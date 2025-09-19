La settimana dal 22 al 28 settembre 2025 porterà a ciascun segno energie, emozioni e opportunità diverse. Alcuni affronteranno giorni particolarmente favorevoli sul lavoro ma anche nelle relazioni, altri dovranno muoversi con cautela nelle scelte e nei rapporti interpersonali.

In questo quadro, l'Ariete si mostrerà particolarmente energico, il Toro sarà invece concentrato sulle relazioni personali.

Previsioni oroscopo settimana 22-28 settembre, giorni stimolanti e nuovi incontri per i Gemelli

♈ Ariete

L’Ariete affronta la settimana con grande energia e determinazione.

Martedì e giovedì favoriscono iniziative e progetti, mercoledì invece richiede prudenza.

♉ Toro

Il Toro si concentra su relazioni personali e questioni pratiche. Lunedì e venerdì portano risultati positivi, la domenica richiede calma per evitare tensioni.

♊ Gemelli

I Gemelli vivono giorni stimolanti e pieni di contatti interessanti. Mercoledì e sabato favoriscono networking e idee innovative, lunedì appare più complicato.

♋ Cancro

Il Cancro attraversa giorni emotivamente intensi. Venerdì e domenica offrono momenti di relax, martedì richiede una particolare attenzione nelle relazioni.

♌ Leone

Il Leone può affermarsi nei progetti personali e nella creatività. Martedì e giovedì sono favoriti, mercoledì richiede prudenza.

♍ Vergine

La Vergine affronta la settimana con precisione e organizzazione. Lunedì e venerdì promettono positività e compiti portati a termine, sabato può invece portare contrattempi.

♎ Bilancia

La Bilancia vive giorni equilibrati e attenti ai rapporti personali. Mercoledì e sabato favoriscono decisioni importanti, domenica richiede cautela.

♏ Scorpione

Lo Scorpione affronta una settimana intensa e ricca di opportunità. Martedì e venerdì sono favorevoli per progetti e lavoro, giovedì sarà invece meglio tenere un profilo basso.

♐ Sagittario

Il Sagittario vive giorni vivaci e pieni di stimoli. Giovedì e domenica portano nuove opportunità, lunedì può essere faticoso.

♑ Capricorno

Il Capricorno resta concentrato sui progetti a lungo termine.

Lunedì e mercoledì favoriscono risultati, sabato può rallentare i piani.

♒ Acquario

L’Acquario attraversa giorni creativi e intuitivi. Martedì e sabato arrivano idee e contatti, giovedì dovrete invece mostrare grande flessibilità.

♓ Pesci

I Pesci vivono una settimana di introspezione e sensibilità. Mercoledì e venerdì offrono momenti favorevoli, siate invece cauti lunedì.