre un tempo di rinascita: vecchi capitoli si chiudono e se ne aprono di nuovi, spesso con colpi di scena. In amore, vivrete passioni profonde e magnetiche: chi è in coppia sperimenterà rinnovata complicità, mentre i single potranno incontrare legami destinati a durare. Nel lavoro, sarà il momento di osare, di seguire l’istinto e di lasciarvi guidare dall’intuito. La fortuna vi sorride nei momenti in cui non temete il cambiamento.

Sagittario

Un autunno dinamico e avventuroso, perfetto per la vostra indole.

Sarete animati da entusiasmo e desiderio di libertà, pronti a esplorare nuove possibilità sia in amore che nel lavoro. Le relazioni vivranno momenti frizzanti, con incontri improvvisi che porteranno leggerezza e allegria. Sul piano professionale, vi attenderanno nuove sfide: la vostra intraprendenza sarà premiata, purché non lasciate nulla al caso. La fortuna vi accompagna nei viaggi, negli studi e nelle iniziative che richiedono coraggio.

Capricorno

Per voi, l’autunno è tempo di consolidamento e risultati concreti. Dopo periodi di sacrifici, raccoglierete i frutti del vostro impegno. In amore, vi mostrerete più aperti e disposti a lasciarvi andare, sorprendendo chi vi conosce. Le coppie vivranno una fase di maggiore intimità, mentre i single potranno incontrare persone serie e affidabili.

Nel lavoro, determinazione e disciplina vi porteranno a ottenere traguardi importanti. La fortuna vi sostiene soprattutto nelle questioni economiche e patrimoniali.

Acquario

Un autunno originale e stimolante, perfetto per esprimere la vostra unicità. Venere e Marte vi spingono verso relazioni non convenzionali, fatte di libertà e complicità. Le coppie potranno reinventarsi, mentre i single si apriranno a conoscenze fuori dagli schemi. Sul piano lavorativo, sarete innovativi e visionari, capaci di proporre idee che anticipano i tempi. La fortuna vi accompagna quando seguite la vostra originalità, senza piegarvi alle convenzioni.

Pesci

L’autunno 2025 per voi sarà un periodo di grande fortuna e rinnovamento.

Nettuno vi protegge e vi ispira, rendendovi sensibili e intuitivi come mai prima. In amore, vivrete emozioni profonde e romantiche: le coppie rafforzeranno la propria unione, mentre i single potranno incontrare anime affini. Sul lavoro, la creatività sarà la vostra arma vincente, portandovi nuove opportunità e riconoscimenti. La fortuna vi accompagna in ogni ambito, donandovi la possibilità di realizzare sogni che sembravano lontani.