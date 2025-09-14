Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 15 al 21 settembre, i nati sotto il segno del Capricorno sono illuminati dall'arcano maggiore della Luna. Questa carta, affascinante e misteriosa, simboleggia l'intuizione e la percezione del subconscio. Come un faro nelle notti più oscure, la Luna guida attraverso il labirinto dell'animo, rivelando verità nascoste e paure celate. Con essa, l'invito è a fidarsi del proprio istinto e a navigare le acque dell'inconscio con fiducia e coraggio.

In questa settimana, il Capricorno è chiamato a immergersi nel proprio mondo interiore, a esplorare i sogni e le visioni che emergono.

La Luna risveglia il desiderio di introspezione, elevando l'intuito a nuovo potere. È un momento per ascoltare la voce interiore, per lasciarsi guidare da ciò che non è immediatamente visibile agli occhi. L'arcano della Luna porta con sé anche sfide: il rischio di farsi ingannare da illusioni o inganni. Tuttavia, la capacità di discernere le verità nascoste permette di affrontare queste difficoltà con saggezza.

Parallelismi con altre culture

Le affascinanti simbologie associate alla Luna si ritrovano anche in altre culture, dimostrando quanto questo astro sia universalmente venerato. Nella tradizione azteca, la dea Metztli rappresenta la Luna ed è lodata per il suo potere profetico e la capacità di influenzare il raccolto, elementi che riflettono le qualità intuitive e fertili dell'arcano.

La Luna non è solo una figura enigmatica, ma una guida spirituale che illumina il cammino dei cercatori spirituali.

Lo stesso si può osservare nella cultura aborigena australiana, dove le storie del "Moon Man" parlano di una figura che attraversa i cieli, simbolizzando un ciclo di rinascite e intuizioni. L'osservazione delle sue fasi è fondamentale per comprendere i tempi di semina e raccolta, indicando un profondo legame con la natura e i suoi ritmi ciclici.

In India, la Luna è associata alla divinità Chandra, il dio della mente. Chandra rappresenta la bellezza e la dolcezza del pensiero intuitivo, un riflesso della Luna dei tarocchi che invita il Capricorno a fidarsi delle proprie percezioni e a seguire un percorso di auto-scoperta.

Consiglio delle stelle per i Capricorno: fidatevi dell'intuizione

Nel corso di questa settimana, il consiglio delle stelle per i Capricorno è di fidarsi dell'intuizione come guida. La Luna vi suggerisce di abbracciare le ombre, interpretare i sogni e ascoltare i sussurri dell'intuito. Quando si presentano decisioni importanti, la chiave sarà ascoltare prima il cuore che la ragione.

Cercate momenti di solitudine, da dedicare alla meditazione e al contatto con il proprio io interiore. Potreste scoprire risorse di saggezza di cui non sapevate l'esistenza, pronte a guidarvi attraverso sfide e opportunità. Anche se la Luna può sembrare imprevedibile, il suo influsso vi renderà più profondamente in sintonia con i vostri desideri e le vostre paure.

Il mantra della vostra settimana sarà: “Lasciate che la luce della Luna guidi il vostro cammino”. È un invito ad abbandonare il controllo e ad accogliere ciò che viene a voi con apertura d'animo e speranza. Siate pronti a divenire artisti della vostra vita, utilizzando l'intuizione come pennello per dipingere il vostro futuro.